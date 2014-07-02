Gebruiksgemak

Dankzij het EASY Operation concept kunnen het debiet en de druk direct worden ingesteld via een opening in de motorkap. Als alles op minimum wordt gezet terwijl de temperatuur op meer dan 100°C wordt ingesteld, werkt het apparaat in stoommodus. Praktische opbergmogelijkheden zorgen voor efficiëntie bij het opbergen van de slang, het mondstuk, het netsnoer, enz. En last but not least heeft het afwasmiddelreservoir een volume van 10 liter en een spoelfunctie. Een klep zorgt voor een nauwkeurige dosering van het reinigingsmiddel.