Hogedrukreiniger HD 6/16-4 M Plus
Mobiele hogedrukreiniger HD 6/16-4 M Plus met wisselstroommotor en 3-plunjer axiaalpomp. Een compact en betrouwbaar toestel met hoge reinigingsprestaties en een goede energie-efficiëntie voor een dagelijks gebruik.
Onze mobiele koudwater hogedrukreiniger HD 6/16-4 M Plus omvat standaard talrijke innovatieve uitrustingskenmerken om veilig en comfortabel te kunnen werken. De automatische drukontlasting, bijvoorbeeld, beschermt de hogedrukonderdelen tegen beschadiging in stand-by modus, terwijl het innovatieve EASY!Force hogedrukpistool gebruikmaakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren. De EASY!Lock snelkoppelingen zorgen er dan weer voor dat u vijf maal sneller kunt werken in vergelijking met de traditionele schroefkoppelingen, zonder dat dit een negatieve impact heeft op de stevigheid en de duurzaamheid. Het toestel kan zowel rechtopstaand als stationair gebruikt worden, wat een grote flexibiliteit biedt in het gebruik. De robuuste 3-plunjer axiaalpomp met messing cilinderkop verhoogt de reinigingskracht en de energie-efficiëntie met ongeveer 20%. Het slimme ontwerp van deze HD 6/16-4 M Plus wordt nog vervolledig door talrijke opties voor het opbergen van het toebehoren, ook tijdens het vervoer, én door een zeer servicevriendelijke layout van het toestel.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige uitrusting
- Automatische drukontlasting om de onderdelen te beschermen en zo hun levensduur te verlengen.
- Krachtige, 4-polige traag lopende elektromotor.
- Hoogwaardige messing cilinderkop
Flexibele bediening
- Ontworpen voor zowel een verticale als horizontale bediening
- Maximale stabiliteit bij een horizontale bediening aangezien de wielen zo de grond niet raken.
Grote mobiliteit
- Duwbeugel kan worden ingeschoven met één druk op de knop, waardoor het toestel compacter wordt en minder opbergruimte nodig heeft.
- Moeiteloze opberging in service-voertuigen.
- Geïntegreerde opbergmogelijkheden verminderen de opstarttijd.
Intelligente opberging voor toebehoren
- Houder voor bevestiging van de schuimlans
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct op het apparaat worden opgeborgen.
- Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Eenvoudige Service
- Eenvoudige toegang tot de cilinderkop als de bodem van het toestel geopend is.
- Eenvoudige toegang tot de elektriciteitskast door simpelweg de cover te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Efficiënte en tijdbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force hogedrukspuitpistool
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Verbeterde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 zuigers voor aanzienlijk lagere doorstroom- en drukverliezen.
- 20% hogere reinigingsprestaties en betere energie-efficiëntie.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|600
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|tot 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|160 / 16
|Max. druk ( )
|240 / 24
|Vermogen (kW)
|3,3
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|3/4″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|37
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|40,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|400 x 455 x 700
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force
- Sproeilans: 840 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Drukuitschakeling
Toepassingen
- Ideaal voor bouwondernemers, handelaars, dienstverleners voor gebouwen en lokale overheden
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 6/16-4 M Plus
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.