HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1
Mobiele en onafhankelijke oplossing voor langdurige inzet van hogedrukreiniging, zoals op bouwplaatsen en bij gemeentediensten. HD-Trailer HD 9/23 Ge Tr1 met Honda-benzinemotor (EU STAGE V) en 1000-liter watertank.
Langdurige hogedrukreiniging, zoals gebruikelijk in de bouw of bij gemeentereiniging, is geen probleem voor onze robuuste en mobiele koudwatertrailer HD 9/23 Ge Tr1. Zelfs wanneer er geen stroom- en watervoorziening in de buurt is. Dankzij de krachtige en betrouwbare Honda-benzinemotor (EU STAGE V) en een 1000-liter watertank werkt de machine volledig onafhankelijk. 230 bar werkdruk en een doorstroming van 930 liter water per uur garanderen voldoende reinigingscapaciteit, ook bij hardnekkige verontreinigingen. Bovendien is het apparaat voorzien van allerlei nuttige details, zoals het ergonomische EASY!Force-hogedrukpistool. Het eenvoudige bedieningsconcept en de vele opbergmogelijkheden waarborgen optimaal gebruiksgemak. Optioneel is het apparaat in verschillende configuraties leverbaar, zoals in een cab-versie, of met een geïntegreerde slanghaspel aan de achterkant.
Kenmerken en voordelen
Onafhankelijk van externe stroom- en watervoorziening
- Yanmar-diesel- of Honda-benzinemotoren (beide EU STAGE V) voor onafhankelijk werken.
- 1000-liter watertank voor minimaal 1 uur werken op vol vermogen.
- Geïntegreerd trailerconcept voor optimale mobiliteit en maximale onafhankelijkheid.
Eenvoudige en gemakkelijke bediening
- Eenvoudig te bedienen en hierdoor zeer geschikt voor verhuurservice.
- Motor met elektrostarter en optionele slanghaspel voor optimaal gebruiksgemak.
- In het opbergvak aan de achterkant kunnen een jerrycan met brandstof en toebehoren worden opgeborgen.
Robuuste uitvoering voor zware omstandigheden
- Betrouwbare, beproefde Kärcher-hogedruktechnologie met lange levensduur.
- Optionele veiligheidsbeugel aan de voorkant en afdekzeil aan de achterkant ter bescherming van het apparaat.
- Het hele jaar door te gebruiken dankzij het geïntegreerde vorstbeschermingssysteem.
Meerdere configuraties mogelijk
- Dankzij de flexibele configuratiemogelijkheden kan elke trailer exact volgens de wensen van de klant worden samengesteld.
- Optionele cab-versie voor gebruik op pick-up of inbouw in voertuigen.
- Op verzoek kunnen de tanks ook in speciale kleuren worden uitgevoerd.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|400 - 930
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Motorenfabrikant
|Honda
|Motortype
|GX 390
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|600
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Sproeilans: 1050 mm
- Servo Control
- Powersproeier
Uitvoering
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
Videos
Toepassingen
- Mobiele hogedrukreiniging op de bouwplaats, bijvoorbeeld van bouwmachines of -voertuigen.
- Voor verhuur via verhuurcentrales voor uiteenlopende reinigingswerkzaamheden.
- Ideaal voor aanbieders van speciale reinigingsdiensten, zoals het verwijderen van graffiti
- Mobiele hogedrukreiniging in het kader van gemeentereiniging, zoals in parken