iSolar 800 Advanced

Elle fonctionne avec 2 brosses-disques à rotation inversée et sert au nettoyage des installations photovoltaïques. Les brosses à rotation inversée compensent toutes les forces transversales et garantissent ainsi un maniement optimal. En outre, l’articulation angulaire flexible du raccord de la tête de brossage facilite le travail. Elle fait en sorte que les poils reposent en permanence à plat et permet ainsi d’obtenir un nettoyage régulier. La tête de brossage se caractérise par un rendement surfacique exceptionnel, ce qui la rend idéale pour le nettoyage des installations de grande taille, par exemple, les toits d’étables.