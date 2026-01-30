Hogedrukreiniger HDS 6/15 C
HDS 6/15 C 1-fasige warmwater hogedrukreiniger in de compacte klasse met 3-zuiger axiaalpomp, eco!efficiency-modus, intuïtieve bediening met 1 knop en EASY!Force Advanced hogedrukpistool.
Kwaliteit, ergonomie en gebruiksvriendelijkheid: de HDS 6/15 C is een krachtige eenfasige warmwater hogedrukreiniger in de compacte klasse met een luchtgekoelde motor, zuinige eco!efficiency-modus en intuïtieve bediening met één knop. Een robuuste axiaalpomp met drie keramische zuigers bouwt de nodige druk op. Het EASY!Force Advanced hogedrukpistool met gepatenteerde sproeiertechnologie en een stalen lans van meer dan 1 meter lang, evenals EASY!Lock snelkoppelingen, zorgen voor ergonomisch werken. Het "Soft Damping System" (SDS) reduceert trillingen voor vermoeidheidsvrij werken. De warmwatertechnologie lost zelfs smeermiddelen effectief op en vermindert het gebruik van reinigingsmiddelen, die nauwkeurig worden gedoseerd vanuit een tank van 15,5 liter. De druk en waterstroom kunnen worden aangepast aan de reinigingstaak. De onderhoudsvriendelijke HDS 6/15 C is ontworpen voor dagelijks gebruik onder zware omstandigheden. De ontkalkingsoptie, een waterfilter en een veiligheidsventiel beschermen de technologie. Een robuust chassis beschermt tegen stoten, terwijl grote wielen en een zwenkwiel zorgen voor een hoge wendbaarheid. Er zijn opbergmogelijkheden voor accessoires.
Kenmerken en voordelen
Hoge rendabiliteit
- eco!efficiency-stand – rendabel en milieuvriendelijk, ook bij langdurig gebruik.
- Vermindert het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met 20 procent.
Uitgebreide accessoires met EASY!Lock
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkracht.
- Roterende roestvrijstalen lans van 1050 mm.
- De gepatenteerde Kärcher-krachtsproeier kan tot 40 procent meer slagkracht leveren dan conventionele sproeiers.
Bedrijfszekerheid
- Gemakkelijk toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes in het water.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
Betrouwbaarheid
- Wateronthardingssysteem beschermt de verwarmingsspiraal tegen schade door kalkafzetting.
- Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Meerdere opbergruimtes voor accessoires geïntegreerd in de machine
- Opberghaken voor stroomkabel en hogedrukslang.
- Geïntegreerde opbergplaats voor sproeiers.
- Geïntegreerde spuitlanshouder voor transport.
Dosering van reinigingsmiddel
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
- Grote tankopening met vuldop.
Mobiliteitsconcept
- Grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
- Geïntegreerde kantelmodule voor het moeiteloos overwinnen van obstakels zoals trappen en stoepranden.
- Duwbeugels voor een handig transport en een goede wendbaarheid.
Eenvoudige bedieningselementen
- Intuïtieve bediening dankzij de grote éénknopsbediening.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|260 - 560
|Werkdruk (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Max. druk (bar)
|200
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|max. 80
|Vermogen (kW)
|3,4
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|3,1
|Verbruik stookolie, eco!efficiency (kg/u)
|2,5
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|15
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|101,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|110
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1066 x 650 x 920
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Drukuitschakeling
- Geïntegreerde brandstof- en reinigingsmiddelentank
Videos
Toepassingen
- Reiniging van voertuigen
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 6/15 C
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.