Hogedrukreiniger HD 6/16-4 MXA Plus
Mobiele koudwater hogedrukreiniger met 4-polige, langzaam draaiende wisselstroommotor.
HD 6/16-4 MXA Plus: een krachtige, mobiele hogedrukreiniger met 4-polige, langzaam draaiende wisselstroommotor, drukschakelaar, draaibare spuitlans en hogedrukslang op automatische slanghaspel. Met de Servo Control op het handspuitpistool zijn de waterhoeveelheid en de werkdruk direct en nauwkeurig te regelen. De aluminium duwbeugel staat garant voor makkelijk manoeuvreren en dient daarnaast voor het opbergen van toebehoren. Het reinigingsmiddel-doseersysteem SwitchChem maakt dankzij het snelwisselsysteem flexibele en lange werktijden mogelijk maar ook het gebruik van twee verschillende reinigingsmiddelen. Voor onvermoeibaar werken en tijdbesparend op- en afbouwen zorgen het EASY!Force-hogedrukpistool en de EASY!Lock-snelkoppelingen: Terwijl het EASY!Force-hogedrukpistool de terugslagkracht van de hogedrukstraal gebruikt om de houdkracht tot nul te reduceren en de EASY!Lock-snelkoppelingen die zich - invergelijking met conventionele koppelingen - 5 keer sneller laten bedienen zonder in te leveren op robuustheid en duurzaamheid. De robuuste 3-plunjer-axiaalpomp met messing-cilinderkop garandeert een lange levensduur.
Kenmerken en voordelen
Automatische haspel (met veer)
- Maximaal comfort tijdens het hanteren van de hogedrukslang.
- Snelle op- en afbouw dankzij snel op- en afwinden.
- Voorkomt struikelgevaar, dus betere operationele veiligheid.
Bijkomende steunvoet
- Vergroot het standvlak van het toestel.
- Verhoogt de kantelstabiliteit bij rechtopstaande bediening.
Hoogwaardige uitrusting
- Automatische drukontlasting om de onderdelen te beschermen en zo hun levensduur te verlengen.
- Krachtige, 4-polige traag lopende elektromotor.
- Hoogwaardige messing cilinderkop
Intelligente opberging voor toebehoren
- Houder voor bevestiging van de schuimlans
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct op het apparaat worden opgeborgen.
- Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Grote mobiliteit
- Duwbeugel kan worden ingeschoven met één druk op de knop, waardoor het toestel compacter wordt en minder opbergruimte nodig heeft.
- Moeiteloze opberging in service-voertuigen.
- Geïntegreerde opbergmogelijkheden verminderen de opstarttijd.
Flexibele bediening
- Ontworpen voor zowel een verticale als horizontale bediening
- Maximale stabiliteit bij een horizontale bediening aangezien de wielen zo de grond niet raken.
Eenvoudige Service
- Eenvoudige toegang tot de cilinderkop als de bodem van het toestel geopend is.
- Eenvoudige toegang tot de elektriciteitskast door simpelweg de cover te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Efficiënte en tijdbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force hogedrukspuitpistool
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Verbeterde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 zuigers voor aanzienlijk lagere doorstroom- en drukverliezen.
- 20% hogere reinigingsprestaties en betere energie-efficiëntie.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|600
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|tot 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|160 / 16
|Max. druk ( )
|240 / 24
|Vermogen (kW)
|3,3
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|3/4″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|43,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|47
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|400 x 455 x 966
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force
- Sproeilans: 840 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Flexibel
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- ANTI!Twist
- Drukuitschakeling
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor voertuigreiniging en in de bouw-, transport-, of industriesector.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 6/16-4 MXA Plus
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