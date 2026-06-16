Hogedrukreiniger HD 6/15 M St
De compacte motor-/pompeenheid HD 6/15 M St voor stationair gebruik met AC motor, muurbevestiging, een wateropbrengst van 600 liter/uur en een automatische drukontlasting.
De nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 geharde roestvrij stalen plunjers is het hart van onze krachtige motor-/pompeenheid HD 6/15 M St met AC motor. Hierdoor kan een verbetering van de energie-efficiëntie en de reinigingsprestaties worden behaald tot wel 20%, wat zorgt voor een lange serviceduur en een werkdruk van 150 bar. Om de pomp te beschermen, wordt er een waterfijnfilter geïnstalleerd die op een betrouwbare manier de vuilpartikels uit het teruggewonnen water verwijdert. De automatische drukontlasting beschermt de pomp en de andere hogedrukonderdelen ook tegen mogelijke beschadigingen in stand-by modus. Bovendien is het toestel uit de middenklasse bijzonder eenvoudig te onderhouden en is het zeer gebruiksvriendelijk, aangezien alle belangrijke onderdelen heel gemakkelijk bereikbaar zijn. Er is zowel een verticale als horizontale bediening mogelijk: achteraan de machine bevindt zich een intelligente 3-punts bevestiging waarmee het toestel heel eenvoudig verticaal aan de muur kan worden bevestigd (of horizontaal als ingebouwd toestel).
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige uitrustingAutomatische drukontlasting om de onderdelen te beschermen en zo hun levensduur te verlengen. Krachtige, 2-polige, luchtgekoelde elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop
Flexibele bedieningOntworpen voor zowel een verticale als horizontale bediening
Voorbereiding voor stationair gebruikEenvoudige en robuuste 3-punts muurbevestiging achteraan het toestel. Ruimtesparend, compact design. Geïntegreerde opbergmogelijkheden verminderen de opstarttijd.
Eenvoudige Service
- Eenvoudige toegang tot de cilinderkop als de bodem van het toestel geopend is.
- Eenvoudige toegang tot de elektriciteitskast door simpelweg de cover te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Verbeterde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 zuigers voor aanzienlijk lagere doorstroom- en drukverliezen.
- 20% hogere reinigingsprestaties en betere energie-efficiëntie.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|560
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. druk (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Vermogen (kW)
|3,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|3/4″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|20,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|22,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|290 x 300 x 565
Uitvoering
- Drukuitschakeling
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor bouwondernemers, handelaars, dienstverleners voor gebouwen en lokale overheden
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 6/15 M St
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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