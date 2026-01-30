Hogedrukreiniger HD 4/11 C Bp
Eerste professionele hogedrukreiniger HD 4/11 C op batterijen. Voor mobiele toepassingen, zoals bijvoorbeeld in de gemeente of in de groenvoorziening.
Onze nieuwe HD 4/11 C Bp wordt aangedreven door 2 extreem krachtige 36 V Lithium-Ion accu's en is daarmee onze eerste professionele batterij-aangedreven hogedrukreiniger. De 36 V batterijen van het nieuwe Kärcher Battery Power+ platform garanderen uitstekende reinigingsprestaties en lange bedrijfstijden en zijn compatibel met verschillende andere Battery Power+ toestellen. De HD 4/11 C Bp is overal geschikt waar geen externe stroombronnen beschikbaar zijn, zoals vaak het geval is voor gemeentelijke taken of in landschapsarchitectuur. Ook handig: de mobiele hogedrukreiniger kan zowel in horizontale als verticale positie gebruikt worden. De HD 4/11 C Bp maakt ook indruk met hoogwaardige componenten zoals een messing cilinderkop, automatische drukontlasting, het EASY! Force hogedrukpistool, de EASY!Lock snelkoppelingen en de slimme opbergruimte voor accessoires. eco!efficiency-modus is perfect voor lichter vuil en kan de gebruiksduur tot 34 minuten verlengen. Opgelet: 36 V Battery Power+ accu's en snelladers niet inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
36 V batterijplatformHoge reinigingsprestatie en lange werktijden. Compatibele accu's voor verschillende toestellen. Tijdsbesparende snellader.
Economische en efficiënte eco!efficiency modusSpaart energie en verlengt de gebruiksduur van de accu. Gereduceerde reinigingsprestatie voor lichter vuil.
KwaliteitDe automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur. Hoogwaardige messing cilinderkop. Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Draagbaarheid
- De geïntegreerde handgreep aan de voorzijde van het apparaat maakt in- en uitladen gemakkelijk en het vervoer comfortabel.
- Inschuifbare duwbeugel door indrukken van een knop.
- Kan zowel staand als liggend worden gebruikt.
Hoogst mogelijke flexibiliteit
- Hogedrukreiniging onafhankelijk van stroomvoorziening.
- Kortere montagetijd omdat er geen stroomkabels moeten aangesloten worden.
- Volledig onafhankelijk werken is mogelijk met behulp van de wateraanzuigslang.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Wateropbrengst (l/u)
|320 - 400
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Max. druk (bar/MPa)
|150 / 15
|Vermogen (kW)
|1,6
|Watertoevoer
|3/4″
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|2
|Werktijd per batterijlading (min)
|30 (7,5 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kabellengte voor batterijlader (m)
|1,2
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|20,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|23,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 370 x 930
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Spuitpistool: EASY!Force
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Sproeilans: 840 mm
- Vuilfrees
- Aanzuigslang
Uitvoering
- Drukuitschakeling
Toepassingen
- Voor onafhankelijke en mobiele hogedrukreiniging, b.v. bij gemeentediensten of landscaping opdrachten.
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.