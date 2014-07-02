Nettoyeurs ultra haute pression

Nettoyeur ultra haute pression - pour une pression maximale. Lorsque les nettoyeurs haute pression classiques ne suffisent plus, le nettoyeur ultra haute pression Kärcher entre en jeu. A eau chaude ou à eau froide et avec une pression de 600 à 2500 bar, le nettoyeur élimine efficacement les salissures sur les revêtements les plus tenaces. Le tout sans solvant, ni détergent!