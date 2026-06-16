HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1

Mobiele en onafhankelijke oplossing voor langdurige inzet van hogedrukreiniging, zoals op bouwplaatsen en bij gemeentediensten. HD-Trailer HD 9/23 Ge Tr1 met Honda-benzinemotor (EU STAGE V) en 1000-liter watertank.

Langdurige hogedrukreiniging, zoals gebruikelijk in de bouw of bij gemeentereiniging, is geen probleem voor onze robuuste en mobiele koudwatertrailer HD 9/23 Ge Tr1. Zelfs wanneer er geen stroom- en watervoorziening in de buurt is. Dankzij de krachtige en betrouwbare Honda-benzinemotor (EU STAGE V) en een 1000-liter watertank werkt de machine volledig onafhankelijk. 230 bar werkdruk en een doorstroming van 930 liter water per uur garanderen voldoende reinigingscapaciteit, ook bij hardnekkige verontreinigingen. Bovendien is het apparaat voorzien van allerlei nuttige details, zoals het ergonomische EASY!Force-hogedrukpistool. Het eenvoudige bedieningsconcept en de vele opbergmogelijkheden waarborgen optimaal gebruiksgemak. Optioneel is het apparaat in verschillende configuraties leverbaar, zoals in een cab-versie, of met een geïntegreerde slanghaspel aan de achterkant.

Kenmerken en voordelen
Onafhankelijk van externe stroom- en watervoorziening
  • Yanmar-diesel- of Honda-benzinemotoren (beide EU STAGE V) voor onafhankelijk werken.
  • 1000-liter watertank voor minimaal 1 uur werken op vol vermogen.
  • Geïntegreerd trailerconcept voor optimale mobiliteit en maximale onafhankelijkheid.
Eenvoudige en gemakkelijke bediening
  • Eenvoudig te bedienen en hierdoor zeer geschikt voor verhuurservice.
  • Motor met elektrostarter en optionele slanghaspel voor optimaal gebruiksgemak.
  • In het opbergvak aan de achterkant kunnen een jerrycan met brandstof en toebehoren worden opgeborgen.
Robuuste uitvoering voor zware omstandigheden
  • Betrouwbare, beproefde Kärcher-hogedruktechnologie met lange levensduur.
  • Optionele veiligheidsbeugel aan de voorkant en afdekzeil aan de achterkant ter bescherming van het apparaat.
  • Het hele jaar door te gebruiken dankzij het geïntegreerde vorstbeschermingssysteem.
Meerdere configuraties mogelijk
  • Dankzij de flexibele configuratiemogelijkheden kan elke trailer exact volgens de wensen van de klant worden samengesteld.
  • Optionele cab-versie voor gebruik op pick-up of inbouw in voertuigen.
  • Op verzoek kunnen de tanks ook in speciale kleuren worden uitgevoerd.
Specificaties

Technische gegevens

Wateropbrengst (l/u) 400 - 930
Temperatuur watertoevoer (°C) 60
Werkdruk (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Motorenfabrikant Honda
Motortype GX 390
Gewicht (met toebehoren) (kg) 600
Afmetingen (l x b x h) (mm) 3382 x 1496 x 1435

Inbegrepen bij levering

  • Spuitpistool: EASY!Force Advanced
  • Lengte hogedrukslang: 15 m
  • Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
  • Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
  • Sproeilans: 1050 mm
  • Servo Control
  • Powersproeier

Uitvoering

  • Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1
Videos
Toepassingen
  • Mobiele hogedrukreiniging op de bouwplaats, bijvoorbeeld van bouwmachines of -voertuigen.
  • Voor verhuur via verhuurcentrales voor uiteenlopende reinigingswerkzaamheden.
  • Ideaal voor aanbieders van speciale reinigingsdiensten, zoals het verwijderen van graffiti
  • Mobiele hogedrukreiniging in het kader van gemeentereiniging, zoals in parken
Configureerbare componenten

Met een sterk vergrote reikwijdte voor maximale flexibiliteit bij het hogedrukreinen: De slanghaspel voor de Kärcher HD-aanhanger biedt ruimte voor 50 meter hogedrukslang, zodat op grote afstand gereinigd kan worden en de slang veilig wordt opgeborgen en vervoerd.

Montageset voor de Kärcher HD-aanhanger: achteraf monteerbaar en zeer robuust. De zwarte frontafdekking met beschermkap biedt motor en pompunits van HD-aanhangers betrouwbare bescherming tegen schade van buitenaf. Voor onderhoud kan de kap eenvoudig worden opengeklapt.

Achteraf monteerbare kraanhaak voor Kärcher HD-aanhangers met één centraal bevestigingspunt voor snel en eenvoudig laden en vervoeren naar de volgende locatie.

Stevige, zwarte zeildoek die de achterkant van Kärcher HD-aanhangwagens effectief beschermt tegen vuil en ongeoorloofde toegang. De bevestigingsset kan op elk moment achteraf worden gemonteerd en kan ook worden vergrendeld.

Met de achteraf te monteren tijdteller kan de gebruiksduur van de Kärcher HD-trailer tot op de minuut nauwkeurig worden bijgehouden. Daardoor kan de aanbouwset worden gebruikt voor nauwkeurige kosten-batenanalyses en is deze bijzonder nuttig als basis voor de facturering van verhuur.

Met een inhoud van 20 liter zorgt deze transportveilige brandstofcanister ervoor dat reinigingstoepassingen met Kärcher HD-aanhangwagens vele uren langer kunnen worden uitgevoerd.

De achteraf te monteren zwaailamp voor Kärcher HD-aanhangwagens verhoogt hun zichtbaarheid op elk moment van de dag. Deze goed zichtbare zwaailamp verhoogt de veiligheid voor gebruikers, de machine en andere partijen.

Bevestigingsset ter bescherming van de tank op Kärcher HD-aanhangwagens: Zeer robuuste stootbescherming, die ook dienst doet als onderrijbeveiliging, waardoor de aanhangwagen effectief wordt beschermd tegen externe schade en de veiligheid van andere weggebruikers wordt verbeterd.

De achteraf te monteren schokdemper voor Kärcher HD-aanhangwagens beschermt de aanhangwagens effectief tijdens het transport en maakt ook goedkeuring voor hogere rijsnelheden mogelijk.

De achteraf te monteren afdekking voor de motor en pompunit op Kärcher HD-aanhangwagens beschermt de benzine- of dieselmotor en de hogedrukpomp voor de hogedrukreiniger effectief tegen vuil tijdens het transport naar de plaats van gebruik.
Toebehoren
Reinigingsmiddel