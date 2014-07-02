Stationaire hogedrukreiniger

Stationaire hogedrukreinigers - één basis, verschillende locaties voor gebruik. De Kärcher stationaire hogedrukreiniger is geschikt voor gebruik overal waar verschillende zaken op een plaatsbesparende manier schoongemaakt en gedesinfecteerd moeten worden.

Kärcher Warm water

Warm water

De olie- of gasgestookte stationaire warmwaterhogedrukreinigers bieden hoge reinigingsprestaties en maximale efficiëntie.

Kärcher Koud water

Koud water

Stationaire koudwaterhogedrukreinigers zijn zeer flexibel voor elke toepassing met een waterinlaattemperatuur tot 85 °C en optionele bediening met meerdere lansen.

Kärcher Warmwatergeneratoren

Warmwatergeneratoren

Als er geen warm water uit de kraan komt en er geen olie- of gasboilers geïnstalleerd kunnen worden, worden elektrische warmwatergeneratoren gebruikt.

Eigenschappen

Warm water

Stationaire warmwaterhogedrukreinigers op olie- of gasverwarming bieden een hoog verwarmingsvermogen. Bovendien onderscheiden zij zich door hun efficiënte en milieuvriendelijke Kärcher-brandertechnologie, made in Germany.

Kärcher HDS-St stationaire warmwaterhogedrukreinigers op gas

HDS-St gas

Werkdruk : 210 bar
Wateropbrengst : 1 000 l/u

Kärcher HDS-St stationaire warmwaterhogedrukreinigers op olie

HDS-St olie

Werkdruk : tot 210 bar
Wateropbrengst : van 800 tot 1 300 l/u

Koud water

Koudwaterhogedrukreinigers zijn bestand tegen watertemperaturen tot 85 °C en worden gebruikt voor alle toepassingen die een hoge wateropbrengst vereisen.

De vertaling voor deze productnaam is: Kärcher HD-St stationaire koudwaterhogedrukreinigers

HD-St

(Watertoevoertemperatuur tot 60 °C)

Werkdruk: tot 210 bar
Wateropbrengst: van 800 tot 1.700 l/u

Kärcher HD-St-H stationaire koudwaterhogedrukreinigers

HD-St-H

(Watertoevoertemperatuur tot 85 °C)

Werkdruk: tot 190 bar
Wateropbrengst: van 800 tot 1.700 l/u

Afhankelijk van het model bieden de stationaire koudwaterhogedrukreinigers van Kärcher ook de mogelijkheid voor gebruik met meerdere spuitlansen. Hierdoor kunnen meerdere gebruikers gelijktijdig werken, wat uw reinigingsprocessen aanzienlijk versnelt.

Kärcher HDC Classic koudwaterhogedrukreinigers

HDC Classic

(Watertoevoertemperatuur tot 85 °C)

Werkdruk: van 80 tot 160 bar
Wateropbrengst: 2.000 l/u
Uitvoering: staal of roestvrij staal (RVS)

Kärcher HDC Standard koudwaterhogedrukreinigers

HDC Standaard

(Watertoevoertemperatuur tot 85 °C)

Werkdruk: van 80 tot 160 bar
Wateropbrengst: 4.000 / 6.000 / 8.000 l/u
Uitvoering: staal of roestvrij staal (RVS)

Warmwatergeneratoren

Deze elektrische warmwatergeneratoren worden gebruikt in combinatie met een hogedrukreiniger en maken het mogelijk om het water te verwarmen met behulp van elektrische energie.

Kärcher HWE 13/21-42 kW warmwatergenerator

HWE 13/21-42 kW

Werkdruk: tot 210 bar
Wateropbrengst: tot 1.300 l/u
Verwarmingsvermogen: 42 kW
Temperatuur: tot 95 °C
Hogedrukinstallatie

Kärcher HWE 860 warmwatergenerator

HWE 860

Wateropbrengst: tot 1.300 l/u
Verwarmingsvermogen: 24 kW
Temperatuur: tot 85 °C
Lagedrukinstallatie (boiler)

Centraal vermogen, flexibele reiniging

Voor gebruikers met een grote reinigingsbehoefte op regelmatige basis, meerdere te reinigen zones of een continu reinigingsvolume, vormen stationaire hogedrukreinigers de optimale oplossing.

Afhankelijk van het model zijn ze ontworpen voor gebruik met één lans of meerdere lansen, waarbij de configuratie met meerdere lansen gelijktijdig gebruik op verschillende aftappunten mogelijk maakt en zo perfect inspeelt op uw individuele behoeften.

