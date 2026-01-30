Nettoyeurs haute pression HD 6/16-4 M Plus *EU
Nettoyeur haute pression HD 7/14-4 M mobile avec moteur à courant alternatif et pompe axiale à 3 pistons. Appareil compact et fiable avec une puissance de nettoyage et une efficacité énergétique élevées pour les applications quotidiennes.
Le nettoyeur haute pression HD 7/14-4 M mobile et non chauffé dispose d'usine de nombreux équipements pratiques innovants pour un travail sûr et confortable. La décompression automatique protège par exemple les composants haute pression des charges en position veille. Le pistolet haute pression EASY!Force s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire et les attaches rapides EASY!Lock permettent une manipulation 5 fois plus rapide qu'avec des raccords filetés classiques, sans pour autant perdre en robustesse et en longévité. L'appareil peut être utilisé aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale et offre une grande flexibilité d'application. La pompe axiale robuste à 3 pistons avec culasse en laiton accroît la puissance de nettoyage et l'efficacité énergétique de près de 20 %. De nombreuses possibilités de rangement pour un transport sécurisé des accessoires et la grande facilité de maintenance complètent les atouts du modèle HD 7/14-4 M.
Caractéristiques et avantages
Équipement haut de gamme
- La décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie.
- Puissant moteur électrique lent à 4 pôles.
- Culasse en laiton de qualité supérieure.
Utilisation flexible
- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
- Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.
Haute mobilité
- Poignée rabattable par simple pression sur un bouton pour un appareil encore plus compact et un encombrement réduit.
- Rangement facile dans les véhicules utilitaires.
- Temps de préparation minimes grâce aux possibilités de rangement intégrées.
Système de rangement des accessoires élaboré
- Support de fixation du générateur de mousse avec réservoir intégré.
- L'embout EASY!Lock TR20 permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces à même l'appareil.
- Compartiment pratique pour ranger la buse rotative.
Facilité d'entretien exemplaire
- Accès facile à la culasse grâce à la face inférieure ouverte de l'appareil.
- Accès rapide au coffret électrique en retirant simplement le capot de l'appareil.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
Des solutions pour un gain de temps à moindre effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Efficacité énergétique accrue
- Nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec des pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Augmentation de 20 % de la puissance de nettoyage et de l'efficacité énergétique.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|600
|Température d'admission (°C)
|jusqu'à 60
|Pression de service (bar/MPa)
|160 / 16
|Pression max. ( )
|240 / 24
|Puissance de raccordement (kW)
|3,3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|37
|Poids emballage inclus (kg)
|40,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|400 x 455 x 700
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Powerbuse
- Rotabuse
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Coupure de la pression
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les entreprises du bâtiment, les artisans, les techniciens de surface et les services municipaux
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 6/16-4 M Plus *EU
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.