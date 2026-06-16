Le plus performant des nettoyeurs haute pression à eau chaude triphasés de la gamme Compact avec enrouleur de flexible automatique : le HDS 8/18-4 CXA avec mode eco!efficiency et mode vapeur. Son puissant moteur à 4 pôles est refroidi à l'eau. Une pompe axiale robuste avec 3 pistons en céramique établit une pression élevée. L'enrouleur automatique pour l'enroulement et le déroulement du flexible haute pression Ultra Guard de 15 mètres à revêtement en Teflon®, y compris sous pression, garantit de la flexibilité et des temps de préparation rapides. Le pistolet haute pression EASY!Force Advanced avec réglage Servo Control pour l'ajustement de la pression et du débit d'eau, technologie de buse brevetée et attaches rapides EASY!Lock permet un travail ergonomique. Le système antibélier SDS atténue les vibrations. La technologie à eau chaude décompose même les lubrifiants avec efficacité et réduit l'utilisation des détergents qui sont dosés avec précision à partir d'un réservoir de 15,5 litres. Facile d'entretien, le HDS 8/18-4 CXA est conçu pour une utilisation quotidienne en conditions difficiles. La possibilité de détartrage, un filtre à eau et une soupape de sécurité protègent les composants technologiques. Un châssis robuste protège contre les chocs tandis que de grandes roues et une roulette pivotante offrent une grande mobilité.