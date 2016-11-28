EASY!Lock Adapterfinder voor EASY!Force

Zo ziet de perfecte koppeling eruit. Om alle combinaties mogelijk te maken, van de hogedrukreiniger tot en met de sproeikop, in elke mogelijke richting, zijn er in totaal 8 adapters beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat alle bestaande toestellen en toebehoren gebruikt kunnen blijven worden samen met nieuwe toestellen en toebehoren met de EASY!Lock koppelingen. In onze adapterfinder worden alle adapters opgelijst met respectieve toepassing. Zo kan bijvoorbeeld een hogedrukreiniger met een M 22 x 1,5 koppeling eenvoudig omgevormd worden naar het EASY!Lock systeem met adapter 2.