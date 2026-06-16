Nettoyeur haute pression sur remorque HDS HDS 13/20 De Tr1
Le nettoyeur haute pression sur remorque HDS 13/20 De Tr1 fonctionne à des pressions de 200 bar. Mobile et autonome, il est idéal non seulement pour le nettoyage des municipalités, mais aussi pour les secteurs industriel et du bâtiment.
Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 13/20 De Tr1 offre des pressions de 200 bar et dispose d'une extraordinaire mobilité, tout en étant autonome. La machine se caractérise par sa grande efficacité, sa fiabilité et sa facilité d'entretien. Elle est également simple et pratique à utiliser. Le HDS 13/20 De Tr1 peut être configuré selon les exigences et est donc extrêmement flexible. La machine est idéale pour les applications les plus variées, par exemple dans la construction, l'industrie ou dans les collectivités.
Caractéristiques et avantages
Efficacité maximaleTechnologie de brûleur éprouvée et extrêmement efficace. La récupération de la chaleur générée par le moteur pendant le fonctionnement à l’eau chaude permet d’économiser jusqu’à 14 % de carburant. Fonctionnement écologique et coûts d’exploitation plus faibles grâce au mode eco!efficiency de Kärcher.
Utilisation facileEASY-Operation : utilisation de la remorque grâce à un panneau de commande central. 2 tambours-enrouleurs situés sur l'arrière permettent un montage et un démontage rapides. Rangement spacieux : l’équipement de protection, les accessoires et les détergents sont toujours bien rangés et restent à portée de main.
AutonomeGrand réservoir à eau de 500 l pour jusqu'à trente minutes de nettoyage à débit d'eau maximal. Avec réservoir à diesel de 100 l – idéal pour les interventions prolongées. Les puissants moteurs diesel Yanmar permettent un fonctionnement autonome sans source d'alimentation externe.
Très flexible
- Les différentes possibilités de configuration permettent de personnaliser la remorque précisément selon des besoins spécifiques.
- Les versions Skid (sur châssis) et Cab (en armoire) sont disponibles, par exemple, pour le transport sur les plates-formes de chargement des poids-lourds.
- Un grand capot permet d'accéder plus facilement aux composants internes.
Facile d'entretien
- Logiciel de service sophistiqué pour le diagnostic rapide des défauts lors de la maintenance.
- Composants de haute qualité Kärcher garantissent une longue durée de vie.
- Comprend: système d'adoucissement de l'eau pour protéger le brûleur contre la calcification.
Fiabilité
- De nombreuses fonctions de sécurité protègent la remorque HDS contre les dommages en cas d'erreur.
- Mode de protection intégré contre le gel pour protéger les composants des températures extérieures froides.
- Technologie de brûleur éprouvée et extrêmement efficace.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Diesel
|Constructeur du moteur
|Yanmar
|Puissance du moteur (kW/PS)
|19 / 26
|Débit (l/h)
|900 - 1300
|Pression (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Consommation fioul eco!efficiency (kg/h)
|8,2
|Poids (avec accessoire) (kg)
|945
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Flexible haute pression: 30 m
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
- Servo Control
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Collectivités : nettoyage des espaces publics et voies de circulation, enlèvement des graffitis et chewing gums.
- Bâtiment : nettoyage des machines de construction, échafaudages, équipements.
- Nettoyage industriel : enlèvement de la peinture et des revêtements, nettoyage des machines, pièces et équipements.