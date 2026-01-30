Nettoyeurs haute pression HD 4/11 C Bp Plus
Idéal pour les concierges, les paysagistes ou les services municipaux : notre premier nettoyeur haute pression professionnel fonctionnant sur batterie HD 4/11 C Battery. Fonctionnement autonome, sans source de courant externe.
Notre HD 4/11 C Bp Battery est le premier nettoyeur haute pression fonctionnant sur batterie qui soit adapté aux applications professionnelles. Il peut être utilisé à la verticale comme à l'horizontale et s'illustre par une multitude d'équipements haut de gamme comme sa culasse en laiton, la décompression automatique et une solution ingénieuse pour le rangement des accessoires. L'équipement comprend également le pistolet haute pression EASY!Force qui s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire tandis que les attaches rapides EASY!Lock permettent une manipulation 5 fois plus rapide qu'avec les raccords à vis classiques sans pour autant perdre en robustesse et en longévité. L'appareil est idéal pour les concierges, pour l'aménagement paysager ou encore pour les interventions municipales et fonctionne grâce à 2 puissantes batteries lithium-ion 36 volts non fournies. Les batteries de notre plateforme de batteries 36 volts sont compatibles avec d'autres appareils de la même gamme et garantissent des durées d'utilisation prolongées ainsi que d'excellentes performances de nettoyage. En cas de salissures légères, l'utilisation du mode eco!efficiency peut s'avérer pratique pour prolonger l'autonomie de la batterie jusqu'à trente-quatre minutes.
Caractéristiques et avantages
Plateforme de batteries 36 voltsPuissance de nettoyage élevée et durées de fonctionnement prolongées. Batteries compatibles avec les appareils de plusieurs gammes. Chargeur rapide offrant un gain de temps.
Mode eco!efficiency économe et économiquePermet d'économiser de l'énergie et prolonge l'autonomie de la batterie. Puissance de nettoyage réduite pour les salissures légères.
QualitéLa coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil. Culasse en laiton haut de gamme. Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
Mobilité
- La poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport.
- Guidon rétractable par simple pression d'un bouton.
- Fonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale.
Flexibilité maximale.
- Nettoyage à haute pression autonome, indépendant des sources de courant externes.
- Temps d'équipement plus courts étant donné que la mise en place de câbles électriques n'est pas nécessaire.
- En association avec un flexible d'aspiration pour les sources d'eau externes, un travail entièrement autonome est également possible.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Débit (l/h)
|320 - 400
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Pression max. (bar/MPa)
|150 / 15
|Puissance de raccordement (kW)
|1,6
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|2
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|30 (7,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|58 / 81
|Courant de charge (A)
|6
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Longueur du câble du chargeur (m)
|1,2
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|20,1
|Poids emballage inclus (kg)
|23,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 370 x 930
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Rotabuse
- Tuyau d'aspiration d'eau
Équipement
- Coupure de la pression
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage à haute pression mobile autonome, par ex. pour les concierges, pour l'aménagement paysager ou dans le secteur municipal.
Accessoires
Détergents
Tous les appareils avec la même batterie
Piéces détachées HD 4/11 C Bp Plus
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.