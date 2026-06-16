Hogedrukreiniger HD 6/15 M St

De nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 geharde roestvrij stalen plunjers is het hart van onze krachtige motor-/pompeenheid HD 6/15 M St met AC motor. Hierdoor kan een verbetering van de energie-efficiëntie en de reinigingsprestaties worden behaald tot wel 20%, wat zorgt voor een lange serviceduur en een werkdruk van 150 bar. Om de pomp te beschermen, wordt er een waterfijnfilter geïnstalleerd die op een betrouwbare manier de vuilpartikels uit het teruggewonnen water verwijdert. De automatische drukontlasting beschermt de pomp en de andere hogedrukonderdelen ook tegen mogelijke beschadigingen in stand-by modus. Bovendien is het toestel uit de middenklasse bijzonder eenvoudig te onderhouden en is het zeer gebruiksvriendelijk, aangezien alle belangrijke onderdelen heel gemakkelijk bereikbaar zijn. Er is zowel een verticale als horizontale bediening mogelijk: achteraan de machine bevindt zich een intelligente 3-punts bevestiging waarmee het toestel heel eenvoudig verticaal aan de muur kan worden bevestigd (of horizontaal als ingebouwd toestel).