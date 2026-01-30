Onze middenklasse pompeenheid HD 8/18-4 M St met robuuste axiaalpomp met 3 plunjers en messing cilinderkop en 4-polige, langzaam lopende draaistroommotor en drukschakelaar heeft nu een tot 20% hogere energie-efficiëntie en reinigingsprestatie. Het stationaire middenklasse apparaat is ontworpen voor staand en liggend gebruik. Door de 3-punts montagesteun aan de achterzijde is het apparaat geschikt voor zowel verticale wandbevestiging als horizontale inbouw. Het apparaat is onderhoudsvriendelijk gebouwd en de door een groot waterfilter beschermde hogedrukpomp en de elektronische componenten zijn eenvoudig bereikbaar. Met de Servo Control-functie kunnen waterhoeveelheid en werkdruk worden geregeld door het selecteren van een andere sproeier. Alle hogedrukcomponenten worden in stand-by door de betrouwbare automatische drukontlasting tegen belastingen beschermd.