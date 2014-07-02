Koudwater hogedrukreinigers voor professionals

Koudwater hogedrukreinigers - een koude douche voor hardnekkig vuil. Dagelijks schone machines, voertuigen en gebouwen: met druk en een hoge capaciteit kan de professionele koudwater hogedrukreiniger ook hardnekkig vuil verwijderen. Ideaal voor plaatsen met grote oppervlakken. Ze zijn onmisbaar in vele sectoren, van landbouw, bouw en industrie tot gemeentelijk en openbare diensten. Door hun veelzijdigheid kunnen ze veilig en effectief reinigen in een groot aantal omgevingen en helpen ze de netheid en veiligheid te handhaven in al deze zeer gevarieerde professionele contexten.