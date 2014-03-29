L'eau chaude fait la différence : les avantages du nettoyeur haute pression à eau chaude
L'efficacité de la haute pression : encore supérieure grâce à l'eau chaude. Si on les compare aux procédés de nettoyage sans pression, les nettoyeurs haute pression Kärcher présentent des avantages impressionnants en matière de rentabilité, de résultats de nettoyage et d'écologie. Les nettoyeurs haute pression à eau chaude HDS renforcent encore considérablement ces avantages lors du nettoyage de saletés tenaces. Dans la plupart des cas, les appareils HDS de Kärcher constituent la solution optimale contre les huiles, les graisses et les protéines, surtout quand celles-ci sont déjà fortement incrustées.
Le net avantage de l'eau chaude.
Les nettoyeurs haute pression à eau chaude permettent d'augmenter la température d'env. 12 °C jusqu'à 155 °C. Cela réduit la pression et le temps de travail ainsi que la quantité de détergent à utiliser. Le nettoyage à l'eau chaude offre donc différentes possibilités pour optimiser l'opération de nettoyage ainsi que des avantages convaincants.
Meilleurs résultats de nettoyage
L'eau chaude fait fondre les huiles et les graisses même les plus figées, favorise leur émulsion et les rend très faciles à enlever. Dans le secteur agro-alimentaire, l'eau chaude permet l'élimination particulièrement efficace des protéines et des graisses.
Utilisation réduite de détergent
Dans la plupart des cas, l'eau chaude élimine à elle seule la graisse, l'huile et la cire, ce qui permet d'utiliser nettement moins de détergent, voire même pas du tout. Ainsi, non seulement on réalise des économies, mais on préserve aussi l'environnement et les ressources.
Séchage plus rapide
Grâce à la chaleur de l'eau, les surfaces nettoyées à l'eau chaude sèchent plus rapidement et sont donc plus vite prêtes pour la suite de leur traitement ou de leur utilisation.
Meilleure hygiène
Il est prouvé que le nettoyage à l'eau chaude permet une réduction considérable des germes. Ce niveau de réduction obtenu sans désinfectant est tout à fait suffisant pour répondre à de nombreuses exigences en termes d'hygiène.
Temps de travail plus court
L'eau chaude entraîne une élimination plus rapide de la saleté et donc un gain de temps significatif pouvant atteindre 35 %. Il est donc possible d'effectuer des tâches de nettoyage variées de manière économique et rentable.
Sans équivoque : comparatif des coûts HD et HDS.
Dans un premier temps, les frais d'acquisition et d'entretien d'un nettoyeur haute pression à eau chaude sont un peu plus élevés que ceux d'un appareil à eau froide, à cause du brûleur supplémentaire et de la consommation énergétique y afférente. En utilisant de l'eau chaude, il est pourtant possible de gagner jusqu'à 35 % de temps et d'obtenir de meilleurs résultats de nettoyage. De plus, la gamme HDS rend l'utilisation de produits de nettoyage souvent superflue.
Une température plus élevée pour une performance plus élevée.
L'énergie thermique est un facteur important pour le nettoyage. La chaleur accélère les processus chimiques, chaque augmentation de température de 10 °C double la vitesse de réaction. Une hausse de température de 20 °C quadruple la vitesse de réaction. Les huiles, les graisses ou la suie fondent plus rapidement et peuvent être enlevées plus facilement. L'émulsion des huiles et des graisses dans l'eau est accélérée. De plus, une surface chauffée sèche plus vite. Concrètement, des températures d'eau plus élevées permettent de gagner 35 % de temps lors du nettoyage tout en garantissant de bien meilleurs résultats. En outre, en réduisant la quantité d'eau, il est possible d'obtenir de la vapeur d'une température maximale de 155 °C. La combinaison de vapeur exempte de minéraux et de pression élimine même les souillures tenaces. Cela garantit d'excellentes performances de nettoyage sans aucun produit chimique. Le mode vapeur convient parfaitement pour éliminer les peintures en général, les peintures bitumeuses, les dépôts de suie, le lichen et les algues.
La performance n'est pas une question de catégorie.
L'efficacité résulte surtout de l'adaptation optimale de la puissance à la tâche à effectuer. Les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher existent en différentes catégories de puissance et en plusieurs modèles. Kärcher propose donc le modèle qui convient à quasiment chaque utilisateur et chaque application.
Les nettoyeurs haute pression HDS-U de la gamme Upright
Des appareils solides et puissants avec une mobilité maximale pour une utilisation occasionnelle dans différents lieux : ils sont faciles à manœuvrer et à transporter.
Idéaux pour les secteurs suivants :
Les nettoyeurs haute pression HDS-C de la gamme Compact
Des nettoyeurs haute pression mobiles pour une utilisation dans des lieux qui varient souvent : ils sont à la fois très puissants et faciles à transporter.
Idéaux pour les secteurs suivants :
Les nettoyeurs haute pression HDS-M de la gamme Medium
Pour le nettoyage quotidien de machines ou de surfaces. Grâce au principe du jogger, il est possible de bénéficier d'une bonne mobilité même dans cette catégorie.
Idéaux pour les secteurs suivants :
Les nettoyeurs haute pression HDS-S de la gamme Super
Ils apportent la solution quand on est constamment confronté à de grandes quantités de saleté et à des souillures tenaces comme par exemple en cas d'utilisation soutenue et permanente dans le secteur de la construction, de l'agriculture, des services municipaux ou de l'industrie.
Idéaux pour les secteurs suivants :
Les nettoyeurs haute pression HDS-E de la gamme Special
Grâce à son chauffe-eau électrique, ce nettoyeur haute pression à eau chaude n'émet pas de gaz d'échappement. Il peut donc être utilisé partout où les gaz d'échappement ne sont pas souhaités ou sont carrément interdits comme p. ex. dans les entreprises du secteur alimentaire, dans les hôpitaux, les cuisines collectives ou les entreprises industrielles.
Idéaux pour les secteurs suivants :