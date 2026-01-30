L’HDS-E 8/16-4 M 36 kW s’utilise partout où les gaz d’échappement sont gênants ou interdits. La chaudière est entièrement en acier inox avec une résistance chauffante intégrée et une chambre de chauffage rapide. La puissance de chauffe est de 36 kW. La chambre à chauffage rapide et le réservoir à eau chaude sont séparés afin de pouvoir disposer rapidement d’eau chaude. Il dispose de 2 réservoirs de détergent à rinçage automatique qui permettent de passer aisément d’un produit à l’autre en toute économie, ainsi qu’un système de rangement pour accessoires. Le système de protection de la machine et du serpentin protège l’appareil du calcaire et de la corrosion et prolonge ainsi sa durée de vie. En mode eco!efficiency, il réduit la consommation d'énergie La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.