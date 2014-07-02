Nettoyeur haute pression stationnaire
Nettoyeur haute pression stationnaire - pour de nombreuses applications. Que ce soit dans l'industrie alimentaire ou pour le nettoyage des véhicules, des outils ou des sanitaires, le nettoyeur haute pression stationnaire de Kärcher offre des avantages décisifs. Il convient à tous les travaux de lavage et de désinfection.
Eau chaude
Les nettoyeurs haute pression stationnaires à eau chaude chauffés au fuel ou au gaz offrent une grande puissance de nettoyage et une efficacité maximale.
Eau froide
Les nettoyeurs haute pression stationnaires à eau froide sont extrêmement flexibles avec une température d'admission d'eau jusqu'à 85 °C et au choix avec un fonctionnement à plusieurs lances.
Générateurs d'eau chaude
Lorsqu'il n'y a pas d'eau chaude disponible au robinet et que les chauffages au fuel ou au gaz ne sont pas admis, les générateurs d'eau chaude électriques entrent en scène.