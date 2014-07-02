Harnais de sécurité iSolar
Système de protection des personnes certifié et conforme aux normes, garantissant la sécurité du travail sur les toits.
Système de protection des personnes certifié et conforme aux normes, garantissant la sécurité du travail sur les toits.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|M22 x 1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|8,4
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 6/15 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 12/18-4 S
- HDS 6/15 C
- HD 10/21-4 S
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- iSolar 400 Advanced
- iSolar 800 Advanced (1 100 à 1 300 l/h)
- iSolar 800 Advanced
PRODUITS ABANDONNÉS
Piéces détachées Harnais de sécurité iSolar
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