La nouvelle pompe axiale à 3 pistons en acier inoxydable trempé est l'élément central du puissant nettoyeur haute pression HD 6/15 M St avec moteur à courant alternatif. Elle augmente l'efficacité énergétique et l'efficacité de nettoyage de près de 20 %, assure la longévité de l'appareil et délivre une pression de service de 150 bars. La pompe est protégée par un filtre fin à eau qui élimine parfaitement les impuretés dans l'eau industrielle. La décompression automatique protège également la pompe et les autres composants haute pression des sollicitations éventuelles en position veille. En outre, cet appareil de la gamme Medium offre une grande facilité de maintenance et d'utilisation avec un accès optimal à tous les composants principaux. À l'horizontale comme à la verticale : le système de fixation 3 points à l'arrière de l'appareil permet un montage mural aisé à la verticale (ou à l'horizontale en version intégrée).