Extreem krachtig, goed uitgerust en gebruiksvriendelijk - de HDS 13/20-4 SXA warmwater hogedrukreiniger met automatische slanghaspel en geïntegreerde Ultra Guard HP-slang. De slanghaspel maakt het mogelijk om de 20 meter lange, met Teflon gecoate slang onder een hoek van maximaal 45° op te rollen en af te wikkelen, en vermindert ook de gebruikelijke opsteltijd met ongeveer de helft. Hoogwaardige componenten zoals de watergekoelde 4-polige elektrische motor, de robuuste 3-zuiger axiale pomp met keramische zuiger, geoptimaliseerde brandertechnologie en de zuinige eco!efficiency modus zorgen voor maximale duurzaamheid en economie. Dankzij het energiebesparende EASY!Force Advanced HP-spuitpistool met servo-control en 1050 millimeter spuitlans met gepatenteerde spuitmondstuk technologie, maakt de machine ook indruk met zijn gebruiksvriendelijke ergonomie voor vermoeidheidsvrij werk. Bovendien kan de HDS 13/20-4 SXA intuïtief worden bediend met slechts één knop, is het zeer eenvoudig te onderhouden en is het uitgerust met geavanceerde veiligheidscomponenten en handige opslagmogelijkheden voor accessoires.