Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 SXA
Warmwater hogedrukreiniger uit de superklasse: met standaard automatische slanghaspel, inclusief 20 m Teflon-gecoate Ultra Guard HP-slang en 2 reinigingsmiddelentanks.
Extreem krachtig, goed uitgerust en gebruiksvriendelijk - de HDS 13/20-4 SXA warmwater hogedrukreiniger met automatische slanghaspel en geïntegreerde Ultra Guard HP-slang. De slanghaspel maakt het mogelijk om de 20 meter lange, met Teflon gecoate slang onder een hoek van maximaal 45° op te rollen en af te wikkelen, en vermindert ook de gebruikelijke opsteltijd met ongeveer de helft. Hoogwaardige componenten zoals de watergekoelde 4-polige elektrische motor, de robuuste 3-zuiger axiale pomp met keramische zuiger, geoptimaliseerde brandertechnologie en de zuinige eco!efficiency modus zorgen voor maximale duurzaamheid en economie. Dankzij het energiebesparende EASY!Force Advanced HP-spuitpistool met servo-control en 1050 millimeter spuitlans met gepatenteerde spuitmondstuk technologie, maakt de machine ook indruk met zijn gebruiksvriendelijke ergonomie voor vermoeidheidsvrij werk. Bovendien kan de HDS 13/20-4 SXA intuïtief worden bediend met slechts één knop, is het zeer eenvoudig te onderhouden en is het uitgerust met geavanceerde veiligheidscomponenten en handige opslagmogelijkheden voor accessoires.
Kenmerken en voordelen
Automatische slanghaspel
- Maakt het mogelijk om de insteltijden met meer dan 50% te verminderen.
- Maakt het op- en afrollen van de slang mogelijk onder een hoek van maximaal 45°, zelfs onder druk.
Uitgebreide accessoires met EASY!Lock
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkracht.
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de Servo Control-controller die tussen de lans en het trekkerpistool is geplaatst.
- Roterende roestvrijstalen lans van 1050 mm.
Hoge rendabiliteit
- In de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming.
- Door een optimale aanpassing van de brandercycli wordt het brandstofverbruik in vergelijking met de werking bij volle belasting met wel 20% verlaagd.
Hoogste efficiëntie
- Zeer efficiënte, beproefde brandertechnologie "Made in Germany".
- 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpomp
- Watergekoelde motor voor hoge efficiëntie en duurzaamheid.
Bedrijfszekerheid
- Gemakkelijk toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes in het water.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
- Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Meerdere opbergruimtes voor accessoires geïntegreerd in de machine
- Het volledige toebehoren kan rechtstreeks op het apparaat worden opgeborgen. Voor de zuigslang en de stroomkabel zijn 2 ophanghaken beschikbaar.
- Ruim opbergcompartiment voor onder andere reinigingsmiddelen, handschoenen of gereedschap.
Dosering van reinigingsmiddel
- Gemakkelijk omschakelen tussen reinigingsmiddelentank 1 en 2.
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
- Nauwkeurig doseerventiel garandeert een laag verbruik.
Mobiliteitsconcept
- Grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
- Geïntegreerde kantelmodule voor het moeiteloos overwinnen van obstakels zoals trappen en stoepranden.
- Duwbeugels voor een handig transport en een goede wendbaarheid.
Eenvoudige bedieningselementen
- Stoomtrap kan worden geselecteerd door middel van traploze regeling van de waterdruk/hoeveelheid aan de pomp.
- Eenvoudige en intuïtieve bediening met 1 knop.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|600 - 1300
|Werkdruk (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|9,5
|Verbruik stookolie, eco!efficiency (kg/u)
|7,6
|Vermogen (kW)
|9,5
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|1″
|Brandstoftank (l)
|25
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|198
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|210,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte hogedrukslang: 20 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo Control
Uitvoering
- geïntegreerde automatische slanghaspel
- Drukuitschakeling
- Optie voor een bediening met 2 lansen
- Krachtstroomstekker (3-fasen)
- Softdempingssysteem (SDS)
- 2 reinigingsmiddelentanks
- Droogloopbeveiliging
Videos
Toepassingen
- Reiniging van voertuigen
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 13/20-4 SXA
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