Stationaire hogedrukreiniger
Stationaire hogedrukreinigers - één basis, verschillende locaties voor gebruik. De Kärcher stationaire hogedrukreiniger is geschikt voor gebruik overal waar verschillende zaken op een plaatsbesparende manier schoongemaakt en gedesinfecteerd moeten worden.
Warm water
De olie- of gasgestookte stationaire warmwaterhogedrukreinigers bieden hoge reinigingsprestaties en maximale efficiëntie.
Koud water
Stationaire koudwaterhogedrukreinigers zijn zeer flexibel voor elke toepassing met een waterinlaattemperatuur tot 85 °C en optionele bediening met meerdere lansen.
Warmwatergeneratoren
Als er geen warm water uit de kraan komt en er geen olie- of gasboilers geïnstalleerd kunnen worden, worden elektrische warmwatergeneratoren gebruikt.
Eigenschappen
Warm water
Stationaire warmwaterhogedrukreinigers op olie- of gasverwarming bieden een hoog verwarmingsvermogen. Bovendien onderscheiden zij zich door hun efficiënte en milieuvriendelijke Kärcher-brandertechnologie, made in Germany.
HDS-St gas
Werkdruk : 210 bar
Wateropbrengst : 1 000 l/u
HDS-St olie
Werkdruk : tot 210 bar
Wateropbrengst : van 800 tot 1 300 l/u
Koud water
Koudwaterhogedrukreinigers zijn bestand tegen watertemperaturen tot 85 °C en worden gebruikt voor alle toepassingen die een hoge wateropbrengst vereisen.
HD-St
(Watertoevoertemperatuur tot 60 °C)
Werkdruk: tot 210 bar
Wateropbrengst: van 800 tot 1.700 l/u
HD-St-H
(Watertoevoertemperatuur tot 85 °C)
Werkdruk: tot 190 bar
Wateropbrengst: van 800 tot 1.700 l/u
Afhankelijk van het model bieden de stationaire koudwaterhogedrukreinigers van Kärcher ook de mogelijkheid voor gebruik met meerdere spuitlansen. Hierdoor kunnen meerdere gebruikers gelijktijdig werken, wat uw reinigingsprocessen aanzienlijk versnelt.
HDC Classic
(Watertoevoertemperatuur tot 85 °C)
Werkdruk: van 80 tot 160 bar
Wateropbrengst: 2.000 l/u
Uitvoering: staal of roestvrij staal (RVS)
HDC Standaard
(Watertoevoertemperatuur tot 85 °C)
Werkdruk: van 80 tot 160 bar
Wateropbrengst: 4.000 / 6.000 / 8.000 l/u
Uitvoering: staal of roestvrij staal (RVS)
Warmwatergeneratoren
Deze elektrische warmwatergeneratoren worden gebruikt in combinatie met een hogedrukreiniger en maken het mogelijk om het water te verwarmen met behulp van elektrische energie.
HWE 13/21-42 kW
Werkdruk: tot 210 bar
Wateropbrengst: tot 1.300 l/u
Verwarmingsvermogen: 42 kW
Temperatuur: tot 95 °C
Hogedrukinstallatie
HWE 860
Wateropbrengst: tot 1.300 l/u
Verwarmingsvermogen: 24 kW
Temperatuur: tot 85 °C
Lagedrukinstallatie (boiler)
Centraal vermogen, flexibele reiniging
Voor gebruikers met een grote reinigingsbehoefte op regelmatige basis, meerdere te reinigen zones of een continu reinigingsvolume, vormen stationaire hogedrukreinigers de optimale oplossing.
Afhankelijk van het model zijn ze ontworpen voor gebruik met één lans of meerdere lansen, waarbij de configuratie met meerdere lansen gelijktijdig gebruik op verschillende aftappunten mogelijk maakt en zo perfect inspeelt op uw individuele behoeften.
UW VOORDELEN OP EEN RIJTJE
Uiteenlopende toepassingsmogelijkheden
Ongeacht waarvoor u de hogedrukreiniging wilt gebruiken, onze experts staan u graag bij tijdens de inbedrijfstelling van uw stationaire installatie.
Autosector
De stationaire hogedrukreiniger kan in een aparte technische ruimte worden geïnstalleerd. Hierdoor is onderhoud op elk moment probleemloos mogelijk, zonder de werkzaamheden op gevoelige locaties zoals spuitcabines of werkplaatsen te verstoren.
Voedingsmiddelenindustrie
Afzonderlijke slangensets en accessoires bij elk aftappunt voorkomen effectief de overdracht van ziektekiemen tussen verschillende hygiënezones.
Openbare diensten
Dankzij stationaire hogedrukreinigers kunnen gemeenten, gemeentewerven en afvalverwerkingsstations eenvoudig toezien op de netheid van hun voertuigen en installaties. Deze systemen garanderen niet alleen hygiëne, maar ook een probleemloze werking zonder de dagelijkse werkzaamheden te verstoren. Hierdoor blijven voertuigen en machines langer operationeel, terwijl er kostbare tijd wordt bespaard.
Landbouwsector
Stationaire hogedrukreinigers beperken het risico op ongevallen tot een minimum dankzij een vaste installatie zonder rondslingerende slangen. Dit garandeert orde en veiligheid. In de landbouwsector voorkomen ze bovendien de verspreiding van ziekten tussen stallen, omdat de apparaten niet verplaatst hoeven te worden.
Efficiënt en economisch, ongeacht de toepassing
Comfortabel, veilig en permanent beschikbaar
Investeren in stationaire hogedrukreinigers is altijd een goede beslissing. Slechts één apparaat dat onderhoud behoeft. Kortere reinigingstijden zonder voorbereidingsprocessen. Geen gesleep met apparatuur. Geringe ruimtebehoefte.
Bovendien dragen ze aanzienlijk bij aan de bedrijfszekerheid en de arbeidsveiligheid door het personeel af te schermen van lawaai en uitlaatgassen. Ook worden risico’s op bedieningsfouten door onbevoegden voorkomen.
Het uitgebreide assortiment aan Kärcher-accessoires maakt het mogelijk om de verschillende reinigingsstations op maat uit te rusten, wat resulteert in vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden. En niet te vergeten: de professionele installatie en het technische toezicht voor een volledige veiligheid van uw apparatuur.
Een stationaire hogedrukreiniger optimaliseert uw reinigingsprocessen, verhoogt de veiligheid en bespaart u tijd, terwijl de kosten op de lange termijn worden verlaagd.
Toebehoren
Kärcher biedt een zeer uitgebreid assortiment accessoires voor stationaire hogedrukreinigers. Hierdoor zijn wij in staat om elk reinigingsprobleem op te lossen, hoe specifiek dit ook is.