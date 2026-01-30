Hogedrukreiniger HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
De HDS-E 8/16-4M met elektrische boiler wordt overal gebruikt waar uitlaatgassen ongewenst of verboden zijn. Dankzij zijn unieke boilerisolatie en eco!efficiency-stand is dit apparaat efficiënt en milieuvriendelijk.
De innovatieve, elektrisch verwarmde HDS E 8/16-4M warmwaterhogedrukreiniger is ontwikkeld voor een uitstekende energie-efficiëntie en een bijzonder hoge bedrijfstemperatuur. Dankzij de innovatieve, uiterst doeltreffende boilerisolatie uit speciaal schuim wordt het stroomverbruik van het apparaat drastisch beperkt in de continue stand-bystand. Zo wordt tot 40% energie bespaard. De eco!efficiency-stand zet het apparaat automatisch in deze bijzonder efficiënte stand van 60 °C en bespaart op die manier waardevolle hulpbronnen. De bijzonder hoge bedrijfstemperatuur van max. 85 °C is vooral geschikt voor vet- en olievlekken, waarbij een constante temperatuur tot 80 °C kan worden behouden dankzij de Servo-Control. Een snelverwarmingskamer verkort de voorverwarmingstijd aanzienlijk. De warmwaterhogedrukreiniger kan worden gebruikt op plaatsen waar uitlaatgassen ongewenst of zelfs verboden zijn, bv. in de voedingsmiddelenindustrie, ziekenhuizen, grootkeukens of industriële bedrijven.
Kenmerken en voordelen
Bijzonder energie-efficiënt, voor grote kostenbesparing
- Door het hoogisolerende isolatiemateriaal tot 40% energiebesparing in de stand-bystand.
- Unieke eco!efficiency-stand.
Bijzonder hoge werktemperatuur
- Groot warmwaterreservoir (max. 85 °C).
- Tot 58 °C bij continu gebruik en volledige belasting of 80 °C met Servo-Control.
Spaart tijd en moeite: dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkopppelingen.
- Eindelijk een moeiteloze bediening: dankzij het EASY!Force hogedrukpistool.
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Servo Control
- Voor een duidelijk hogere watertemperatuur bij het toebehoren.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|300 - 760
|Werkdruk (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|min. 58 - max. 85
|Vermogen (kW)
|41,5
|Stroomkabel (m)
|5
|Warmteafgifte (kW)
|36
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|123,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|134,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 6, 250 bar
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- elektrische verwarmingsinstallatie, vrij van uitlaatgassen
- Controlepaneel met lichtindicatoren
- Drukuitschakeling
- 2 reinigingsmiddelentanks
- Servo Control
Toepassingen
- Elektrisch verwarmde warmwater hogedrukreiniger voor een bediening zonder uitlasgassen bij gebruik indoor.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.