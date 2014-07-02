Nettoyeur haute pression stationnaire

Nettoyeur haute pression stationnaire - pour de nombreuses applications. Que ce soit dans l'industrie alimentaire ou pour le nettoyage des véhicules, des outils ou des sanitaires, le nettoyeur haute pression stationnaire de Kärcher offre des avantages décisifs. Il convient à tous les travaux de lavage et de désinfection.