Le nettoyeur haute pression HD 7/14-4 M mobile et non chauffé dispose d'usine de nombreux équipements pratiques innovants pour un travail sûr et confortable. La décompression automatique protège par exemple les composants haute pression des charges en position veille. Le pistolet haute pression EASY!Force s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire et les attaches rapides EASY!Lock permettent une manipulation 5 fois plus rapide qu'avec des raccords filetés classiques, sans pour autant perdre en robustesse et en longévité. L'appareil peut être utilisé aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale et offre une grande flexibilité d'application. La pompe axiale robuste à 3 pistons avec culasse en laiton accroît la puissance de nettoyage et l'efficacité énergétique de près de 20 %. De nombreuses possibilités de rangement pour un transport sécurisé des accessoires et la grande facilité de maintenance complètent les atouts du modèle HD 7/14-4 M.