Zentrale Power

UW VOORDELEN OP EEN RIJTJE

Kärcher biedt een ruime keuze aan stationaire hogedrukreinigers die ontworpen zijn voor zowel binnen- als buitenreiniging. Ze kunnen met zowel koud als warm water werken om zelfs het meest hardnekkige vuil effectief te verwijderen.

De stationaire hogedrukreinigers van Kärcher zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, met diverse configuraties op het gebied van druk en wateropbrengst, om uiteenlopende reinigingstaken te volbrengen. Ze maken een flexibele aanpassing mogelijk om aan individuele behoeften te voldoen.

De stationaire hogedrukreinigers van Kärcher zijn ontworpen om een intuïtief gebruik te garanderen en de fysieke belasting voor gebruikers tot een minimum te beperken. Een eenvoudige installatie en een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel verminderen het risico op bedieningsfouten en maken efficiënt werken mogelijk.

De hogedrukreinigers zijn eenvoudig te onderhouden dankzij ons slimme serviceconcept, wat stilstandtijden vermindert en de levensduur verlengt. Gecertificeerde servicetechnici staan tot uw beschikking voor onderhoud, reparaties en storingshulp.

Een gevarieerd aanbod aan accessoires biedt effectieve ondersteuning bij alle reinigingstaken en garandeert een veilige en praktische werking onder verschillende werkomstandigheden. De juiste accessoires vindt u hier

Uiteenlopende toepassingsmogelijkheden

Ongeacht waarvoor u de hogedrukreiniging wilt gebruiken, onze experts staan u graag bij tijdens de inbedrijfstelling van uw stationaire installatie.

Man reinigt de onderzijde van een voertuig met een hogedrukreiniger

Autosector

De stationaire hogedrukreiniger kan in een aparte technische ruimte worden geïnstalleerd. Hierdoor is onderhoud op elk moment probleemloos mogelijk, zonder de werkzaamheden op gevoelige locaties zoals spuitcabines of werkplaatsen te verstoren.

Man reinigt een industriële menger met een hogedrukreiniger

Voedingsmiddelenindustrie

Afzonderlijke slangensets en accessoires bij elk aftappunt voorkomen effectief de overdracht van ziektekiemen tussen verschillende hygiënezones.

Man reinigt een veegwagen met een hogedrukreiniger

Openbare diensten

Dankzij stationaire hogedrukreinigers kunnen gemeenten, gemeentewerven en afvalverwerkingsstations eenvoudig toezien op de netheid van hun voertuigen en installaties. Deze systemen garanderen niet alleen hygiëne, maar ook een probleemloze werking zonder de dagelijkse werkzaamheden te verstoren. Hierdoor blijven voertuigen en machines langer operationeel, terwijl er kostbare tijd wordt bespaard.

Man reinigt een stal met een hogedrukreiniger

Landbouwsector

Stationaire hogedrukreinigers beperken het risico op ongevallen tot een minimum dankzij een vaste installatie zonder rondslingerende slangen. Dit garandeert orde en veiligheid. In de landbouwsector voorkomen ze bovendien de verspreiding van ziekten tussen stallen, omdat de apparaten niet verplaatst hoeven te worden.

Efficiënt en economisch, ongeacht de toepassing

Comfortabel, veilig en permanent beschikbaar

Investeren in stationaire hogedrukreinigers is altijd een goede beslissing. Slechts één apparaat dat onderhoud behoeft. Kortere reinigingstijden zonder voorbereidingsprocessen. Geen gesleep met apparatuur. Geringe ruimtebehoefte.

Bovendien dragen ze aanzienlijk bij aan de bedrijfszekerheid en de arbeidsveiligheid door het personeel af te schermen van lawaai en uitlaatgassen. Ook worden risico’s op bedieningsfouten door onbevoegden voorkomen.

Het uitgebreide assortiment aan Kärcher-accessoires maakt het mogelijk om de verschillende reinigingsstations op maat uit te rusten, wat resulteert in vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden. En niet te vergeten: de professionele installatie en het technische toezicht voor een volledige veiligheid van uw apparatuur.

Een stationaire hogedrukreiniger optimaliseert uw reinigingsprocessen, verhoogt de veiligheid en bespaart u tijd, terwijl de kosten op de lange termijn worden verlaagd.

Man die de schakelkast van een stationaire hogedrukreiniger opent

Toebehoren

Accessoires voor stationaire hogedrukreinigers

Kärcher biedt een zeer uitgebreid assortiment accessoires voor stationaire hogedrukreinigers. Hierdoor zijn wij in staat om elk reinigingsprobleem op te lossen, hoe specifiek dit ook is.

Toebehoren