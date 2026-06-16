Nettoyeurs haute pression HD 10/21-4 SXA Plus
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 SXA Plus offre puissance et confort. Il est équipé de matériaux de haute qualité, d'un enrouleur de flexible automatique et d'une buse rotative Vibrasoft.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 SXA Plus permet un travail ergonomique grâce au pistolet haute pression EASY!Force Advanced sans effort de maintien. La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control sur le pistolet/lance ; la lance en acier inoxydable (1050 mm) est rotative. La buse rotative Vibrasoft permet de réduire jusqu'à 30 % les vibrations et le bruit. Ce nettoyeur haute pression se démarque par sa qualité de finition et ses matériaux haut de gamme : le groupe moteur-pompe installé à la verticale (concept Upright) est composé d'une pompe à plateau oscillant à pistons en acier inoxydable et à culasse en laiton ainsi que d'un moteur à quatre pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air. Le design compact ainsi obtenu assure un maximum de mobilité. Les montants en aluminium du châssis assurent sa légèreté et sa robustesse tout en permettant le chargement par grue. Le nettoyeur haute pression est fourni avec un flexible haute pression Ultra Guard à revêtement Teflon® résistant et un enrouleur de flexible automatique pour l'enroulement et le déroulement même sous pression et jusqu'à un angle de 45°, ce qui réduit de moitié les temps de préparation. Cet appareil de la gamme Super bénéficie également de nombreuses possibilités de rangement des accessoires avec le compartiment de rangement et les crochets réglables.
Caractéristiques et avantages
Enrouleur de flexible automatiqueEnroulement et déroulement automatiques jusqu'à un angle de 45°, même sous pression. Flexible haute pression Ultra Guard résistant à l'abrasion et lisse à revêtement Teflon®. Temps de préparation réduits de moitié.
Concept de design Upright compact grâce au format debout avec groupe moteur et unité de pompage installés à la verticaleFaible encombrement au sol et dimensions extérieures réduites. Facile à manœuvrer et à transporter. Stabilité maximale pour installer l'appareil en toute sécurité.
Moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air, pompe robuste, dotée de pistons en acier inoxydable et d'une culasse en laitonLongue durée de vie et faibles frais de maintenance. Puissance et efficacité élevées. Avec fonction d'aspiration et jusqu'à 60 °C de température de l'eau.
Rotabuse Vibrasoft ergonomique
- Jusqu'à 30 % de réduction des vibrations.
- Réduction du volume sonore et du niveau de bruit.
- Permet un travail à moindre effort et prolongé à l'aide de la buse rotative.
Concept de service élaboré, permettant des interventions rapides sur place
- Tête de pompe orientable.
- Indicateur de niveau d'huile pratique et canal de vidange d'huile intégré au châssis.
- Concept de composants modulaire avec pompe, moteur et armoire de commande.
Vaste éventail d'accessoires avec EASY!Lock
- La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control entre la lance et le pistolet.
- Pistolet haute pression EASY!Force Advanced sans effort de maintien pour un travail sans fatigue.
- Lance en acier inoxydable rotative de 1 050 mm.
Possibilités de rangement variées pour les accessoires directement sur l'appareil
- Poche kangourou.
- Crochets réglables, par ex. en guise de 2e support de lance ou pour le câble électrique.
- Rangement pour flexible haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|376 - 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500 - 1000
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|50 - 210
|Pression max. (bar)
|250
|Puissance de raccordement (kW)
|8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse
|050
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|75,5
|Poids emballage inclus (kg)
|83,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|607 x 518 x 1063
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Poignée-pistolet avec insert Softgrip
- Longueur flexible haute pression: 20 m
- Type de flexible haute pression: Ultra Guard
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
- Rotabuse
- Lance à haute pression
- Servo Control
Équipement
- Moteur à courant triphasé 4 pôles avec refroidissement à air et à eau
- Pompe axiale à 3 pistons: avec pistons en acier inoxydable
- Coupure de la pression
- Filtre fin à eau intégré
- Voyant de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage des engins et des équipements sur les chantiers, par ex. bétonneuses, échafaudages, chargeuses sur roues, pelleteuses ou pompes à béton
- Nettoyage des équipements de production dans l'industrie, par ex. dans les lignes de peinture, dans la production agroalimentaire ou l'industrie manufacturière
- Nettoyage des véhicules et des moyens de transport tels que les camions, les bateaux, les avions ou les bus
- Nettoyage des espaces municipaux tels que les places, les voies d'accès, les fontaines ou les parkings publics
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 10/21-4 SXA Plus
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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