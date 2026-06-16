Extrêmement puissant, parfaitement équipé et très facile d'utilisation : nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 13/20-4 SXA avec enrouleur de flexible automatique et flexible haute pression Ultra Guard intégré. L'enrouleur de flexible permet d'enrouler et de dérouler parfaitement le flexible à revêtement de téflon de 20 mètres, même jusqu'à un angle de 45°, pour des temps de préparation réduits de moitié. La longévité et la rentabilité du modèle sont assurées par ses composants de haute qualité comme le moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau, la pompe axiale robuste à 3 pistons en céramique, la technologie de brûleur optimisée et le mode eco!efficiency économique. Grâce au pistolet haute pression EASY!Force Advanced sans effort de maintien avec Servo Control et lance d'arrosage de 1050 millimètres avec technologie de buses brevetée, cet appareil se distingue également par son ergonomie d'utilisation pour un travail sans fatigue. Le HDS 13/20-4 SXA bénéficie à cette fin d'un bouton de commande unique, d'une grande simplicité de maintenance et de composants de sécurité bien pensés ainsi que de possibilités de rangement astucieuses pour les différents accessoires.