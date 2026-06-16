De krachtigste 3-fasige warmwater hogedrukreiniger in de compacte klasse, inclusief automatische slanghaspel: de HDS 8/18-4 CXA met eco!efficiency en stoomfase. Zijn krachtige 4-polige motor is watergekoeld. Een robuuste axiaalpomp met drie keramische zuigers bouwt hoge druk op. De automatische haspel voor het op- en afrollen van de 15 meter lange Ultra Guard hogedrukslang met Teflon®-coating, zelfs onder druk, zorgt voor flexibiliteit en korte insteltijden. Het EASY!Force Advanced hogedrukpistool met servobesturing voor aanpassing van druk en waterstroom, gepatenteerde sproeiertechnologie en EASY!Lock snelkoppelingen zorgen voor ergonomisch werken. Het "Soft Damping System" (SDS) reduceert trillingen. De warmwatertechnologie lost zelfs smeermiddelen effectief op en vermindert het gebruik van reinigingsmiddelen, die nauwkeurig worden gedoseerd vanuit een tank van 15,5 liter. De onderhoudsvriendelijke HDS 8/18-4 CXA is ontworpen voor dagelijks gebruik onder zware omstandigheden. De ontkalkingsoptie, een waterfilter en een veiligheidsventiel beschermen de technologie. Een robuust chassis beschermt tegen stoten, terwijl grote wielen en een zwenkwiel zorgen voor een hoge wendbaarheid.