De innovatieve, elektrisch verwarmde HDS E 8/16-4M warmwaterhogedrukreiniger is ontwikkeld voor een uitstekende energie-efficiëntie en een bijzonder hoge bedrijfstemperatuur. Dankzij de innovatieve, uiterst doeltreffende boilerisolatie uit speciaal schuim wordt het stroomverbruik van het apparaat drastisch beperkt in de continue stand-bystand. Zo wordt tot 40% energie bespaard. De eco!efficiency-stand zet het apparaat automatisch in deze bijzonder efficiënte stand van 60 °C en bespaart op die manier waardevolle hulpbronnen. De bijzonder hoge bedrijfstemperatuur van max. 85 °C is vooral geschikt voor vet- en olievlekken, waarbij een constante temperatuur tot 80 °C kan worden behouden dankzij de Servo-Control. Een snelverwarmingskamer verkort de voorverwarmingstijd aanzienlijk. De warmwaterhogedrukreiniger kan worden gebruikt op plaatsen waar uitlaatgassen ongewenst of zelfs verboden zijn, bv. in de voedingsmiddelenindustrie, ziekenhuizen, grootkeukens of industriële bedrijven.