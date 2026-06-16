Nettoyeur haute pression sur remorque HDS HDS 13/20 De Tr1

Le nettoyeur haute pression sur remorque HDS 13/20 De Tr1 fonctionne à des pressions de 200 bar. Mobile et autonome, il est idéal non seulement pour le nettoyage des municipalités, mais aussi pour les secteurs industriel et du bâtiment.

Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 13/20 De Tr1 offre des pressions de 200 bar et dispose d'une extraordinaire mobilité, tout en étant autonome. La machine se caractérise par sa grande efficacité, sa fiabilité et sa facilité d'entretien. Elle est également simple et pratique à utiliser. Le HDS 13/20 De Tr1 peut être configuré selon les exigences et est donc extrêmement flexible. La machine est idéale pour les applications les plus variées, par exemple dans la construction, l'industrie ou dans les collectivités.

Caractéristiques et avantages
Nettoyeur haute pression sur remorque HDS HDS 13/20 De Tr1: Efficacité maximale
Efficacité maximale
Technologie de brûleur éprouvée et extrêmement efficace. La récupération de la chaleur générée par le moteur pendant le fonctionnement à l’eau chaude permet d’économiser jusqu’à 14 % de carburant. Fonctionnement écologique et coûts d’exploitation plus faibles grâce au mode eco!efficiency de Kärcher.
Nettoyeur haute pression sur remorque HDS HDS 13/20 De Tr1: Utilisation facile
Utilisation facile
EASY-Operation : utilisation de la remorque grâce à un panneau de commande central. 2 tambours-enrouleurs situés sur l'arrière permettent un montage et un démontage rapides. Rangement spacieux : l’équipement de protection, les accessoires et les détergents sont toujours bien rangés et restent à portée de main.
Nettoyeur haute pression sur remorque HDS HDS 13/20 De Tr1: Autonome
Autonome
Grand réservoir à eau de 500 l pour jusqu'à trente minutes de nettoyage à débit d'eau maximal. Avec réservoir à diesel de 100 l – idéal pour les interventions prolongées. Les puissants moteurs diesel Yanmar permettent un fonctionnement autonome sans source d'alimentation externe.
Très flexible
  • Les différentes possibilités de configuration permettent de personnaliser la remorque précisément selon des besoins spécifiques.
  • Les versions Skid (sur châssis) et Cab (en armoire) sont disponibles, par exemple, pour le transport sur les plates-formes de chargement des poids-lourds.
  • Un grand capot permet d'accéder plus facilement aux composants internes.
Facile d'entretien
  • Logiciel de service sophistiqué pour le diagnostic rapide des défauts lors de la maintenance.
  • Composants de haute qualité Kärcher garantissent une longue durée de vie.
  • Comprend: système d'adoucissement de l'eau pour protéger le brûleur contre la calcification.
Fiabilité
  • De nombreuses fonctions de sécurité protègent la remorque HDS contre les dommages en cas d'erreur.
  • Mode de protection intégré contre le gel pour protéger les composants des températures extérieures froides.
  • Technologie de brûleur éprouvée et extrêmement efficace.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Diesel
Constructeur du moteur Yanmar
Puissance du moteur (kW/PS) 19 / 26
Débit (l/h) 900 - 1300
Pression (bar/MPa) 60 - 200 / 6 - 20
Consommation fioul eco!efficiency (kg/h) 8,2
Poids (avec accessoire) (kg) 945
Dimensions (L × l × h) (mm) 3646 x 1747 x 1735

