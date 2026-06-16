HDS Trailer HDS 13/20 De Tr1
De HDS 13/20 werkt op een druk van 200 bar en is de perfecte oplossing voor mobiele zelfvoorzienende warmwater hogedrukreiniging. Niet alleen ideaal voor dagelijks gebruik in gemeentediensten, maar ook voor industrie en de bouw.
De HDS 13/20 warmwater hogedrukreiniger met trailerbasis biedt een werkdruk tot 200 bar, buitengewone mobiliteit en onafhankelijk gebruiksgemak. De machine wordt gekenmerkt door haar hoge efficiëntie, betrouwbaarheid en eenvoudige toegang voor service. Bovendien is deze trailer eenvoudig en comfortabel te bedienen. De HDS 13/20 kan naar alle vereisten geconfigureerd worden en is bijgevolg uiterst flexibel. De machine is een ideale oplossing voor de meest uiteenlopende toepassingen, bijvoorbeeld in de bouw, de industrie of in gemeentediensten.
Kenmerken en voordelen
Hoogste efficiëntieBeproefde en uiterst efficiënte brandertechnologie. Warmteterugwinning door gebruik van de motorwarmte. Milieuvriendelijke werking en lage bedrijfskosten dankzij de Kärcher eco!efficiency-stand.
Eenvoudige bedieningGemakkelijke bediening via een centrale keuzeschakelaar. Snel op- en afrollen dankzij 2 optionele slanghaspels binnen het bedieningsbereik. Ruime en veilige opbergmogelijkheden voor veiligheidsuitrusting, toebehoren en reinigingsmiddelen.
Onafhankelijk gebruikGrote watertank van 500 liter voor een werking tot 30 minuten op vol vermogen van de hogedrukreiniger. Met dieseltank van 100 liter – ideaal voor langdurige inzet. Krachtige Yanmar-dieselmotoren maken onafhankelijke inzet zonder stroombron mogelijk.
Grote flexibiliteit
- Dankzij de configuratiemogelijkheden kan elke trailer volgens de wensen van de klant samengesteld worden.
- Verkrijgbaar als Skid- of Cab-varianten voor mobiel gebruik als aanhanger of als stationaire oplossing.
- Een grote kap vergemakkelijkt de servicemedewerker de toegang tot de techniek.
Onderhoudsvriendelijk
- Doordachte service-software voor een snelle foutdiagnose bij service.
- Beproefde kwaliteitscomponenten van Kärcher garanderen een lange levensduur.
- Ook aan boord: wateronthardingssysteem ter bescherming van de verwarmingsspiraal tegen beschadiging door kalkaanslag.
Betrouwbaarheid
- Talrijke veiligheidsfuncties beschermen de HDS-trailer tegen beschadiging in geval van fouten.
- Ingebouwde vorstbeschermingsmodus ter bescherming van alle componenten bij lage buitentemperaturen.
- Beproefde en uiterst efficiënte brandertechnologie.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Diesel
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Motorvermogen (kW/pk)
|19 / 26
|Wateropbrengst (l/u)
|900 - 1300
|Werkdruk (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Verbruik stookolie, eco!efficiency (kg/u)
|8,2
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|945
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Hogedrukslang: 30 m
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo Control
Videos
Toepassingen
- Gemeentediensten (reiniging van publieke plaatsen, verkeersroutes, verwijderen van graffiti en kauwgom)
- Bouw (reiniging van machines, stellingen, gereedschap)
- Industriële reiniging (verwijderen van verf en beschermlagen, reinigen van machines, onderdelen en gereedschap)