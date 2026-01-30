Hogedrukreiniger HD 8/18-4M St
Middenklasse pompeenheid HD 8/18-4 M St met robuuste axiaalpomp met 3 plunjers en messing cilinderkop en 4-polige, langzaam lopende draaistroommotor. Horizontaal en verticaal inzetbaar.
Onze middenklasse pompeenheid HD 8/18-4 M St met robuuste axiaalpomp met 3 plunjers en messing cilinderkop en 4-polige, langzaam lopende draaistroommotor en drukschakelaar heeft nu een tot 20% hogere energie-efficiëntie en reinigingsprestatie. Het stationaire middenklasse apparaat is ontworpen voor staand en liggend gebruik. Door de 3-punts montagesteun aan de achterzijde is het apparaat geschikt voor zowel verticale wandbevestiging als horizontale inbouw. Het apparaat is onderhoudsvriendelijk gebouwd en de door een groot waterfilter beschermde hogedrukpomp en de elektronische componenten zijn eenvoudig bereikbaar. Met de Servo Control-functie kunnen waterhoeveelheid en werkdruk worden geregeld door het selecteren van een andere sproeier. Alle hogedrukcomponenten worden in stand-by door de betrouwbare automatische drukontlasting tegen belastingen beschermd.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige uitrustingAutomatische drukontlasting om de onderdelen te beschermen en zo hun levensduur te verlengen. Krachtige, 4-polige traag lopende elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop
Flexibele bedieningOntworpen voor zowel een verticale als horizontale bediening
Voorbereiding voor stationair gebruikEenvoudige en robuuste 3-punts muurbevestiging achteraan het toestel. Ruimtesparend, compact design. Robuust kunststoffen chassis beschermt de pomp goed tegen beschadigingen en vuil.
Eenvoudige Service
- Eenvoudige toegang tot de cilinderkop als de bodem van het toestel geopend is.
- Eenvoudige toegang tot de elektriciteitskast door simpelweg de cover te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Verbeterde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 zuigers voor aanzienlijk lagere doorstroom- en drukverliezen.
- 20% hogere reinigingsprestaties en betere energie-efficiëntie.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|760
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. druk (bar/MPa)
|270 / 27
|Vermogen (kW)
|4,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|3/4″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|31,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|34
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|290 x 300 x 565
Inbegrepen bij levering
- Servo Control
Uitvoering
- Drukuitschakeling
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor voertuigreiniging en in de bouw-, transport-, of industriesector.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 8/18-4M St