Inclus dans la livraison

  • Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
  • Flexible haute pression: 30 m
  • Lance d'arrosage: 1050 mm
  • Powerbuse
  • Servo Control
Nettoyeur haute pression sur remorque HDS HDS 13/20 De Tr1
Nettoyeur haute pression sur remorque HDS HDS 13/20 De Tr1
Nettoyeur haute pression sur remorque HDS HDS 13/20 De Tr1
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Nettoyeur haute pression sur remorque HDS HDS 13/20 De Tr1
Nettoyeur haute pression sur remorque HDS HDS 13/20 De Tr1
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Collectivités : nettoyage des espaces publics et voies de circulation, enlèvement des graffitis et chewing gums.
  • Bâtiment : nettoyage des machines de construction, échafaudages, équipements.
  • Nettoyage industriel : enlèvement de la peinture et des revêtements, nettoyage des machines, pièces et équipements.
Composants configurables

L'enrouleur de flexible basse pression peut accueillir jusqu'à 30 mètres de flexible, y compris 30 mètres de flexible basse pression. Autres atouts : manivelle confortable, grande flexibilité lors du remplissage du nettoyeur haute pression sur remorque et possibilité de protection facile et pratique du flexible contre le gel.

Flexibilité maximale pour le nettoyage à haute pression : grâce à son rayon d'action très étendu, l'enrouleur de flexible haute pression à commande pratique, disponible comme kit pour les nettoyeurs haute pression sur remorque HDS de Kärcher, peut accueillir des flexibles haute pression d'une longueur maximale de 50 mètres, permet de réaliser des travaux de nettoyage à une grande distance de la remorque et protège également le flexible pendant le stockage et le transport.

L'enrouleur de flexible haute pression peut être utilisé à la place de l'enrouleur de flexible basse pression. Cela permet le travail simultané de 2 utilisateurs en tout confort. Une capacité d'accueil de 50 mètres de flexible permet en outre de disposer d'un grand rayon d'action. Le flexible haute pression doit être commandé séparément.

L'utilisation à 2 générateurs permet à 2 utilisateurs de travailler en tout confort. Dans le cas de la configuration avec 1 seul enrouleur de flexible haute pression, il est possible à tout moment de raccorder un deuxième flexible à la remorque. Dans le cas de la configuration avec 2 enrouleurs de flexible haute pression, il est possible que chaque utilisateur travaille en toute autonomie avec un enrouleur de flexible.

L'appareil de base de la version skid est doté d'un bâti, sans capot de protection ni réservoir à eau. L'appareil est extrêmement peu encombrant, réservoir à eau de 20 litres inclus. 

La version cabine inclut le réservoir à eau et le grand réservoir à carburant et permet une utilisation idéale en mode stationnaire ou installée sur un véhicule tel qu'un pick-up, un camion-plateau ou une camionnette de type Sprinter. À cet effet, les capots garantissent une protection fiable des composants techniques et du tableau de commande contre les influences extérieures. L'appareil de base avec capot et réservoir à eau est fourni sans barre d'attelage.

L'installation en version remorque est non seulement mobile et compacte, elle s'illustre également par une grande flexibilité et 100 % d'autonomie grâce à l'eau et au carburant emportés. L'appareil de base est équipé d'un capot, d'un réservoir à eau, d'un châssis et d'une barre d'attelage.

Les amortisseurs pour la version remorque augmentent la stabilité de conduite et sont la condition préalable à l'homologation de la remorque pour des vitesses de déplacement plus élevées.

Commande de la vitesse de rotation pour les nettoyeurs haute pression sur remorque HDS de Kärcher : l'accélérateur ergonomique permet une commande facile du régime du moteur et de la pression jusqu'à 200 bar pour le mode vapeur ou le désherbage.

Le mode vapeur permet de travailler à la vapeur avec une température de l'eau pouvant aller jusqu'à 155 °C. Notamment adapté au nettoyage et à la désinfection des surfaces étendues étant donné que les températures élevées garantissent une élimination fiable des salissures tenaces et neutralisent une multitude d'agents pathogènes.

Le mode de fonctionnement pour le désherbage produit des températures élevées constantes pour une élimination à la fois efficace et écologique des mauvaises herbes. Aucun produit chimique n'est utilisé et l'eau est chauffée à plus de 90 °C.
Accessoires
Détergents