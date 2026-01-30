Onze nieuwe HD 4/11 C Bp wordt aangedreven door 2 extreem krachtige 36 V Lithium-Ion accu's en is daarmee onze eerste professionele batterij-aangedreven hogedrukreiniger. De 36 V batterijen van het nieuwe Kärcher Battery Power+ platform garanderen uitstekende reinigingsprestaties en lange bedrijfstijden en zijn compatibel met verschillende andere Battery Power+ toestellen. De HD 4/11 C Bp is overal geschikt waar geen externe stroombronnen beschikbaar zijn, zoals vaak het geval is voor gemeentelijke taken of in landschapsarchitectuur. Ook handig: de mobiele hogedrukreiniger kan zowel in horizontale als verticale positie gebruikt worden. De HD 4/11 C Bp maakt ook indruk met hoogwaardige componenten zoals een messing cilinderkop, automatische drukontlasting, het EASY! Force hogedrukpistool, de EASY!Lock snelkoppelingen en de slimme opbergruimte voor accessoires. eco!efficiency-modus is perfect voor lichter vuil en kan de gebruiksduur tot 34 minuten verlengen. Opgelet: 36 V Battery Power+ accu's en snelladers niet inbegrepen.