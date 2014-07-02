Nettoyeurs haute pression à eau froide pro

Nettoyeur haute pression à eau froide - efficace contre les salissures tenaces. Pour le nettoyage quotidien des appareils, véhicules ou bâtiments, le nettoyeur haute pression à eau froide professionnel Kärcher élimine les souillures même tenaces grâce à un débit et une pression élevée. Ce sont des outils essentiels utilisés dans beaucoup de secteurs tels que l'agriculture, le bâtiment, l'industrie ainsi qu’auprès des communes et dans le cadre des services publiques. Leur polyvalence permet un nettoyage sûre et efficace dans des environnements variés, contribuant à maintenir la propreté et la sécurité dans tous ces contextes professionnels pourtant très variés.