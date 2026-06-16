Nettoyeurs haute pression HD 6/15 M St
Nettoyeur haute pression HD 6/15 M St stationnaire, avec unité moteur-pompe compacte, moteur à courant alternatif, fixation murale, débit de 600 litres par heure et décompression automatique.
La nouvelle pompe axiale à 3 pistons en acier inoxydable trempé est l'élément central du puissant nettoyeur haute pression HD 6/15 M St avec moteur à courant alternatif. Elle augmente l'efficacité énergétique et l'efficacité de nettoyage de près de 20 %, assure la longévité de l'appareil et délivre une pression de service de 150 bars. La pompe est protégée par un filtre fin à eau qui élimine parfaitement les impuretés dans l'eau industrielle. La décompression automatique protège également la pompe et les autres composants haute pression des sollicitations éventuelles en position veille. En outre, cet appareil de la gamme Medium offre une grande facilité de maintenance et d'utilisation avec un accès optimal à tous les composants principaux. À l'horizontale comme à la verticale : le système de fixation 3 points à l'arrière de l'appareil permet un montage mural aisé à la verticale (ou à l'horizontale en version intégrée).
Caractéristiques et avantages
Équipement haut de gammeLa décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie. Puissant moteur électrique à 2 pôles, refroidi par air. Culasse en laiton de qualité supérieure.
Utilisation flexibleFonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
Pour une utilisation stationnaireSystème de fixation 3 points simple et robuste à l'arrière de l'appareil pour un montage mural. Faible encombrement et conception compacte. Temps de préparation minimes grâce aux possibilités de rangement intégrées.
Facilité d'entretien exemplaire
- Accès facile à la culasse grâce à la face inférieure ouverte de l'appareil.
- Accès rapide au coffret électrique en retirant simplement le capot de l'appareil.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
Efficacité énergétique accrue
- Nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec des pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Augmentation de 20 % de la puissance de nettoyage et de l'efficacité énergétique.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|560
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|150 / 15
|Pression max. (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Puissance de raccordement (kW)
|3,1
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|20,5
|Poids emballage inclus (kg)
|22,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|290 x 300 x 565
Équipement
- Coupure de la pression
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les entreprises du bâtiment, les artisans, les techniciens de surface et les services municipaux
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 6/15 M St
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