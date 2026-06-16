Nettoyeurs haute pression HD 6/16-4 MXA Plus
Avec des données de puissance exceptionnelles (quantité d'eau horaire de 700 l pour une pression de service de 160 bar) et un enrouleur de flexible pratique, le nettoyeur haute pression HD 7/16-4 MX est idéal pour une utilisation professionnelle quotidienne.
Compact, mobile et non chauffé, le nettoyeur haute pression HD 7/16-4 MX avec moteur à courant triphasé 4 pôles à vitesse lente séduit par sa grande variété d'équipements, sa conception facilitant l'entretien et sa grande flexibilité d'utilisation. Un enrouleur de flexible intégré facilite considérablement la manipulation du flexible haute pression tandis que la nouvelle pompe axiale robuste à 3 pistons avec culasse en laiton offre une augmentation impressionnante de 20 % de la puissance de nettoyage et de l'efficacité énergétique tout en garantissant une longue durée de vie. Les composants de haute qualité sont protégés par une décompression automatique et par un grand filtre à eau. Des solutions innovantes permettent de travailler sans fatigue et de gagner du temps lors du montage et du démontage : tandis que le pistolet haute pression EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien, les attaches rapides EASY!Lock permettent une manipulation 5 fois plus rapide par rapport aux raccords à vis classiques, sans pour autant perdre en robustesse ni en longévité. Les accessoires comme le générateur de mousse avec réservoir intégré disponible en option se rangent à même l'appareil grâce à des solutions ingénieuses pour un transport en toute sécurité.
Caractéristiques et avantages
Dévidoir automatique actionné par ressort
- Confort maximal lors de la manipulation du flexible haute pression.
- Permet des temps d'équipement réduits grâce à l'enroulement et au déroulement rapides.
- Évite les risques de trébuchement et accroît ainsi la sécurité opérationnelle.
Socle supplémentaire
- Augmente la surface d'appui de l'appareil.
- Accroît la stabilité au renversement pendant le fonctionnement stationnaire.
Équipement haut de gamme
- La décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie.
- Puissant moteur électrique lent à 4 pôles.
- Culasse en laiton de qualité supérieure.
Système de rangement des accessoires élaboré
- Support de fixation du générateur de mousse avec réservoir intégré.
- L'embout EASY!Lock TR20 permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces à même l'appareil.
- Compartiment pratique pour ranger la buse rotative.
Haute mobilité
- Poignée rabattable par simple pression sur un bouton pour un appareil encore plus compact et un encombrement réduit.
- Rangement facile dans les véhicules utilitaires.
- Temps de préparation minimes grâce aux possibilités de rangement intégrées.
Utilisation flexible
- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
- Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.
Facilité d'entretien exemplaire
- Accès facile à la culasse grâce à la face inférieure ouverte de l'appareil.
- Accès rapide au coffret électrique en retirant simplement le capot de l'appareil.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
Des solutions pour un gain de temps à moindre effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Efficacité énergétique accrue
- Nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec des pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Augmentation de 20 % de la puissance de nettoyage et de l'efficacité énergétique.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|600
|Température d'admission (°C)
|jusqu'à 60
|Pression de service (bar/MPa)
|160 / 16
|Pression max. ( )
|240 / 24
|Puissance de raccordement (kW)
|3,3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|43,1
|Poids emballage inclus (kg)
|47
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|400 x 455 x 966
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Powerbuse
- Rotabuse
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Flex
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- ANTI!Twist
- Coupure de la pression
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 6/16-4 MXA Plus
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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