De krachtigste 3-fasige warmwater hogedrukreiniger in de compacte klasse: de HDS 8/18-4 C met eco!efficiency en stoomfase overtuigt door zijn ergonomie en gebruiksvriendelijkheid. Zijn krachtige 4-polige motor is watergekoeld. Een robuuste axiaalpomp met drie keramische zuigers bouwt hoge druk op. Het EASY!Force Advanced hogedrukpistool met servobesturing voor eenvoudige aanpassing van druk en waterstroom, gepatenteerde sproeiertechnologie en EASY!Lock snelkoppelingen zorgen voor ergonomisch werken. Het "Soft Damping System" (SDS) reduceert trillingen. De warmwatertechnologie lost zelfs smeermiddelen effectief op en vermindert het gebruik van reinigingsmiddelen, die nauwkeurig worden gedoseerd vanuit een tank van 15,5 liter. De onderhoudsvriendelijke HDS 8/18-4 C is ontworpen voor dagelijks gebruik onder zware omstandigheden. De ontkalkingsoptie, een waterfilter en een veiligheidsventiel beschermen de technologie. Een robuust chassis beschermt tegen stoten, terwijl grote wielen en een zwenkwiel zorgen voor een hoge wendbaarheid. Er zijn geïntegreerde opbergmogelijkheden voor accessoires.