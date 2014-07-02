Warmwater hogedrukreiniger

Warmwater hogedrukreinigers van Kärcher - reinigingsprestaties en milieubescherming in vergelijking met conventionele reinigingsprocessen.

Deze voordelen komen sterker naar voren bij het reinigen van hardnekkige en reeds ingebedde resten. Met warm water reinigen de hogedrukreinigers nog beter met dezelfde hoeveelheid druk. De Kärcher warmwater hogedrukreiniger imponeert door het hoogste niveau van gebruikscomfort en de meest up-to-date technologieën. Deze heet-water reinigers voor professioneel gebruik zijn een ingenieuze oplossing, bijzonder effectief in het verwijderen van vuil dat oliën, vetten en eiwitten bevat.