Kwaliteit, ergonomie en gebruiksvriendelijkheid: de HDS 6/15 C is een krachtige eenfasige warmwater hogedrukreiniger in de compacte klasse met een luchtgekoelde motor, zuinige eco!efficiency-modus en intuïtieve bediening met één knop. Een robuuste axiaalpomp met drie keramische zuigers bouwt de nodige druk op. Het EASY!Force Advanced hogedrukpistool met gepatenteerde sproeiertechnologie en een stalen lans van meer dan 1 meter lang, evenals EASY!Lock snelkoppelingen, zorgen voor ergonomisch werken. Het "Soft Damping System" (SDS) reduceert trillingen voor vermoeidheidsvrij werken. De warmwatertechnologie lost zelfs smeermiddelen effectief op en vermindert het gebruik van reinigingsmiddelen, die nauwkeurig worden gedoseerd vanuit een tank van 15,5 liter. De druk en waterstroom kunnen worden aangepast aan de reinigingstaak. De onderhoudsvriendelijke HDS 6/15 C is ontworpen voor dagelijks gebruik onder zware omstandigheden. De ontkalkingsoptie, een waterfilter en een veiligheidsventiel beschermen de technologie. Een robuust chassis beschermt tegen stoten, terwijl grote wielen en een zwenkwiel zorgen voor een hoge wendbaarheid. Er zijn opbergmogelijkheden voor accessoires.