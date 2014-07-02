Nettoyeurs haute pression à eau chaude compacts
Dimensions discrètes, puissance flamboyante.
Nettoyer des véhicules. Procéder au nettoyage des moteurs de véhicules. Éliminer la saleté des escaliers extérieurs. À l'eau chaude sous haute pression avec jusqu'à 180 bar et 900 l/h. Voici la nouvelle gamme Compact.
Gamme Compact HDS
Parc de véhicules, garage ou dépôt, les nettoyeurs haute pression à eau chaude sont très demandés à divers endroits. C'est précisément le point fort de notre gamme Compact : ces appareils fournissent jusqu'à 180 bar de pression et 900 l/h de débit, disposent d'une conception compacte et peuvent être équipés d'un enrouleur de flexible automatique sur demande. La qualité élevée et la facilité d'utilisation sont, bien entendu, également de la partie.
Ergonomie parfaite
Les utilisateurs qui doivent assurer des missions prolongées avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude apprécient les atouts du pistolet haute pression EASY!Force Advanced. Étant donné qu'il utilise le recul du jet haute pression pour réduire pratiquement à zéro l'effort de maintien, le travail est moins fatigant. La lance orientable de 1 050 millimètres en acier inoxydable facilite également le travail. Sur les modèles équipés d'un moteur électrique à 4 pôles, la puissance peut en outre être réglée directement sur le pistolet haute pression via Servo Control.
50 % de gain de temps
L'enrouleur de flexible automatique facilite la vie aux utilisateurs et permet jusqu'à 50 % de réduction du temps de préparation. Il enroule et déroule de manière fiable le flexible de 15 mètres, même à un angle allant jusqu'à 45°. Le flexible Ultra Guard est doté d'un revêtement en téflon et par conséquent très lisse et résistant à l'abrasion.
Facilité d'utilisation
Grâce au concept EASY Operation, le réglage permettant d'ajuster le débit et la pression peut être opéré directement à travers une ouverture dans le capot. Si tout est réglé au minimum alors que la température est réglée sur plus de 100 °C, l'appareil fonctionne en mode vapeur. Des possibilités de rangement pratiques garantissent l'efficacité lorsqu'il s'agit de ranger le flexible, la lance, le câble d'alimentation, etc. Dernier point, mais non le moindre, le réservoir à détergent dispose d'un volume de 10 litres et d'une fonction de rinçage. Le dosage précis du détergent est assuré par une vanne.
La longévité grâce à une qualité élevée
Tous les nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Compact comportent des matériaux haut de gamme et notre technologie de brûleur éprouvée. La pompe axiale à pistons en céramique ou le moteur électrique lent à 4 pôles refroidi à l'eau garantissent également une longévité élevée. Dans des conditions d'utilisation rudes, le capot en plastique protège tous les composants fragiles. En cas d'eau dure, les serpentins apprécient, quant à eux, la possibilité de verser un agent d'entretien dans le réservoir de détartrant afin d'aider à prévenir les dépôts calcaires. La définition même d'un investissement sûr.
La durabilité comme une évidence
Le mode eco!efficiency permet aux utilisateurs d'effectuer un nettoyage économe en énergie et durable à une température de 60 °C. Ceci est possible à tout moment en ajustant le bouton rotatif en fonction du type et de la quantité de saleté et du degré d'encrassement.
La mobilité en toute simplicité
Le principe du joggeur permet aussi des manœuvres aisées avec la gamme Compact. Ces dernières sont facilitées par des roues à bandage en caoutchouc, une roulette pivotante, un appuie-pied et un guidon ergonomique.
Fonctionnement sûr à tout moment
Différents dispositifs de sécurité veillent à ce que la sécurité d'exploitation des appareils soit garantie en permanence. Parmi ces derniers, on trouve un grand filtre à eau, des soupapes de sécurité, un régulateur de température, un capteur de gaz d'échappement et le flexible réducteur de pression SDS.
Une électronique de pointe
Grâce à la plateforme modulaire sur tous nos nouveaux nettoyeurs haute pression, la gamme Compact comporte la même unité de commande que les gammes Medium et Super. Résultat : une plus grande stabilité thermique, moins de pièces de rechange différentes et des temps de réparation plus courts.