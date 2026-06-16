Nettoyeurs haute pression HDS 13/20-4 SXA
Nettoyeur haute pression à eau chaude de la gamme Super : livré de série avec enrouleur de flexible automatique, flexible haute pression Ultra Guard de 20 mètres à revêtement de téflon et deux réservoirs à détergent.
Extrêmement puissant, parfaitement équipé et très facile d'utilisation : nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 13/20-4 SXA avec enrouleur de flexible automatique et flexible haute pression Ultra Guard intégré. L'enrouleur de flexible permet d'enrouler et de dérouler parfaitement le flexible à revêtement de téflon de 20 mètres, même jusqu'à un angle de 45°, pour des temps de préparation réduits de moitié. La longévité et la rentabilité du modèle sont assurées par ses composants de haute qualité comme le moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau, la pompe axiale robuste à 3 pistons en céramique, la technologie de brûleur optimisée et le mode eco!efficiency économique. Grâce au pistolet haute pression EASY!Force Advanced sans effort de maintien avec Servo Control et lance d'arrosage de 1050 millimètres avec technologie de buses brevetée, cet appareil se distingue également par son ergonomie d'utilisation pour un travail sans fatigue. Le HDS 13/20-4 SXA bénéficie à cette fin d'un bouton de commande unique, d'une grande simplicité de maintenance et de composants de sécurité bien pensés ainsi que de possibilités de rangement astucieuses pour les différents accessoires.
Caractéristiques et avantages
Enrouleur de flexible automatique
- Permet de réduire de moitié les temps de préparation.
- Permet l'enroulement et le déroulement du flexible jusqu'à un angle de 45°, même sous pression.
Vaste éventail d'accessoires avec EASY!Lock
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue car sans effort de maintien.
- La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control entre la lance et le pistolet.
- Lance en acier inoxydable rotative de 1 050 mm.
Rentabilité élevée
- En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.
- Grâce à un ajustement optimal des cycles du brûleur, la consommation de fioul est réduite de 20 % par rapport au fonctionnement à pleine charge.
Efficacité maximale
- Technologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace.
- Moteur électrique à 4 pôles avec pompe axiale à 3 pistons.
- Moteur refroidi par eau pour une efficacité et une longévité élevées.
Sécurité de fonctionnement
- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe des particules contenues dans l'eau.
- Les soupapes de sécurité ainsi que la protection contre le manque d'eau et la sécurité manque de carburant assurent la disponibilité de l'appareil.
- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
Possibilités de rangement variées pour les accessoires directement sur l'appareil
- Rangement intégré des accessoires. Crochets pour flexible d'aspiration et câble.
- Rangement pour détergents et accessoires
Dosage de détergent
- Permutation aisée entre les réservoirs de détergent 1 et 2.
- Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage
- La vanne de dosage précise garantit une consommation réduite.
Mobilité
- Principe du jogger avec de grandes roues recouvertes de caoutchouc et des roulettes pivotantes.
- Système de basculement intégré pour un franchissement sans efforts des paliers.
- Guidons pour un transport et une manœuvrabilité faciles.
Commandes faciles à utiliser
- Mode vapeur avec régulation en continu de la quantité et pression d'eau sur la pompe.
- Commande à un seul bouton simple et intuitive.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|600 - 1300
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|9,5
|Consommation fioul eco!efficiency (kg/h)
|7,6
|Puissance de raccordement (kW)
|9,5
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Réservoir à carburant (l)
|25
|Poids (avec accessoire) (kg)
|198
|Poids emballage inclus (kg)
|210,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 20 m
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
- Servo Control
Équipement
- Enrouleur de flexible automatique intégré
- Coupure de la pression
- Option pour fonctionnement à deux lances
- Commutateur de changement de pôle (3~)
- Système antibélier (SDS)
- 2 réservoirs à détergent
- Sécurité manque d'eau
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'appareils et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage dans le processus de fabrication
- Nettoyage d'installations de production
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HDS 13/20-4 SXA
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.