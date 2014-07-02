Voor gebruikers met een grote reinigingsbehoefte op regelmatige basis, meerdere te reinigen zones of een continu reinigingsvolume, vormen stationaire hogedrukreinigers de optimale oplossing.

Afhankelijk van het model zijn ze ontworpen voor gebruik met één lans of meerdere lansen, waarbij de configuratie met meerdere lansen gelijktijdig gebruik op verschillende aftappunten mogelijk maakt en zo perfect inspeelt op uw individuele behoeften.