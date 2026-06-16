Zonnige vooruitzichten! De iSolar 800 wateraangedreven borstelkop met een werkbreedte van 800 mm is geschikt voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 700 tot 1.000 l/u. De iSolar 800 is uitgerust met twee contraroterende discborstels en wordt gebruikt voor de reiniging van fotovoltaïsche systemen. De contra-roterende borstels compenseren eventuele dwarskrachten en zorgen zo voor een optimale hantering. En de flexibele hoekverbinding op de aansluiting van de borstelkop vergemakkelijkt het werk nog. Het zorgt ervoor dat de borstelharen plat liggen, waardoor er continu gelijkmatige reinigingsresultaten kunnen behaald worden. De borstelkop is ontworpen voor bijzonder hoge oppervlakteprestaties - ideaal voor de reiniging van grote systemen, bijvoorbeeld op de top van het dak.