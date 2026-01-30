Met een waterdebiet van 800 liter/uur en een werkdruk van 200 bar levert de HDS 8/20 G warmwater hogedrukreiniger indrukwekkende prestaties, zelfs bij de meest veeleisende reinigingstoepassingen in de bouwsector of gemeenten. Aangedreven door een krachtige benzinemotor, die een externe stroomvoorziening overbodig maakt, verwijdert de machine zelfs hardnekkige vervuiling door bijvoorbeeld graffiti of smeermiddelen. Dit wordt verzekerd door de zeer efficiënte brandertechnologie, evenals door de robuuste krukaspomp. Een geïntegreerde brandstoftank van 20 liter zorgt voor lange werktijden. Om alle belangrijke componenten te beschermen, is de HDS 8/20 G uitgerust met een reeks veiligheidstechnologieën, zoals een thermo- en veiligheidsklep, een groot waterfilter, uitlaatgastemperatuurbewaking en Soft Damping System (SDS). Een hoge ergonomie, mobiliteit, robuustheid en gebruiksvriendelijkheid wordt onder andere gewaarborgd door lekvrije banden, een stuur/zwenkwiel met parkeerrem, duwgrepen, een keuzeschakelaar met één-knopsbediening en een robuust stalen buizenframe. Accessoires, zoals een hogedrukslang en lans, kunnen eenvoudig op de machine worden weggeborgen.