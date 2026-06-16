HD 6/16-4 MXA Plus: een krachtige, mobiele hogedrukreiniger met 4-polige, langzaam draaiende wisselstroommotor, drukschakelaar, draaibare spuitlans en hogedrukslang op automatische slanghaspel. Met de Servo Control op het handspuitpistool zijn de waterhoeveelheid en de werkdruk direct en nauwkeurig te regelen. De aluminium duwbeugel staat garant voor makkelijk manoeuvreren en dient daarnaast voor het opbergen van toebehoren. Het reinigingsmiddel-doseersysteem SwitchChem maakt dankzij het snelwisselsysteem flexibele en lange werktijden mogelijk maar ook het gebruik van twee verschillende reinigingsmiddelen. Voor onvermoeibaar werken en tijdbesparend op- en afbouwen zorgen het EASY!Force-hogedrukpistool en de EASY!Lock-snelkoppelingen: Terwijl het EASY!Force-hogedrukpistool de terugslagkracht van de hogedrukstraal gebruikt om de houdkracht tot nul te reduceren en de EASY!Lock-snelkoppelingen die zich - invergelijking met conventionele koppelingen - 5 keer sneller laten bedienen zonder in te leveren op robuustheid en duurzaamheid. De robuuste 3-plunjer-axiaalpomp met messing-cilinderkop garandeert een lange levensduur.