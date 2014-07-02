Nettoyeurs haute pression à eau froide pro
Nettoyeur haute pression à eau froide - efficace contre les salissures tenaces. Pour le nettoyage quotidien des appareils, véhicules ou bâtiments, le nettoyeur haute pression à eau froide professionnel Kärcher élimine les souillures même tenaces grâce à un débit et une pression élevée. Ce sont des outils essentiels utilisés dans beaucoup de secteurs tels que l'agriculture, le bâtiment, l'industrie ainsi qu’auprès des communes et dans le cadre des services publiques. Leur polyvalence permet un nettoyage sûre et efficace dans des environnements variés, contribuant à maintenir la propreté et la sécurité dans tous ces contextes professionnels pourtant très variés.
Gamme Super
Les meilleurs dans leur domaine. Nos nettoyeurs haute pression à eau froide de la gamme Super s'utilisent là où il faut pouvoir compter sur une puissance absolue sans faille. Robustes et de conception durable, ils sont parfaitement équipés pour éliminer même la saleté la plus tenace. Que ce soit dans l'agriculture, dans le bâtiment, dans l'industrie ou dans le secteur municipal, des performances maximales sont indispensables. À cet effet, la pression, les débits et l'équipement de la gamme Super sont parfaitement assortis.
Gamme Medium
Equipés pour des utilisations intensives, les nettoyeurs haute pression à eau froide de la gamme Medium nettoient rapidement et efficacement machines, véhicules ou locaux d'entreprise.
Gamme Compact
Les nettoyeurs haute pression à eau froide de la gamme Compact se composent d'appareils polyvalents pour un nettoyage rapide et en profondeur.
Gamme Expert
Construction robuste, composants haut de gamme, longue durée de vie, puissance fiable, utilisation très simple : les nettoyeurs haute pression de la gamme Expert se concentrent habilement sur l'essentiel et allient les exigences des utilisateurs professionnels et un rapport qualité-prix exceptionnel. Ainsi, ils conviennent parfaitement aux utilisations spontanées dans l'artisanat, sur les chantiers et à l'atelier.
Gamme Portable
Légers et compacts, les nettoyeurs haute pression à eau froide portables sont faciles à transporter. Avec leur gabarit réduit, ils s'adaptent à tous les lieux d'utilisation.
Gamme spécifique
La gamme de nettoyeurs spéciaux est idéale pour éliminer efficacement les souillures tenaces sur des terrains particulièrement difficiles d'accès, nécessitant un équipement spécial.
Gamme thermique
Sans branchement éléctrique, les nettoyeurs haute pression à moteur thermique permettent un plus grand confort d'utilisation et une meilleure maniabilité de l'appareil.
Remorque HD
De puissants moteurs à essence ou diesel ainsi qu'un réservoir d'eau de 1 000 litres garantissent au minimum une heure de haute pression à pleine puissance pour les tâches de nettoyage exigeantes. Idéale pour les chantiers, pour les services municipaux ou pour la location à d'autres utilisateurs professionnels. Appareil offrant des possibilités de configuration variées, extrêmement robuste et très facile à utiliser.