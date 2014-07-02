Nettoyeur haute pression à eau froide gamme Super

Gamme Super
Pour mettre la pression à grande échelle.
Les meilleurs dans leur domaine. Nos nettoyeurs haute pression à eau froide de la gamme Super s'utilisent là où il faut pouvoir compter sur une puissance absolue sans faille. Robustes et de conception durable, ils sont parfaitement équipés pour éliminer même la saleté la plus tenace. Que ce soit dans l'agriculture, dans le bâtiment, dans l'industrie ou dans le secteur municipal, des performances maximales sont indispensables. À cet effet, la pression, les débits et l'équipement de la gamme Super sont parfaitement assortis.
GAMME HD SUPER : IMAGINÉE PAR DES PROFESSIONNELS POUR DES PROFESSIONNELS
Les appareils de la gamme Super sont les superhéros de leur domaine.
Économiques et novateurs, ils allient innovation et qualité au plus haut niveau et garantissent une efficacité imbattable ainsi qu'une facilité d'utilisation remarquable.
Gamme Super ergonomique
Une ergonomie exceptionnelle pour l'utilisation quotidienne : nos appareils de la nouvelle gamme Super à eau froide associent toutes les innovations qui facilitent le travail et rendent le procédé de nettoyage encore plus efficace.
De plus, l'appareil est équipé du pistolet ergonomique EASY!Force Advanced, d'une lance de 1 050 mm et de la fonction Servo Control. De nombreuses possibilités de rangement pratiques, telles qu'une poche kangourou ou des crochets ajustables, sont prévues pour les accessoires.
La qualité haut de gamme de série
Seuls les meilleurs matériaux sont assez bien pour satisfaire aux exigences les plus élevées. C'est pourquoi nous équipons les nettoyeurs haute pression à eau froide de la gamme Super de pistons à revêtement céramique, d'une culasse en laiton ainsi que de moteurs à faible vitesse refroidis à l'eau et à l'air. En outre, le nouveau flexible Ultra Guard pose de nouveaux jalons en matière de résistance. Le rendement de la pompe est également supérieur à celui du modèle précédent et permet d'obtenir jusqu'à 15 % d'augmentation de la pression au niveau de la buse.
Mobilité maximale
Les appareils de la gamme Super à eau froide se distinguent par leur format extrêmement compact et leur concept vertical – une particularité au sein de cette classe de puissance. Grâce à ses poignées intégrées, la machine peut être transportée de manière facile et pratique ou chargée à l'aide d'une grue et s'utilise par conséquent n'importe où. Par ailleurs, l'enrouleur de flexible automatique permet de réduire les temps de préparation de plus de moitié, ce qui fait gagner du temps et garantit que l'appareil est opérationnel en quelques secondes. L'appareil dispose également de nombreuses possibilités de rangement pour les accessoires.
Facile d'utilisation
Nos nouveaux nettoyeurs haute pression à eau froide de la gamme Super sont les plus puissants dans leur domaine et faciles à entretenir. Ces appareils aussi innovants que durables offrent un maximum de convivialité. Sur le terrain, ils s'illustrent par une ergonomie optimale, une utilisation simple, un indicateur de niveau d'huile, une rigole d'évacuation d'huile, un filtre à eau facile à nettoyer, une pompe pivotante et une structure modulaire.
L'innovation au plus haut niveau
Les nouveaux nettoyeurs haute pression à eau froide de la gamme Super regorgent d'innovations et de nouveautés. La buse rotative Vibrasoft de conception inédite permet jusqu'à 30 % de réduction des vibrations et du bruit. Un enrouleur de flexible automatique avec un flexible haute pression de 20 mètres facilite et accélère le procédé de nettoyage. Même sous haute pression, il reste utilisable à un angle d'inclinaison jusqu'à 45° degrés.
Réellement durable
Notamment en matière de nettoyage, la durabilité joue un rôle clé. Fabriqués à partir de matériaux haut de gamme dans une usine neutre en CO2 en Allemagne, nos nettoyeurs haute pression sont robustes et n'ont aucun mal à résister même aux conditions les plus extrêmes. Ils allient fonctionnement fiable et longévité tout en étant faciles à entretenir. De plus, une pression de buse jusqu'à 15 % supérieure à celle du modèle précédent renforce davantage leur efficacité.
LES APPAREILS CLASSIC : MÊME LA SALETÉ LA PLUS TENACE LES LAISSE DE GLACE
Les appareils de la gamme Super Classic sont extrêmement polyvalents.
Robustes et fiables, ils associent le meilleur de 2 mondes au sein d'une seule et même machine. Un nettoyeur haute pression abordable, mais performant et conforme aux normes de qualité élevées habituelles de Kärcher.
Qualité haut de gamme – durable et robuste
Nos nouveaux appareils de la gamme HD Super Classic ont été conçus pour résister même aux conditions les plus extrêmes. C'est pourquoi nous avons utilisé les meilleurs matériaux et mis au point une conception qui assure une longévité exceptionnelle : avec une pompe à vilebrequin robuste, le nouveau pistolet Classic et un cadre acier robuste.
Les appareils Classic permettent en outre une maintenance facile et pratique. Ainsi, les machines sont toujours opérationnelles lorsque l'utilisateur en a besoin.
Grande puissance et facilité d'utilisation
Les nouveaux nettoyeurs haute pression à eau froide de la gamme Super Classic offrent suffisamment de puissance pour toutes les applications. Face à une pression de service jusqu'à 250 bar et un débit d'eau jusqu'à 1 700 l/h, même les salissures les plus tenaces n'ont aucune chance. De plus, l'utilisation des machines est simple et pratique grâce à des éléments de commande faciles à comprendre et à atteindre.
Rentabilité exceptionnelle
Les nettoyeurs haute pression de la gamme Super Classic à eau froide sont des machines très durables et robustes qui ciblent les besoins essentiels et fondamentaux inhérents au procédé de nettoyage. Ils bénéficient d'un rapport qualité-prix extrêmement économique tout en fournissant la qualité haut de gamme habituelle de Kärcher et une puissance maximale.
La conscience tranquille
Notamment dans le domaine du nettoyage, la durabilité joue un rôle clé. Fabriqués à partir de matériaux haut de gamme, les nettoyeurs haute pression Classic sont robustes et n'ont aucun mal à résister aux conditions les plus extrêmes. Même dans un environnement rude, ils offrent une longue durée de vie, assortie d'une maintenance facile.
Deux versions puissantes pour couvrir tous les besoins
Les nettoyeurs haute pression de la gamme Super à eau froide sont disponibles en 2 variantes. Les appareils de la gamme HD Super Classic se caractérisent par leur conception extrêmement robuste, leur puissance élevée et leur facilité d'utilisation. Les appareils de la gamme HD Super se distinguent par leurs propriétés ergonomiques remarquables, leur convivialité optimale, leur puissance élevée et leur qualité supérieure.
Gamme d'appareils
Mobilité
Gamme Super Classic
Moyenne
Gamme Super
Fréquente
Gamme d'appareils
Ergonomie
Gamme Super Classic
Pas très importante
Gamme Super
Importante
Gamme d'appareils
Équipement
Gamme Super Classic
Puissante pompe à vilebrequin
Cadre acier robuste
EASY!Lock
Gamme Super
Enrouleur de flexible automatique
Format vertical compact
Pompe à plateau oscillant robuste avec culasse en laiton