Avec une quantité d'eau de 800 litres par heure et une pression de service de 200 bar, notre nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 8/20 G s'illustre même lors des nettoyages les plus exigeants dans le secteur du bâtiment, dans les municipalités ou chez les techniciens de surface. Entraîné par un puissant moteur à essence, qui rend inutile toute alimentation électrique externe, l'appareil élimine également les saletés tenaces comme les graffitis ou les lubrifiants. Une technologie de brûleur très efficace et durable ainsi qu'une pompe à vilebrequin robuste y veillent. Un réservoir à carburant intégré de 30 litres permet de longues durées de fonctionnement. Pour protéger tous les composants importants, le HDS 8/20 G est équipé de nombreux composants de sécurité tels qu'une valve thermique et une soupape de sécurité, un grand filtre à eau, une surveillance de la température des gaz d'échappement ou un système antibélier (SDS). Son ergonomie, sa mobilité, sa robustesse et sa convivialité élevées sont entre autres assurées par des pneus anti-crevaison, une roulette pivotante avec frein de stationnement, des poignées, un sélecteur à un bouton et un châssis tubulaire en acier robuste. Les accessoires tels qu'un flexible haute pression et un générateur haute pression se rangement facilement à même l'appareil.