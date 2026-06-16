De HDS 13/20 warmwater hogedrukreiniger met trailerbasis biedt een werkdruk tot 200 bar, buitengewone mobiliteit en onafhankelijk gebruiksgemak. De machine wordt gekenmerkt door haar hoge efficiëntie, betrouwbaarheid en eenvoudige toegang voor service. Bovendien is deze trailer eenvoudig en comfortabel te bedienen. De HDS 13/20 kan naar alle vereisten geconfigureerd worden en is bijgevolg uiterst flexibel. De machine is een ideale oplossing voor de meest uiteenlopende toepassingen, bijvoorbeeld in de bouw, de industrie of in gemeentediensten.