Koudwater hogedrukreinigers - een koude douche voor hardnekkig vuil. Dagelijks schone machines, voertuigen en gebouwen: met druk en een hoge capaciteit kan de professionele koudwater hogedrukreiniger ook hardnekkig vuil verwijderen. Ideaal voor plaatsen met grote oppervlakken. Ze zijn onmisbaar in vele sectoren, van landbouw, bouw en industrie tot gemeentelijk en openbare diensten. Door hun veelzijdigheid kunnen ze veilig en effectief reinigen in een groot aantal omgevingen en helpen ze de netheid en veiligheid te handhaven in al deze zeer gevarieerde professionele contexten.
Superklasse
Voor de bouw, landbouw, industrie en gemeentelijk gebruik - is een maximaal vermogen vereist. Druk, wateropbrengst en apparatuur in de superklasse zijn perfect in balans.
Middenklasse
Perfect uitgerust voor lang en intensief gebruik: de koudwater hogedrukreinigers uit de middenklasse reinigen snel en betrouwbaar machines, voertuigen of bedrijfsterreinen.
Compactklasse
Licht en krachtig: deze compacte, all-round-machines reinigen binnenplaatsen en werkplaatsen in een mum van tijd. Ze blinken uit in druk, wateropbrengst en werktijd.
Expert class
Draagbaar
De nieuwe koudwater draagbare hogedrukreinigers van Kärcher zijn lichtgewicht en compact. Deze machines zijn gemakkelijk om te vervoeren en de ideale mobiele metgezel voor alle gebruikslocaties,
Speciaalklasse
Uitgerust voor gemakkelijk transport op bijzonder moeilijke oppervlakken: de speciaalklasse van Kärcher verwijdert hardnekkig vuil op moeilijk bereikbare plaatsen.
Verbrandingsmotor
Waar er geen stroombron is, bieden hogedrukreinigers met verbrandingsmoer - met optionele biodieselbediening - een maximale veelzijdigheid en onafhankelijkheid.
HD-Trailer
Krachtige benzine of dieselmotor en een 1,000 liter watertank garanderen minstens 1 uur hogedruk reiniging op volle kracht voor de meest veeleisende reinigingstaken. Ideaal voor gebruik op bouwplaatsen, gemeentediensten of in verhuur naar andere professionele gebruikers. Verschillende configuratiemogelijkheden, extreem robuust en eenvoudig in gebruik.