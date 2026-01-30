Hogedrukreiniger HD 4/11 C Bp

Eerste professionele hogedrukreiniger HD 4/11 C op batterijen. Voor mobiele toepassingen, zoals bijvoorbeeld in de gemeente of in de groenvoorziening.

Onze nieuwe HD 4/11 C Bp wordt aangedreven door 2 extreem krachtige 36 V Lithium-Ion accu's en is daarmee onze eerste professionele batterij-aangedreven hogedrukreiniger. De 36 V batterijen van het nieuwe Kärcher Battery Power+ platform garanderen uitstekende reinigingsprestaties en lange bedrijfstijden en zijn compatibel met verschillende andere Battery Power+ toestellen. De HD 4/11 C Bp is overal geschikt waar geen externe stroombronnen beschikbaar zijn, zoals vaak het geval is voor gemeentelijke taken of in landschapsarchitectuur. Ook handig: de mobiele hogedrukreiniger kan zowel in horizontale als verticale positie gebruikt worden. De HD 4/11 C Bp maakt ook indruk met hoogwaardige componenten zoals een messing cilinderkop, automatische drukontlasting, het EASY! Force hogedrukpistool, de EASY!Lock snelkoppelingen en de slimme opbergruimte voor accessoires. eco!efficiency-modus is perfect voor lichter vuil en kan de gebruiksduur tot 34 minuten verlengen. Opgelet: 36 V Battery Power+ accu's en snelladers niet inbegrepen.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger HD 4/11 C Bp: 36 V batterijplatform
36 V batterijplatform
Hoge reinigingsprestatie en lange werktijden. Compatibele accu's voor verschillende toestellen. Tijdsbesparende snellader.
Hogedrukreiniger HD 4/11 C Bp: Economische en efficiënte eco!efficiency modus
Economische en efficiënte eco!efficiency modus
Spaart energie en verlengt de gebruiksduur van de accu. Gereduceerde reinigingsprestatie voor lichter vuil.
Hogedrukreiniger HD 4/11 C Bp: Kwaliteit
Kwaliteit
De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur. Hoogwaardige messing cilinderkop. Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Draagbaarheid
  • De geïntegreerde handgreep aan de voorzijde van het apparaat maakt in- en uitladen gemakkelijk en het vervoer comfortabel.
  • Inschuifbare duwbeugel door indrukken van een knop.
  • Kan zowel staand als liggend worden gebruikt.
Hoogst mogelijke flexibiliteit
  • Hogedrukreiniging onafhankelijk van stroomvoorziening.
  • Kortere montagetijd omdat er geen stroomkabels moeten aangesloten worden.
  • Volledig onafhankelijk werken is mogelijk met behulp van de wateraanzuigslang.
Specificaties

Technische gegevens

Battery platform 36 V Battery platform
Wateropbrengst (l/u) 320 - 400
Temperatuur watertoevoer (°C) 60
Werkdruk (bar/MPa) 70 - 110 / 7 - 11
Max. druk (bar/MPa) 150 / 15
Vermogen (kW) 1,6
Watertoevoer 3/4″
Aantal vereiste batterijen (Stuk(s)) 2
Werktijd per batterijlading (min) 30 (7,5 Ah)
Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min) 58 / 81
Laadstroom (A) 6
Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kabellengte voor batterijlader (m) 1,2
Kleur antraciet
Gewicht (met toebehoren) (kg) 20,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 23,9
Afmetingen (l x b x h) (mm) 380 x 370 x 930

Inbegrepen bij levering

  • Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
  • Spuitpistool: EASY!Force
  • Lengte hogedrukslang: 10 m
  • Sproeilans: 840 mm
  • Vuilfrees
  • Aanzuigslang

Uitvoering

  • Drukuitschakeling
  • Voor onafhankelijke en mobiele hogedrukreiniging, b.v. bij gemeentediensten of landscaping opdrachten.
