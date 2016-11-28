EASY!Force hogedrukpistool voor professionals
Jij hebt de kracht! Slechts één ding kan tussen jouw en je taak komen: ons EASY!Force hogedrukpistool. Het bezorgt je de kracht om heel gemakkelijk met hogedruk te werken. Het revolutionaire bedieningsconcept van het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslag van de hogedrukstraal en zorgt er voor dat je absoluut geen kracht nodig hebt om het pistool vast te houden. Het werd ontwikkeld met als doel ergonomisch verantwoord, stressvrij en zonder inspanning te kunnen werken. Probeer ons EASY!Force hogedrukpistool – je zal het niet meer willen neerleggen.
EASY!Force: Druk beheersen was nooit zo eenvoudig.
Ervaar de nieuwe ergonomische dimensie in hogedrukreiniging: je hebt geen kracht nodig om het nieuwe EASY!Force hogedrukpistool vast te houden zodat je kan reinigen zonder inspanning.
Een kwestie van ergonomie.
Werken met hogedrukreinigers stelt fysieke eisen. Daarom is ergonomie zo belangrijk. Het constant inknijpen van de trekker van een klassiek hogedrukpistool leidt al snel tot vermoeidheid, pijnlijke handen en een verkrampte werkhouding. Uitgebreid reinigen is moeilijk zonder regelmatige pauzes of zelf het wisselen van arbeidskracht. Onze EASY!Force technologie brengt daar nu verandering in. Je hebt geen kracht meer nodig om het pistool vast te houden. Hogedrukreinigen was nog nooit zo eenvoudig.
Volledige keramische klep voor een langere levensduur.
Wanneer hogedrukpistolen dienst weigeren, is dat vaak het gevolg van beschadigde kleppen door kleine vuildeeltjes. Ons EASY!Force hogedrukpistool maakt daar nu een eind aan: de klep bestaat uit een keramische kogel met keramische zitting die bestand is tegen potentiële beschadiging van vuildeeltjes. Zo krijgt het een vijf maal langere levensduur dan conventionele pistolen.
Veiligheid door intuitief gebruik.
Het veiligheidsmechanisme van het nieuwe EASY!Force hogedrukpistool voorkomt onopzettelijke activiteit en biedt maximale veiligheid tijdens het gebruik, zonder in te boeten aan gebruiksgemak. Je moet de trekker maar één keer induwen om de hogedrukstraal te genereren – intuïtief en eenvoudig. Het EASY!Force hogedrukpistool blijft spuiten zolang de trekker wordt ingeduwd. Wanneer je de trekker lost, stopt het pistool vanzelf.
Comfortabel in elke situatie.
Wij zorgen voor de ergonomie zodat u in elke situatie comfortabel kan werken. Ons EASY!Force hogedrukpistool biedt een optimale ergonomie in welke houding dan ook. In sommige situaties, zoals wanneer u boven uw hoofd of in vanuit verschillende hoeken moet werken, kan een extra handgreep gebruikt worden.
Greep krijgen op uw taken.
Een optionele handgreep voor de lans van onze nieuwe EASY!Lock generatie zorgt voor gemakkelijker werken doordat u uw houding kan aanpassen aan een specifieke taak. Uw houding regelmatig aanpassen laat toe om langer te werken op een ontspannenere manier.
De extra handgreep kan op de lans bevestigd worden. De handgreep kan afgestemd worden op de lengte van de gebruiker. Dit gebeurt snel en handig met een eenvoudige schroef. Het ergonomische ontwerp biedt twee bijkomende manieren van vasthouden, of je nu rechts- dan wel linkshandig bent. Dankzij de 360° roterende lans kan het handvat eenvoudig gedraaid worden voor een grotere flexibiliteit.
EASY!Lock: Een snelle en gemakkelijke koppeling.
Met onze gepattenteerde EASY!Lock snelkoppelingen wordt aansluiten heel gemakkelijk. Maar liefst vijf keer sneller dan klassieke schroefkoppelingen. Onze EASY!Lock snelkoppeling is minstens even duurzaam en robuust.
Sneller geïnstalleerd - sneller klaar.
Tot nu toe was het opstellen van een hogedrukreiniger heel tijdrovend. Je moest meerdere elementen verbinden of loskoppelen. Hetzelfde gold voor het wisselen van toebehoren. Dat behoort nu tot het verleden. Ons EASY!Lock system combineert de voordelen van een snelkoppeling met de robuustheid van een schroefkoppeling. Zo spaar je tot 80% tijd uit. Tijd die je kan gebruiken voor het echte werk. Of voor andere belangrijke dingen.
Uniek, snel, veilig en robuust.
Niks is veiliger, betrouwbaarder en duurzamer dan een schroefkoppeling. Niks is zo tijdbesparend als een snelkoppeling. Het enige wat nog beter is, is de combinatie van beide: onze EASY!Lock is zo sterk als een klassieke schroefkoppeling en zo flexibel als een snelkoppeling. De schroefdraad wordt vastgezet via een koppeling. Het enige wat nodig is om alle toebehoren te verbinden is een eenvoudige rotatie van 360°. Snel en veilig. Elke keer opnieuw.
Vooruitgang was nooit zo eenvoudig.
Bij ons innovatieve EASY!Lock systeem is gewicht geen spelbreker – het weegt niet meer dan conventionele schroefkoppelingen. Een kleine verbetering met een groot effect – de sproeikopdichting op de lans. Deze is nu radiaal geplaatst ten opzichte van de schroefdraad, waardoor de dichting duurzamer en steviger wordt.
Zo ziet de perfecte koppeling eruit.
Om alle combinaties mogelijk te maken, van de hogedrukreiniger tot en met de sproeikop, in elke mogelijke richting, zijn er in totaal 8 adapters beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat alle bestaande toestellen en toebehoren gebruikt kunnen blijven worden samen met nieuwe toestellen en toebehoren met de EASY!Lock koppelingen. In onze adapterfinder worden alle adapters opgelijst met respectieve toepassing. Zo kan bijvoorbeeld een hogedrukreiniger met een M 22 x 1,5 koppeling eenvoudig omgevormd worden naar het EASY!Lock systeem met adapter 2.