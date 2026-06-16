Compact, mobile et non chauffé, le nettoyeur haute pression HD 7/16-4 MX avec moteur à courant triphasé 4 pôles à vitesse lente séduit par sa grande variété d'équipements, sa conception facilitant l'entretien et sa grande flexibilité d'utilisation. Un enrouleur de flexible intégré facilite considérablement la manipulation du flexible haute pression tandis que la nouvelle pompe axiale robuste à 3 pistons avec culasse en laiton offre une augmentation impressionnante de 20 % de la puissance de nettoyage et de l'efficacité énergétique tout en garantissant une longue durée de vie. Les composants de haute qualité sont protégés par une décompression automatique et par un grand filtre à eau. Des solutions innovantes permettent de travailler sans fatigue et de gagner du temps lors du montage et du démontage : tandis que le pistolet haute pression EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien, les attaches rapides EASY!Lock permettent une manipulation 5 fois plus rapide par rapport aux raccords à vis classiques, sans pour autant perdre en robustesse ni en longévité. Les accessoires comme le générateur de mousse avec réservoir intégré disponible en option se rangent à même l'appareil grâce à des solutions ingénieuses pour un transport en toute sécurité.