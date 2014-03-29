Kärcher iSolar. La solution pour le nettoyage des panneaux solaires.
L'encrassement lié à la poussière, à la suie et au pollen peut faire diminuer de 20 % les performances des installations photovoltaïques et des modules de thermie solaire. Les effets naturels de la pluie, de la rosée et du vent ne suffisent pas à nettoyer efficacement les modules. C'est pourquoi Kärcher propose désormais un nouvel accessoire pour les nettoyeurs haute pression qui permet de nettoyer les panneaux solaires en profondeur : le système iSolar, fixé à un manche télescopique équipé de brosses rotatives, peut nettoyer efficacement jusqu'à 1 500 m² de panneaux en fonction du modèle. iSolar a été certifié par la DLG e.V. (société allemande de l'agriculture).
Des panneaux propres – des rendements sûrs.
Le premier système de nettoyage certifié DLG pour installations photovoltaïques ! Les astucieuses solutions de nettoyage Kärcher assurent la propreté irréprochable des panneaux photovoltaïques
et donc des rendements jusqu'à 20 % plus élevés que les panneaux fortement encrassés.
Les possibilités d'utilisation d'iSolar sont quasiment illimitées. Partout où des installations solaires et photovoltaïques sont exploitées, iSolar garantit de pouvoir bénéficier pleinement de la puissance solaire : agriculture, artisanat, industrie et immobilier privé. Cette solution s'avère particulièrement utile dans les lieux soumis à beaucoup de saleté. Dans l'agriculture, les difficultés concernent en particulier la poussière des surfaces labourées, ainsi que l'air pollué provenant des étables. Kärcher iSolar constitue un choix rentable tant pour les exploitants d'installations que pour les prestataires de services de nettoyage.
Notre conseil pour le nettoyage des installations photovoltaïques : le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 10/20-4 M ou le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/23-4 S combinés à l'adoucisseur d’eau Kärcher et aux accessoires iSolar. Une brosse-disque ainsi qu'un manche télescopique sont aussi requis.
En douceur et en profondeur : iSolar 800/400.
Les brosses iSolar 400 et iSolar 800 sont entraînées par le jet d'eau provenant du nettoyeur haute pression qui, parallèlement, se charge d'évacuer les saletés. L'effet nettoyant proprement dit est obtenu par l'effet mécanique des brosses. Les brosses sont en nylon et évitent par conséquent de rayer les surfaces des modules lors du nettoyage. Les solutions iSolar 800/400 fonctionnent à basse pression, ce qui élimine le risque d'endommagement des modules. Pour garantir la durabilité de nos brosses pivotantes, nous les avons dotées de roulements à billes robustes.
Brosse iSolar 400
La brosse-disque iSolar 400 entraînée par l'eau dispose d'une largeur utile de 400 mm et convient particulièrement pour le nettoyage des panneaux solaires de petite à moyenne dimension. Sa légèreté et sa maniabilité permettent aussi de nettoyer aisément des installations surélevées.
- Modèle d'entrée de gamme compact pour petites surfaces
- Convient particulièrement pour les installations surélevées
- Brosse-disque entraînée à l'eau avec roulement à billes
- Raccordement M 18 × 1,5 ; compatible avec les appareils professionnels HD/HDS actuels
- Prélavage des modules adjacents
Informations complémentaires sur la brosse-disque iSolar 400
iSolar 800
La brosse-disque iSolar 800 entraînée par l'eau et disposant d'une largeur utile de 800 mm fonctionne avec deux brosses-disques en contra-rotation et sert à nettoyer les installations photovoltaïques. Les brosses en contra-rotation équilibrent toutes les forces transversales et garantissent ainsi un maniement optimal. La rotule flexible fixée à la tête de brossage facilite le travail. Elle veille à ce que les brosses soient constamment à plat et assure donc des résultats de nettoyage homogènes. La tête de brossage se distingue par son rendement surfacique particulièrement élevé – l'idéal pour le nettoyage d'installations de grande dimension comme sur les toitures des étables.
- Puissance de nettoyage et rendement surfacique optimaux
- Maniement optimal grâce à l'équilibrage des forces transversales
- Brosses-disques en contra-rotation avec roulement à billes
- Solide rotule en laiton pour des angles de travail flexibles
- Raccordement M 18 × 1,5 ; compatible avec les appareils professionnels HD/HDS actuels
- Prélavage des modules adjacents
Informations complémentaires sur la brosse-disque iSolar 800
Le harnais de sécurité iSolar – pour un travail sur les toitures en toute sécurité.
- Système de protection certifié et conforme aux normes
- Système antichute avec amortisseur de chute
- Coffret de rangement solide pour le stockage et le transport
- Corde de guidage de 12 m incluse
- Bande d'élingage et de fixation
- Harnais de sécurité à manœuvre rapide
Informations complémentaires sur le harnais de sécurité iSolar
Lutte contre le calcaire et la saleté incrustée : éliminez-les.
Une eau très calcaire peut entraîner l'apparition de résidus susceptibles de nuire fortement aux performances des modules, notamment ceux des panneaux solaires. Les adoucisseurs d'eau mobiles de Kärcher et les détergents solaires RM 99 assurent une protection efficace contre le calcaire. L'adoucisseur d'eau utilise une résine échangeuse d'ions qui élimine le calcaire dissous de l'eau et réduit son degré de dureté à 0–1 °dH. Lorsqu'un nettoyage à l'eau ne suffit plus, par exemple en cas de saletés tenaces ou grasses, le détergent solaire RM 99 dissout les saletés et capture le calcaire dissous de manière à éviter tout dépôt.
Détergent pour panneaux solaire RM 99 : efficace et doux
- Dissout efficacement les souillures tenaces tout en protégeant les matériaux
- Empêche la formation de dépôts de calcaire, quelle que soit
- la dureté de l'eau
- Biodégradable
Lutte mobile contre le calcaire
Une eau très calcaire peut entraîner l'apparition de résidus. Les adoucisseurs d'eau mobiles de Kärcher WS 50 et les détergents solaires RM 99 assurent une protection efficace contre le calcaire. L'adoucisseur d'eau utilise une résine échangeuse d'ions qui élimine le calcaire dissous de l'eau et réduit son degré de dureté à 0–1 °dH. Séchage sans trace après le nettoyage.
- Mobilité et transport aisés
- Châssis en tubes d'acier peint, avec grandes roues gonflables