Warmwater hogedrukreiniger
Warmwater hogedrukreinigers van Kärcher - reinigingsprestaties en milieubescherming in vergelijking met conventionele reinigingsprocessen.
Deze voordelen komen sterker naar voren bij het reinigen van hardnekkige en reeds ingebedde resten. Met warm water reinigen de hogedrukreinigers nog beter met dezelfde hoeveelheid druk. De Kärcher warmwater hogedrukreiniger imponeert door het hoogste niveau van gebruikscomfort en de meest up-to-date technologieën. Deze heet-water reinigers voor professioneel gebruik zijn een ingenieuze oplossing, bijzonder effectief in het verwijderen van vuil dat oliën, vetten en eiwitten bevat.
Superklasse
Of het nu gaat om de auto-industrie, de landbouw, de bouw of de industrie: de mobiele superklasse biedt topprestaties waar vroeger het werk stationair moest worden uitgevoerd.
Middenklasse
Voor autodealers, bouw, landbouw en gemeentelijk gebruik: de middenklasse combineert innovatieve technologie met maximaal bedieningscomfort, ideaal voor intensief gebruik.
Compactklasse
Voor schone voertuigen, reinigen van motoren, en eenvoudig vuil verwijderen van b.v. buitentrappen. Met warmwater hogedruk tot 180 bar en 900 l/u. Dit is de nieuwe compacte klasse.
Uprightklasse
Deze krachtige en stevige machines onderscheiden zich door hun wendbaarheid en eenvoudig transport. Dit maakt van de Upright klasse een economisch alternatief voor diverse werkplaatsen, kleine garages en schoonmaakbedrijven.
Speciaalklasse
Wanneer uitlaatgassen moeten worden vermeden of zelfs verboden zijn: de speciaalklasse met electronische verwarming wordt gebruikt in hygiënische ruimtes, ziekenhuizen, grootkeukens of openbare zwembaden.
Verbrandingsmotor
Waar er geen stroombron is, bieden hogedrukreinigers met verbrandingsmoer - met optionele biodieselbediening - een maximale veelzijdigheid en onafhankelijkheid.
HDS Trailer
De mobiele allrounder en zelfvoorzienende oplossing voor professioneel gebruik in gemeentediensten, de bouw en de industrie. Naar wens te configureren, uiterst efficiënt, betrouwbaar en eenvoudig te bedienen. Dankzij het waterreservoir van 500 l en de dieseltank van 100 l kan de trailer tot 60 minuten onafhankelijk gebruikt worden zonder aansluiting op elektriciteit of watertoevoer.