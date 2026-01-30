Qualité, ergonomie et facilité d'utilisation : le HDS 6/15 C est un puissant nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé de la gamme Compact avec moteur refroidi à l'air, mode eco!efficiency économique et commande intuitive à bouton unique. Une pompe axiale robuste avec 3 pistons en céramique établit la pression nécessaire. Le pistolet haute pression EASY!Force Advanced avec technologie de buse brevetée et un tube en acier de plus d'un mètre de long ainsi que les attaches rapides EASY!Lock permettent un travail ergonomique. Le système antibélier SDS atténue les vibrations pour un travail sans fatigue. La technologie à eau chaude décompose même les lubrifiants avec efficacité et réduit l'utilisation des détergents qui sont dosés avec précision à partir d'un réservoir de 15,5 litres. La pression et le débit d'eau peuvent être ajustés en fonction de la tâche. Facile d'entretien, le HDS 6/15 C est conçu pour une utilisation quotidienne en conditions difficiles. La possibilité de détartrage, un filtre à eau et une soupape de sécurité protègent les composants technologiques. Un châssis robuste protège contre les chocs tandis que de grandes roues et une roulette pivotante offrent une grande mobilité. Des possibilités de rangement sont prévues pour les accessoires emportés.