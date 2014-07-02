Compacte warmwaterhogedrukreinigers
Discrete afmetingen, enorme kracht.
Voertuigen reinigen. Reinigen van voertuigmotoren. Verwijderen van vuil van buitentrappen. Warm water onder hoge druk tot 180 bar en 900 l/u. De nieuwe Compact-serie.
Compact HDS-gamma
Of het nu in een parkeergarage, garage of depot is, warmwaterhogedrukreinigers zijn veelgevraagd op verschillende locaties. Dat is precies de kracht van ons Compact-assortiment: deze machines leveren tot 180 bar druk en 900 l/u debiet, hebben een compact ontwerp en kunnen op verzoek worden uitgerust met een automatische slanghaspel. Hoge kwaliteit en gebruiksgemak zijn ook vanzelfsprekend.
Perfecte ergonomie
Gebruikers die langdurig moeten werken met hogedrukreinigers met heet water, waarderen de voordelen van het EASY!Force Advanced hogedrukpistool. Omdat het de terugslag van de hogedrukstraal gebruikt om de krachtsinspanning tot vrijwel nul te reduceren, is het werk minder vermoeiend. De roestvrijstalen zwenklans van 1.050 mm maakt het werk ook gemakkelijker. Bij modellen met een 4-polige elektromotor kan het vermogen ook direct op het hogedrukpistool worden aangepast via Servo Control.
50% tijdsbesparing
De automatische slanghaspel maakt het leven eenvoudiger voor gebruikers en verkort de insteltijd met wel 50%. Hij rolt de slang van 15 meter betrouwbaar op en af, zelfs onder een hoek van 45°. De Ultra Guard-slang heeft een tefloncoating, waardoor hij extreem glad en slijtvast is.
Gebruiksgemak
Dankzij het EASY Operation concept kunnen het debiet en de druk direct worden ingesteld via een opening in de motorkap. Als alles op minimum wordt gezet terwijl de temperatuur op meer dan 100°C wordt ingesteld, werkt het apparaat in stoommodus. Praktische opbergmogelijkheden zorgen voor efficiëntie bij het opbergen van de slang, het mondstuk, het netsnoer, enz. En last but not least heeft het afwasmiddelreservoir een volume van 10 liter en een spoelfunctie. Een klep zorgt voor een nauwkeurige dosering van het reinigingsmiddel.
Lange levensduur dankzij hoge kwaliteit
Alle warmwaterhogedrukreinigers uit de Compact-serie zijn voorzien van hoogwaardige materialen en onze beproefde brandertechnologie. De axiale pomp met keramische zuigers of de langzaam lopende watergekoelde 4-polige elektromotor garanderen ook een lange levensduur. De kunststof afdekking beschermt alle kwetsbare onderdelen in zware omstandigheden. Bij hard water hebben de spoelen de mogelijkheid om een onderhoudsmiddel in de ontkalkingstank te gieten om kalkafzetting te voorkomen. De definitie van een goede investering.
Duurzaamheid als vanzelfsprekendheid
De eco-efficiëntiemodus stelt gebruikers in staat om energiezuinig en langdurig te reinigen bij een temperatuur van 60°C. Dit kan op elk moment worden gedaan door de draaiknop aan te passen aan het type en de hoeveelheid vuil en de mate van vervuiling.
Mobiliteit gemakkelijk gemaakt
Het joggerprincipe maakt manoeuvreren ook gemakkelijker met de Compact-serie. Dit wordt vergemakkelijkt door wielen met rubberen banden, een zwenkwiel, een voetsteun en een ergonomisch stuur.
Altijd een veilige werking
Diverse veiligheidsvoorzieningen zorgen ervoor dat de apparatuur altijd veilig kan worden gebruikt. Deze omvatten een groot waterfilter, veiligheidskleppen, een temperatuurregelaar, een uitlaatgassensor en de SDS-drukreduceerslang.
Geavanceerde elektronica
Dankzij het modulaire platform op al onze nieuwe hogedrukreinigers heeft de Compact serie dezelfde besturingseenheid als de Medium en Super series. Het resultaat: een grotere thermische stabiliteit, minder verschillende reserveonderdelen en kortere reparatietijden.