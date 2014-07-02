Nettoyeurs ultra haute pression
Nettoyeur ultra haute pression - pour une pression maximale. Lorsque les nettoyeurs haute pression classiques ne suffisent plus, le nettoyeur ultra haute pression Kärcher entre en jeu. A eau chaude ou à eau froide et avec une pression de 600 à 2500 bar, le nettoyeur élimine efficacement les salissures sur les revêtements les plus tenaces. Le tout sans solvant, ni détergent!
Nettoyeurs très haute pression
Les nettoyeurs très haute pression sont recommandés pour les travaux les plus exigeants tels que l’élimination de peinture, revêtements plastiques, etc. Ils disposent d’un équipement performant et fiable pour de longues séquences de nettoyage.