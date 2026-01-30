Le plus performant des nettoyeurs haute pression à eau chaude triphasés de la gamme Compact : le HDS 8/18-4 C avec mode eco!efficiency et mode vapeur s'illustre par son ergonomie et sa facilité d'utilisation. Son puissant moteur à 4 pôles est refroidi à l'eau. Une pompe axiale robuste avec 3 pistons en céramique établit une pression élevée. Le pistolet haute pression EASY!Force Advanced avec réglage Servo Control pour un ajustement facile de la pression et du débit d'eau, technologie de buse brevetée et attaches rapides EASY!Lock permet un travail ergonomique. Le système antibélier SDS atténue les vibrations. La technologie à eau chaude décompose même les lubrifiants avec efficacité et réduit l'utilisation des détergents qui sont dosés avec précision à partir d'un réservoir de 15,5 litres. Facile d'entretien, le HDS 8/18-4 C est conçu pour une utilisation quotidienne en conditions difficiles. La possibilité de détartrage, un filtre à eau et une soupape de sécurité protègent les composants technologiques. Un châssis robuste protège contre les chocs tandis que de grandes roues et une roulette pivotante offrent une grande mobilité. Des possibilités de rangement intégrées sont prévues pour les accessoires emportés.