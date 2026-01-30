Hogedrukreiniger HDS 8/20 G
HDS 8/20 G warmwater hogedrukreiniger met benzinemotor, robuuste krukaspomp en efficiënte brandertechnologie voor moeilijke reinigingstoepassingen - zonder stopcontact.
Met een waterdebiet van 800 liter/uur en een werkdruk van 200 bar levert de HDS 8/20 G warmwater hogedrukreiniger indrukwekkende prestaties, zelfs bij de meest veeleisende reinigingstoepassingen in de bouwsector of gemeenten. Aangedreven door een krachtige benzinemotor, die een externe stroomvoorziening overbodig maakt, verwijdert de machine zelfs hardnekkige vervuiling door bijvoorbeeld graffiti of smeermiddelen. Dit wordt verzekerd door de zeer efficiënte brandertechnologie, evenals door de robuuste krukaspomp. Een geïntegreerde brandstoftank van 20 liter zorgt voor lange werktijden. Om alle belangrijke componenten te beschermen, is de HDS 8/20 G uitgerust met een reeks veiligheidstechnologieën, zoals een thermo- en veiligheidsklep, een groot waterfilter, uitlaatgastemperatuurbewaking en Soft Damping System (SDS). Een hoge ergonomie, mobiliteit, robuustheid en gebruiksvriendelijkheid wordt onder andere gewaarborgd door lekvrije banden, een stuur/zwenkwiel met parkeerrem, duwgrepen, een keuzeschakelaar met één-knopsbediening en een robuust stalen buizenframe. Accessoires, zoals een hogedrukslang en lans, kunnen eenvoudig op de machine worden weggeborgen.
Kenmerken en voordelen
KrachtigMaakt onafhankelijkheid van externe energiebronnen mogelijk. Voldoen aan de uitlaatgasemissienormen standaard EU STAGE V. Handige manuele trekstart.
Grote mobiliteitGrote, lekvrije banden en stuur/zwenkwiel met parkeerrem Duwbeugels voor een handig transport en een goede wendbaarheid. Verlading met een kraan is mogelijk dankzij het stevige stalen buizenframe.
Robuust design voor de zwaarste jobsStevig stalen buizenframe beschermt de machine tegen externe factoren. Bewezen veiligheidstechnologie zoals warmte- en veiligheidskleppen en waterfilter. Geschikt om te verladen met een kraan in de verhuurbranche en de bouwsector.
Toebehoren-concept
- Opbergmogelijkheden voor alle toebehoren direct aan het apparaat.
- Moeiteloos EASY!Force hogedrukspuitpistool
- Ergonomische handgreep en slangopbergvak.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|800
|Werkdruk (bar/MPa)
|200 / 20
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|max. 80
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|30
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|5,9
|Brandstoftank (l)
|30
|Brandstoffen
|Diesel / Lichte olie
|Aandrijving
|Benzine
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|kar
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|175
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|180
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1130 x 910 x 895
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Powersproeier
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Lange levensduur
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Cage buizenframe
- Stabiel stalen buizenframe geschikt voor kraantransport
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor de reiniging van machines of voertuigen in de bouw- of transportsector.
- Voor gebruik door reinigings-professionals en gemeentelijke overheden om hardnekkig vuil te verwijderen.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 8/20 G
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.