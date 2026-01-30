Onze mobiele koudwater hogedrukreiniger HD 6/16-4 M Plus omvat standaard talrijke innovatieve uitrustingskenmerken om veilig en comfortabel te kunnen werken. De automatische drukontlasting, bijvoorbeeld, beschermt de hogedrukonderdelen tegen beschadiging in stand-by modus, terwijl het innovatieve EASY!Force hogedrukpistool gebruikmaakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren. De EASY!Lock snelkoppelingen zorgen er dan weer voor dat u vijf maal sneller kunt werken in vergelijking met de traditionele schroefkoppelingen, zonder dat dit een negatieve impact heeft op de stevigheid en de duurzaamheid. Het toestel kan zowel rechtopstaand als stationair gebruikt worden, wat een grote flexibiliteit biedt in het gebruik. De robuuste 3-plunjer axiaalpomp met messing cilinderkop verhoogt de reinigingskracht en de energie-efficiëntie met ongeveer 20%. Het slimme ontwerp van deze HD 6/16-4 M Plus wordt nog vervolledig door talrijke opties voor het opbergen van het toebehoren, ook tijdens het vervoer, én door een zeer servicevriendelijke layout van het toestel.