Hoogste kwaliteit - duurzaam en robuust

Onze nieuwe Classic machines van de HD Superklasse zijn ontworpen om zelfs de zwaarste omstandigheden te doorstaan. Daarom gebruikten we de beste materialen en creëerden we een extreem duurzaam ontwerp met een robuuste axiaalpomp, een nieuwe Classic hogedruklans en een robuust stalen frame.

De Classic machines zijn ook gemakkelijk te onderhouden. Dit betekent dat de machines klaar zijn voor gebruik wanneer ze nodig zijn.