Des panneaux propres – des rendements sûrs.

Le premier système de nettoyage certifié DLG pour installations photovoltaïques ! Les astucieuses solutions de nettoyage Kärcher assurent la propreté irréprochable des panneaux photovoltaïques

et donc des rendements jusqu'à 20 % plus élevés que les panneaux fortement encrassés.

Les possibilités d'utilisation d'iSolar sont quasiment illimitées. Partout où des installations solaires et photovoltaïques sont exploitées, iSolar garantit de pouvoir bénéficier pleinement de la puissance solaire : agriculture, artisanat, industrie et immobilier privé. Cette solution s'avère particulièrement utile dans les lieux soumis à beaucoup de saleté. Dans l'agriculture, les difficultés concernent en particulier la poussière des surfaces labourées, ainsi que l'air pollué provenant des étables. Kärcher iSolar constitue un choix rentable tant pour les exploitants d'installations que pour les prestataires de services de nettoyage.

Notre conseil pour le nettoyage des installations photovoltaïques : le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 10/20-4 M ou le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/23-4 S combinés à l'adoucisseur d’eau Kärcher et aux accessoires iSolar. Une brosse-disque ainsi qu'un manche télescopique sont aussi requis.