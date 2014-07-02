Nettoyeur haute pression à eau chaude
Comparés aux procédés de nettoyage traditionnels, les nettoyeurs haute pression à eau chaude de Kärcher offrent des avantages significatifs en termes d'efficacité économique, de performance de nettoyage et de préservation de l'environnement. Ces bénéfices se manifestent de manière plus marquée lors du nettoyage de résidus tenaces déjà incrustés. C’est véritablement là que l'utilisation des nettoyeurs haute pression à eau chaude offrent des prestations supérieures à pression égale et impressionnent par leur grand confort d'utilisation et leur technologie pointue. Ces nettoyeurs à eau chaude destinés à un l’usage professionnel représentent une solution ingénieuse, particulièrement efficace pour éliminer les salissures renfermant des huiles, des graisses et des protéines.
Nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Super
Que ce soit au chantier ou dans l'étable : l'élimination des saletés tenaces nécessite une puissance maximale. C'est exactement ce qu'offrent nos nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Super. Les variantes haut de gamme se distinguent par des accessoires de premier choix et une prise en main ergonomique tandis que les appareils Classic mettent l'accent sur la facilité d'utilisation et un format robuste. Affrontez la saleté : avec jusqu'à 200 bar de pression et 1 300 l/h de débit.
Nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Medium
Le nettoyage dans le bâtiment ou l'agriculture est une tâche ardue. Nos nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Medium ont été développés spécialement à cet effet. Avec des accessoires de premier choix et une prise en main ergonomique ou en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et un format robuste, selon les besoins. Toujours de la partie : la qualité élevée et les performances de pointe, avec un maximum de 210 bar de pression et 1 000 l/h de débit. Voilà ce qui caractérise les nouveaux appareils de la gamme Medium.
Gamme Compact
Nettoyer des véhicules. Procéder au nettoyage des moteurs de véhicules. Éliminer la saleté des escaliers extérieurs. À l'eau chaude sous haute pression avec jusqu'à 180 bar et 900 l/h. Voici la nouvelle gamme Compact.
Gamme Upright
Les nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Upright, performants et robustes, séduisent par leur maniabilité, leur légèreté et leurs commandes intuitives. Ils sont parfaits pour les artisans, les petites entreprises ou les sociétés de nettoyage.
Gamme spécifique
L'utilisation des nettoyeurs haute pression à eau chaude électriques s'impose avant tout dans les locaux sanitaires, hôpitaux, cuisines industrielles, piscines et partout où les émissions de gaz sont gênantes et interdites.
Gamme thermique
Sans branchement éléctrique, les nettoyeurs haute pression à moteur thermique permettent un plus grand confort d'utilisation et une meilleure maniabilité de l'appareil.
Remorque HDS
La solution polyvalente, mobile et indépendante pour l’utilisation professionnelle au niveau des municipalités, du bâtiment et de l’industrie. Configurable, hautement efficace, fiable et facile à manier. Des réservoirs intégrés de 500 litres d’eau et de 100 l de carburant permettent une autonomie jusqu’à 60 minutes, sans branchement électrique ni branchement d’eau.
Nettoyeur haute pression à eau chaude à usage professionne
En augmentant la température d'arrivée de l'eau d'environ 12 °C à 155 °C maximum, les nettoyeurs haute pression à eau chaude permettent de réduire la pression de travail, le temps nécessaire ainsi que la quantité de produits de nettoyage à utiliser.l'utilisation d'un brûleur hautes performances et d'une soufflerie turbo innovante a permis de réduire les émissions et la consommation de fioul.
Une technologie de brûleur dernier cri
L'association européenne indépendante « European Cleaning Machines Association » a accordé à Kärcher, premier fournisseur au monde de nettoyeurs haute pression à eau chaude, une certification relative à l'efficacité et au respect des directives sur les émissions de gaz de ses appareils. Cette certification garantit
des brûleurs ultrapuissants ;
de faible consommation de carburant ;
et donc de faibles émissions.
Des pompes à longue durée de vie
Toutes les pompes intégrées dans les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher sont fabriquées par des spécialistes sur nos propres sites de production. Cela vous garantit une qualité maximale « made by Kärcher ».
Ces pompes sont dotés d'un système antibélier (SDS) qui compense les variations de pression hydraulique dans le système, garantissant ainsi une plus grande longévité́ du nettoyeur haute pression.
La performance en mouvement
Les nettoyeurs haute pression à eau chaude de Kärcher redéfinissent constamment les normes en matière de mobilité. Les appareils HDS des gammes Compact, Medium et Super sont conçus avec le principe du "jogger" : de larges roues en caoutchouc à l'arrière et des roulettes pivotantes à l'avant. Le système de basculement intégré pour franchir sans effort les obstacles éprouvé sur les appareils à eau froide est aussi intégrée : Cette innovation est utilisée sur les nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme HDS Upright.
Ces derniers disposent d'un tableau de bord ergonomique et leur poids est uniformément réparti, assurant des déplacements rapides et sûrs sans effort. L'ajustement du chargement du chariot, les points d'arrimage et un dispositif de basculement garantissent un transport aisé.
Protection de l'environnement et efficacité écologique
La nouvelle génération de nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher est la première série de nettoyeurs haute pression au monde à proposer un mode eco!efficiency. Il suffit de positionner l'interrupteur principal sur le mode eco!efficiency pour que l'appareil passe à la plage de température la plus économique (60 °C) – sans perdre de débit. L'avantage : les cycles du brûleur sont optimisés de sorte que la consommation de fioul diminue de 20 % par rapport au fonctionnement à pleine charge (80 °C).