Hogedrukreiniger HDS 8/18-4 CXA
Krachtige HDS 8/18-4 CXA 3-fasige warmwater hogedrukreiniger in de compacte klasse met eco!efficiency-modus, stoomfase en een automatische haspel met 15 m Ultra Guard hogedrukslang.
De krachtigste 3-fasige warmwater hogedrukreiniger in de compacte klasse, inclusief automatische slanghaspel: de HDS 8/18-4 CXA met eco!efficiency en stoomfase. Zijn krachtige 4-polige motor is watergekoeld. Een robuuste axiaalpomp met drie keramische zuigers bouwt hoge druk op. De automatische haspel voor het op- en afrollen van de 15 meter lange Ultra Guard hogedrukslang met Teflon®-coating, zelfs onder druk, zorgt voor flexibiliteit en korte insteltijden. Het EASY!Force Advanced hogedrukpistool met servobesturing voor aanpassing van druk en waterstroom, gepatenteerde sproeiertechnologie en EASY!Lock snelkoppelingen zorgen voor ergonomisch werken. Het "Soft Damping System" (SDS) reduceert trillingen. De warmwatertechnologie lost zelfs smeermiddelen effectief op en vermindert het gebruik van reinigingsmiddelen, die nauwkeurig worden gedoseerd vanuit een tank van 15,5 liter. De onderhoudsvriendelijke HDS 8/18-4 CXA is ontworpen voor dagelijks gebruik onder zware omstandigheden. De ontkalkingsoptie, een waterfilter en een veiligheidsventiel beschermen de technologie. Een robuust chassis beschermt tegen stoten, terwijl grote wielen en een zwenkwiel zorgen voor een hoge wendbaarheid.
Kenmerken en voordelen
Automatische slanghaspel
- Krasbestendige en gladde Ultra Guard HD-slang met Teflon®-coating.
- Automatische slanghaspel voor veilig werken en handig opbergen van de 15 m Ultra Guard hogedrukslang met Teflon® coating
Hoge rendabiliteit
- eco!efficiency-stand – rendabel en milieuvriendelijk, ook bij langdurig gebruik.
- Vermindert het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met 20 procent.
Uitgebreide accessoires met EASY!Lock
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkracht.
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de Servo Control-controller die tussen de lans en het trekkerpistool is geplaatst.
- Roterende roestvrijstalen lans van 1050 mm.
Bedrijfszekerheid
- Gemakkelijk toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes in het water.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
Betrouwbaarheid
- Wateronthardingssysteem beschermt de verwarmingsspiraal tegen schade door kalkafzetting.
- Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Meerdere opbergruimtes voor accessoires geïntegreerd in de machine
- Opberghaken voor stroomkabel en hogedrukslang.
- Geïntegreerde opbergplaats voor sproeiers.
- Geïntegreerde spuitlanshouder voor transport.
Dosering van reinigingsmiddel
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
- Grote tankopening met vuldop.
Mobiliteitsconcept
- Grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
- Geïntegreerde kantelmodule voor het moeiteloos overwinnen van obstakels zoals trappen en stoepranden.
- Duwbeugels voor een handig transport en een goede wendbaarheid.
Eenvoudige bedieningselementen
- Intuïtieve bediening dankzij de grote éénknopskeuzeschakelaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|300 - 800
|Werkdruk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. druk (bar)
|220
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Vermogen (kW)
|6
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|5,2
|Verbruik stookolie, eco!efficiency (kg/u)
|4,2
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|15
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|122,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|134,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1260 x 650 x 920
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo Control
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 15 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 6, 250 bar
- Softdempingssysteem (SDS)
- geïntegreerde automatische slanghaspel
- Drukuitschakeling
- Geïntegreerde brandstof- en reinigingsmiddelentank
Videos
Toepassingen
- Reiniging van voertuigen
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 8/18-4 CXA
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