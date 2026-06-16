Remorque haute pression HD HD 9/23 Ge Tr1

Une solution mobile et autonome pour les interventions de nettoyage à haute pression prolongées sur les chantiers et dans les communes : la remorque haute pression HD 9/23 Ge Tr1 dotée d'un moteur à essence Honda (EU STAGE V) et d'un réservoir d'eau de 1 000 litres.

Avec notre remorque à eau froide robuste et mobile HD 9/23 Ge Tr1, les tâches de nettoyage à haute pression exigeantes que l'on rencontre fréquemment dans le bâtiment ou lors du travail quotidien des services municipaux ne sont plus un problème, même sans alimentation électrique ni arrivée d'eau externes. Grâce au moteur à essence Honda performant et fiable (EU STAGE V) et grâce à un réservoir d'eau de 1 000 litres, la machine fonctionne de manière entièrement autonome. 230 bar de pression de travail et un débit d'eau de 930 litres par heure garantissent une puissance de nettoyage suffisante, même en cas de saletés tenaces. En outre, l'appareil est équipé de détails utiles tels que la poignée-pistolet EASY!Force ergonomique. Son concept d'utilisation simple ainsi que diverses possibilités de rangement attestent de sa grande convivialité. Sur demande, d'autres variantes de configuration de l'appareil sont également possibles, comme par exemple une version cabine, ou encore l'ajout d'un dévidoir intégré à l'arrière.

Caractéristiques et avantages
Indépendante des alimentations électriques et arrivées d'eau externes
  • Des moteurs diesel Yanmar ou des moteurs à essence Honda (tous les deux EU STAGE V) pour un travail autonome.
  • Réservoir d'eau de 1 000 litres pour au minimum une heure de travail à débit maximal.
  • Concept de remorque intégré pour une grande mobilité et une indépendance maximale.
Utilisation facile et confortable
  • Possibilités de commande ultra simples et donc parfaitement adaptées à l'utilisation dans les parcs en location.
  • Équipement confortable avec démarrage électrique du moteur et dévidoir disponible en option.
  • Compartiment de stockage à l'arrière pour stocker des bidons de carburant et des accessoires.
Modèle robuste pour les interventions difficiles
  • Technologie haute pression Kärcher fiable et éprouvée avec une longue durée de vie.
  • Pare-buffle ou bâche arrière pour la protection de l'appareil disponibles en option.
  • Le système antigel intégré permet des interventions tout au long de l'année.
Plusieurs configurations possibles
  • Des configurations flexibles et sur mesure pour les besoins individuels des clients.
  • Variante cabine disponible en option pour l'utilisation sur les carrosseries à plateforme ou pour le montage dans des véhicules.
  • Sur demande, les réservoirs peuvent également être fournis dans des coloris spéciaux.
Spécifications

Données techniques

Débit (l/h) 400 - 930
Température d'admission (°C) 60
Pression de service (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Constructeur du moteur Honda
Type de moteur GX 390
Poids (avec accessoire) (kg) 600
Dimensions (L × l × h) (mm) 3382 x 1496 x 1435

Inclus dans la livraison

  • Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
  • Longueur flexible haute pression: 15 m
  • Type de flexible haute pression: Qualité premium
  • Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
  • Lance d'arrosage: 1050 mm
  • Servo Control
  • Powerbuse

Équipement

  • Fonction de dosage de détergent: Aspiration
Remorque haute pression HD HD 9/23 Ge Tr1
Remorque haute pression HD HD 9/23 Ge Tr1
Remorque haute pression HD HD 9/23 Ge Tr1
Remorque haute pression HD HD 9/23 Ge Tr1
Remorque haute pression HD HD 9/23 Ge Tr1
Remorque haute pression HD HD 9/23 Ge Tr1
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage mobile à haute pression dans le bâtiment, par exemple pour les engins ou véhicules de chantier
  • Pour la location dans le cadre de parcs de location pour diverses interventions de nettoyage
  • Idéal pour les prestataires de nettoyage, par exemple pour l'effacement de graffitis
  • Nettoyage mobile à haute pression dans le secteur municipal, par exemple dans les parcs
Composants configurables

Flexibilité maximale grâce à un rayon d'action très étendu pour le nettoyage à haute pression : L'enrouleur de flexible haute pression à commande pratique, en tant que kit pour les remorques haute pression HD de Kärcher, peut recevoir des flexibles haute pression d'une longueur maximale de 50 mètres, permet de réaliser des travaux de nettoyage à une grande distance de la remorque et protège également le flexible pendant le stockage et le transport.

Kit pour remorques haute pression HD de Kärcher : La barre frontale noire très robuste avec garde-boue, pouvant être montée ultérieurement, protège de manière fiable le groupe motopompe des remorques haute pression HD de Kärcher contre les dommages extérieurs. En cas de travaux d'entretien sur le moteur ou la pompe, le capot de protection peut être facilement rabattu.

Le crochet de grue adaptable aux remorques haute pression HD Kärcher permet un chargement et un transport simples et rapides de la remorque vers le prochain site d'exploitation avec un seul point d'attache central. 

Bâche noire solide pour une protection efficace de l'arrière des remorques haute pression HD de Kärcher contre la saleté et l'accès non autorisé par des tiers. Le kit peut être équipé ultérieurement à tout moment et peut également être verrouillé.

Grâce au compteur d'heures de service, qui peut également être installé ultérieurement, il est possible de suivre à la minute près les temps de service des remorques haute pression HD de Kärcher. En conséquence, l'ensemble du kit permet de réaliser des analyses coûts-avantages précises et est particulièrement adapté à la comptabilisation des parcs locatifs.

Avec un volume de 20 litres, le bidon de carburant sécurisé pour le transport permet de prolonger de plusieurs heures les opérations de nettoyage avec les remorques haute pression HD de Kärcher. 

Le gyrophare, à équiper ultérieurement, pour les remorques haute pression HD de Kärcher augmente leur visibilité à tout moment de la journée. Ainsi, le feu clignotant très visible augmente la protection de l'utilisateur, de l'appareil et des tiers non impliqués. 

Kit pour la protection du réservoir des remorques haute pression HD de Kärcher : pare-chocs très robuste faisant également office de protection anti-encastrement, protégeant ainsi efficacement la remorque contre les dommages extérieurs et augmentant la sécurité des autres usagers de la route.

Les amortisseurs adaptables aux remorques haute pression HD de Kärcher protègent efficacement les remorques pendant le transport et permettent également d'autoriser des vitesses de déplacement plus élevées.

Le capot de protection adaptable au groupe moteur-pompe des remorques haute pression HD de Kärcher protège efficacement le moteur diesel ou essence ainsi que la pompe haute pression du nettoyeur haute pression de la saleté pendant le transport vers le site d'exploitation.
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