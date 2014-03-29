Voordelen van de warmwater hogedrukreiniger
Onder hoge druk efficiënt, met warm water nog meer. Kärcher hogedrukreinigers realiseren in vergelijking met reinigen zonder druk al indrukwekkende voordelen m.b.t. efficiëntie, reinigingsresultaat en milieuvriendelijkheid. Warmwater hogedrukreinigers HDS vergroten deze voordelen bij het reinigen van hardnekkig vuil nog eens drastisch. Een Kärcher warmwater hogedrukreiniger vormt bij olie, vet en eiwitten – en in het bijzonder wanneer deze vervuilingen reeds hard geworden zijn – in de meeste gevallen de ideale oplossing.
Warmwater vormt daarbij een duidelijk voordeel.
Warmwater-hogedrukreinigers kunnen de watertemperatuur van circa 12 °C tot 155 °C verhogen. Dit maakt een afname van de werkdruk, de benodigde tijd en de hoeveelheid reinigingsmiddel mogelijk. Reiniging met warmwater biedt hierdoor verschillende mogelijkheden om de reiniging te optimaliseren en biedt nog andere significante voordelen.
Beter reinigingsresultaat
Heet water maakt zelfs harde olie en vet weer vloeibaar, daardoor emulgeren ze veel beter en kunnen in een handomdraai worden verwijderd. In de levensmiddelenbranche kunnen eiwitten en vetten dankzij heet water heel effectief worden verwijderd.
Verminderd gebruik van reinigingsmiddelen
Vetten, olie, hars etc. kan in de meeste gevallen al met warmwater worden verwijderd, waardoor er veel minder of helemaal geen reinigingsmiddel hoeft te worden gebruikt. Zo wordt behalve de kostenbesparingen ook het milieu ontzien en worden ressources gegenereerd.
Kortere droogtijd
Oppervlakken die met warmwater worden gereinigd, drogen door de warmte sneller en kunnen daardoor sneller verder worden bewerkt resp. worden gebruikt.
Verbeterde hygiëne
Reiniging met warmwater laat een significante vermindering van kiemvorming zien. Voor veel hygiënevereisten is deze zonder desinfectiemiddel bereikte kiemafname meer dan voldoende.
Kortere werktijd
Warmwater zorgt voor een snellere vuiloplossing en daarmee tot een aanzienlijke tijdsbesparing van wel 35 procent. Hierdoor kunnen reinigingstaken voordelig en efficiënt worden uitgevoerd.
Ondubbelzinnig: kostenvergelijking HD en HDS.
De aanschaf- en onderhoudskosten voor een warmwater-hogedrukreiniger vallen in vergelijking tot een koudwaterapparaat vanwege de extra brander en het hieraan gerelateerde energieverbruik in het begin wat hoger uit. Maar door het gebruik van warmwater kunnen er significante tijdsbesparingen van wel 35% en betere reinigingsresultaten worden bereikt. Daarbij komt dat er bij HDS meestal helemaal geen kosten voor reinigingsmiddelen ontstaan.
Een hogere temperatuur voor meer vermogen.
Warmte-energie vormt een belangrijke factor voor reiniging. Warmte versnelt chemische processen; elke temperatuurverhoging met 10 °C zorgt voor een verdubbeling van de reactiesnelheid. Een met 20 °C verhoogde temperatuur zorgt voor een verviervoudiging van de reactiesnelheid. Olie, vet of roet worden sneller vloeibaar en kunnen gemakkelijker worden verwijderd. De emulsie van olie en vet in water wordt versneld. En een verwarmd oppervlak droogt sneller op. In de praktijk kunnen hogere watertemperaturen de reinigingstijd met ca. 35% verkorten – met merkbaar beter resultaat. Door de hoeveelheid water te verminderen kan bovendien een damptemperatuur van max. 155 °C worden bereikt. De combinatie van mineraalvrije damp en druk kan zelfs de meest hardnekkige verontreinigingen verwijderen. Hierdoor is een groot reinigend vermogen ook zonder chemische additieven gegarandeerd. Het dampniveau is uitermate geschikt voor het verwijderen van bitumenlagen, verflagen in het algemeen, roetafzettingen, korstmossen en algen.
Performance is geen kwestie van klasse.
Efficiency is niet in de laatste plaats het resultaat van een optimale aanpassing van capaciteit aan de gestelde taken. Warmwater-hogedrukreinigers van Kärcher zijn leverbaar in verschillende vermogensklassen en uitvoeringen, die voor nagenoeg iedere gebruiker en toepassing het juiste apparaat bieden.
Kärcher Upright-klasse hogedrukklasse HDS-U
Krachtige en robuuste apparaten met maximale mobiliteit voor incidenteel gebruik op verschillende locaties: eenvoudig te verplaatsen en te transporteren.
Ideaal voor de volgende branches:
Kärcher compactklasse hogedrukreinigers HDS-C
Mobiele hogedrukreinigers voor frequent wisselende toepassingslocaties: ondanks groot vermogen eenvoudig te transporteren.
Ideaal voor de volgende branches:
Kärcher middenklasse hogedrukreinigers HDS-M
Voor het dagelijks reinigen van machines of oppervlakken. Het Jogger-principe laat zien, dat ook in deze klasse een goede mobiliteit mogelijk is.
Ideaal voor de volgende branches:
Kärcher superklasse hogedrukreinigers HDS-S
De oplossing, wanneer er continu reinigingstaken met grote verontreinigingen en hardnekkig vuil moeten worden vervuld, bijvoorbeeld tijdens zware duurtoepassingen in de bouw, landbouw, afvalverwerking en in de industrie.
Ideaal voor de volgende branches:
Kärcher speciale klasse hogedrukreinigers HDS-E
De warmwater-hogedrukreiniger zonder afvoergassen met elektrische boiler wordt ingezet op plaatsen waar afvoergassen ongewenst of zelfs verboden zijn, zoals in de levensmiddelenindustrie, ziekenhuizen, grote keukens of industriële complexen.
Ideaal voor de volgende branches: