Nettoyeurs haute pression HD 8/18-4 M St
Nettoyeur haute pression HD 8/18-4 M St de la gamme Medium avec pompe axiale robuste à 3 pistons, culasse en laiton et moteur électrique lent à 4 pôles. Utilisation à l'horizontale et à la verticale.
Le puissant nettoyeur haute pression HD 8/18-4 M St avec pompe axiale robuste à 3 pistons, culasse en laiton et moteur électrique lent à 4 pôles avec commande par manocontacteur permet une augmentation de 20 % de l'efficacité de nettoyage et de l'efficacité énergétique. Cet appareil stationnaire de la gamme Medium fonctionne aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Le système de fixation 3 points à l'arrière de l'appareil permet un montage mural à la verticale ou à l'horizontale. L'accès aisé aux composants électroniques et à la pompe haute pression protégée par un grand filtre à eau assure une facilité de maintenance optimale. La fonction Servo Control permet de régler en continu la pression et le débit d'eau par le biais d'une buse adaptée. Tous les composants haute pression sont protégés de façon fiable contre les charges en position veille par la décompression automatique.
Caractéristiques et avantages
Équipement haut de gammeLa décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie. Puissant moteur électrique lent à 4 pôles. Culasse en laiton de qualité supérieure.
Utilisation flexibleFonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
Pour une utilisation stationnaireSystème de fixation 3 points simple et robuste à l'arrière de l'appareil pour un montage mural. Faible encombrement et conception compacte. Le châssis en plastique robuste protège parfaitement la pompe des dommages et de la saleté.
Facilité d'entretien exemplaire
- Accès facile à la culasse grâce à la face inférieure ouverte de l'appareil.
- Accès rapide au coffret électrique en retirant simplement le capot de l'appareil.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
Efficacité énergétique accrue
- Nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec des pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Augmentation de 20 % de la puissance de nettoyage et de l'efficacité énergétique.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|760
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Pression max. (bar/MPa)
|270 / 27
|Puissance de raccordement (kW)
|4,6
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|31,6
|Poids emballage inclus (kg)
|34
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|290 x 300 x 565
Inclus dans la livraison
- Servo Control
Équipement
- Coupure de la pression
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 8/18-4 M St
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.