Nettoyeur haute pression à eau chaude

Une technologie de brûleur dernier cri

L'association européenne indépendante « European Cleaning Machines Association » a accordé à Kärcher, premier fournisseur au monde de nettoyeurs haute pression à eau chaude, une certification relative à l'efficacité et au respect des directives sur les émissions de gaz de ses appareils. Cette certification garantit

des brûleurs ultrapuissants ;

de faible consommation de carburant ;

et donc de faibles émissions.