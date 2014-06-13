Openbare diensten en gemeentewerken
Voor onderwijs, sport en administratie. Reinigingsmachines die in openbare dienst en in gemeentediensten een efficiënte werkwijze mogelijk maken en optimale hygiëne garanderen.
Openbare werken
Hoe efficiënt reinigingstechniek er tegenwoordig kan uitzien, dat tonen de nieuwe Kärcher Professional-apparaten in hun antracietkleurige uitvoering.
Gemeentetechniek
Veegmachines van Kärcher bieden krachtige prestaties voor elke toepassing. Ze onderscheiden zich door een perfect resultaat, robuustheid en vrijwel onbeperkte mogelijkheden.