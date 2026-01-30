Le puissant nettoyeur haute pression HD 8/18-4 M St avec pompe axiale robuste à 3 pistons, culasse en laiton et moteur électrique lent à 4 pôles avec commande par manocontacteur permet une augmentation de 20 % de l'efficacité de nettoyage et de l'efficacité énergétique. Cet appareil stationnaire de la gamme Medium fonctionne aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Le système de fixation 3 points à l'arrière de l'appareil permet un montage mural à la verticale ou à l'horizontale. L'accès aisé aux composants électroniques et à la pompe haute pression protégée par un grand filtre à eau assure une facilité de maintenance optimale. La fonction Servo Control permet de régler en continu la pression et le débit d'eau par le biais d'une buse adaptée. Tous les composants haute pression sont protégés de façon fiable contre les charges en position veille par la décompression automatique.