Ultra hogedrukreinigers
Ultra hogedrukreinigers. Wanneer de stripprestaties van de traditionele hogedrukreinigers niet langer voldoende zijn, komt de Kärcher ultra hogedrukreiniger in beeld. Met warm of koud water en met een druk van 600 - 2500 bar verwijderen ze het meest hardnekkige vuil en vuillagen zonder gebruik te maken van reinigingsmiddelen.
Koudwater hogedrukreinigers cage
Het robuuste Cage-design beschermt de gehele machine en maakt het mogelijk om het veilig met een kraan te verplaatsen. Het steekwagenprincipe voor eenvoudig vervoer en tal van andere details maken deze machines de eerste keus voor professioneel gebruik. Ongeacht of de benzine aangedreven of elektrische versie gebruikt wordt.