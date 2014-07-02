Superklasse
Maakt heel veel (in)druk.
De allerbeste op zijn terrein. Onze koudwater-hogedrukreinigers uit de Superklasse worden gebruikt daar waar compromisloze topprestaties worden verlangd. Ze zijn robuust en duurzaam gebouwd en optimaal uitgerust om zelfs het meest hardnekkige vuil te verwijderen. Of het nu gaat om de landbouw, de bouwsector, de industrie of gemeentelijk gebruik - hier zijn maximale prestaties vereist. Druk, debiet en uitrustingen zijn binnen de superklasse perfect op elkaar afgestemd.
HD SUPERKLASSE: VAN PROFESSIONALS VOOR PROFESSIONALS
De apparaten uit de Superklasse zijn echte superhelden op hun terrein.
Ze bieden innovatie en kwaliteit op het hoogste niveau, zorgen voor een efficiency zonder compromissen en zijn zeer gebruikersvriendelijk te noemen.
Ergonomische Superklasse
Uitstekende ergonomie voor dagelijks gebruik: ons nieuwe Superklasse koud water assortiment combineert alle innovaties die het werk vergemakkelijken en het reinigingsproces nog efficiënter maken.
Bovendien is het toestel uitgerust met het ergonomische EASY!Force Advanced pistool, een lans van 1.050 mm en de Servo Control functie. Er zijn vele praktische opbergmogelijkheden, zoals een handige opbergruimte of verstelbare haken, voor accessoires.
Het topmodel van de reeks
Alleen de beste materialen zijn goed genoeg om aan de hoogste eisen te voldoen. Daarom zijn de Superklasse koudwaterhogedrukreinigers uitgerust met roestvrijstalen zuigers, een messing cilinderkop en laagtoerige water- en luchtgekoelde motoren. Ook de nieuwe Ultra Guard slang stelt nieuwe normen op het gebied van veerkracht. De effectiviteit van de pomp is ook verhoogd ten opzichte van het vorige model, waarbij een drukverhoging tot 15 procent bij de spuitmond wordt bereikt.
Uitstekende mobiliteit
De koudwatermachines uit de Superklasse overtuigen door hun uiterst compacte ontwerp en het staande concept - een bijzonder kenmerk in deze prestatieklasse. Dankzij de geïntegreerde handgrepen kan de machine gemakkelijk en praktisch met een kraan worden getransporteerd of geladen en kan dus overal worden ingezet. De opbouwtijd kan bovendien gehalveerd worden met de automatische slanghaspel. Dit bespaart tijd en maakt de machine in enkele seconden gebruiksklaar. De machine heeft ook talrijke opbergmogelijkheden voor accessoires.
Gebruiksvriendelijk
Onze nieuwe koudwaterhogedrukreinigers uit de Superklasse zijn de krachtigste op hun gebied en gemakkelijk te onderhouden. De innovatieve en eveneens duurzame machines bieden maximale gebruiksvriendelijkheid. In de praktijk overtuigen ze door een optimale ergonomie, eenvoudige bediening, een oliepeilindicator, een olieafvoerkanaal, een eenvoudig te reinigen waterfilter, een zwenkbare pompkop en een modulair ontwerp.
Innovatie van het hoogste niveau
De nieuwe koudwater hogedrukreinigers van de Superklasse-serie zitten boordevol innovaties en nieuwe functies. Het nieuw ontwikkelde Vibrasoft roterende mondstuk vermindert trillingen en lawaai tot 30%. Een automatische slanghaspel met een hogedrukslang van 20 meter maakt het reinigingsproces gemakkelijker en sneller. Zelfs onder hoge druk kan hij worden gebruikt tot een hoek van maximaal 45° graden.
Echte duurzaamheid
Duurzaamheid speelt een belangrijke rol, vooral in de schoonmaakindustrie. Onze hogedrukreinigers zijn gemaakt van hoogwaardige materialen in een CO2-neutrale fabriek in Duitsland, zijn robuust en zijn gemakkelijk bestand tegen de zwaarste omstandigheden. Ze werken betrouwbaar met een lange levensduur en zijn gemakkelijk te onderhouden: een tot 15 procent krachtigere sproeidruk dan het vorige model zorgt bovendien voor nog meer efficiëntie.
CLASSIC-APPARATEN: ZELFS HET ZWAARSTE VUIL LAAT ZE KOUD
De superklasse-apparaten uit de Classic-serie zijn echte allrounders.
Robuust en betrouwbaar. Ze voegen het beste van 2 werelden samen in één machine. Een betaalbare maar krachtige hogedrukreiniger met de hoge kwaliteitsstandaarden waar Kärcher om bekend staat.
Hoogste kwaliteit - duurzaam en robuust
Onze nieuwe Classic machines van de HD Superklasse zijn ontworpen om zelfs de zwaarste omstandigheden te doorstaan. Daarom gebruikten we de beste materialen en creëerden we een extreem duurzaam ontwerp met een robuuste axiaalpomp, een nieuwe Classic hogedruklans en een robuust stalen frame.
De Classic machines zijn ook gemakkelijk te onderhouden. Dit betekent dat de machines klaar zijn voor gebruik wanneer ze nodig zijn.
Sterke prestaties en gebruiksvriendelijk
De nieuwe Classic Superklasse koudwater hogedrukreinigers bieden voldoende kracht voor alle toepassingen. Met een werkdruk tot 250 bar en een waterdebiet tot 1700 l/u maakt zelfs het meest hardnekkige vuil geen kans. De machines zijn bovendien eenvoudig en praktisch in gebruik dankzij de duidelijke en gemakkelijk toegankelijke bedieningselementen.
Uitstekende prestaties
De koudwater hogedrukreinigers uit de Classic Superklasse zijn uiterst duurzame en robuuste machines, die zich richten op de essentiële en fundamentele behoeften in het reinigingsproces. U profiteert van een bijzonder goede prijs-prestatieverhouding met de gebruikelijke topkwaliteit van Kärcher en maximale prestaties.
Met een zuiver geweten
Duurzaamheid speelt een belangrijke rol, vooral in de schoonmaak. De Classic hogedrukreinigers zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, zijn robuust en bestand tegen de meest extreme omstandigheden. Zelfs in een veeleisende omgeving bieden ze een lange levensduur en zijn ze gemakkelijk te onderhouden.
Twee sterke uitvoeringen voor elke denkbare toepassing
De koudwater-hogedrukreinigers uit de superklasse zijn verkrijgbaar in 2 varianten. De HD-Superklasse apparaten uit de Classic-serie zijn zeer robuust gebouwd, bijzonder krachtig en simpel te bedienen. De apparaten uit de HD-superklasse overtuigen door uitstekende ergonomische eigenschappen, gebruikersvriendelijkheid, hoge prestaties en de beste kwaliteit.
Apparaatklasse
Mobiliteit
Superklasse Classic
Matig
Superklasse
Veelvuldig
Apparaatklasse
Ergonomie
Superklasse Classic
Niet heel belangrijk
Superklasse
Belangrijk
Apparaatklasse
Uitrusting
Superklasse Classic
Krachtige krukaspomp
Robuust stalen frame
EASY!Lock
Superklasse
Automatische slanghaspel
Compact verticaal formaat
tuimelschijfpomp met messing cilinderkop