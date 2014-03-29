Een hogere temperatuur voor meer vermogen.

Warmte-energie vormt een belangrijke factor voor reiniging. Warmte versnelt chemische processen; elke temperatuurverhoging met 10 °C zorgt voor een verdubbeling van de reactiesnelheid. Een met 20 °C verhoogde temperatuur zorgt voor een verviervoudiging van de reactiesnelheid. Olie, vet of roet worden sneller vloeibaar en kunnen gemakkelijker worden verwijderd. De emulsie van olie en vet in water wordt versneld. En een verwarmd oppervlak droogt sneller op. In de praktijk kunnen hogere watertemperaturen de reinigingstijd met ca. 35% verkorten – met merkbaar beter resultaat. Door de hoeveelheid water te verminderen kan bovendien een damptemperatuur van max. 155 °C worden bereikt. De combinatie van mineraalvrije damp en druk kan zelfs de meest hardnekkige verontreinigingen verwijderen. Hierdoor is een groot reinigend vermogen ook zonder chemische additieven gegarandeerd. Het dampniveau is uitermate geschikt voor het verwijderen van bitumenlagen, verflagen in het algemeen, roetafzettingen, korstmossen en algen.