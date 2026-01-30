Nettoyeurs haute pression HDS 8/18-4 C
Nettoyeur haute pression à eau chaude triphasé le plus performant de la gamme Compact HDS 8/18-4 C avec mode eco!efficiency et mode vapeur, pompe axiale à 3 pistons et pistolet haute pression EASY!Force Advanced.
Le plus performant des nettoyeurs haute pression à eau chaude triphasés de la gamme Compact : le HDS 8/18-4 C avec mode eco!efficiency et mode vapeur s'illustre par son ergonomie et sa facilité d'utilisation. Son puissant moteur à 4 pôles est refroidi à l'eau. Une pompe axiale robuste avec 3 pistons en céramique établit une pression élevée. Le pistolet haute pression EASY!Force Advanced avec réglage Servo Control pour un ajustement facile de la pression et du débit d'eau, technologie de buse brevetée et attaches rapides EASY!Lock permet un travail ergonomique. Le système antibélier SDS atténue les vibrations. La technologie à eau chaude décompose même les lubrifiants avec efficacité et réduit l'utilisation des détergents qui sont dosés avec précision à partir d'un réservoir de 15,5 litres. Facile d'entretien, le HDS 8/18-4 C est conçu pour une utilisation quotidienne en conditions difficiles. La possibilité de détartrage, un filtre à eau et une soupape de sécurité protègent les composants technologiques. Un châssis robuste protège contre les chocs tandis que de grandes roues et une roulette pivotante offrent une grande mobilité. Des possibilités de rangement intégrées sont prévues pour les accessoires emportés.
Caractéristiques et avantages
Rentabilité élevée
- Mode eco!efficiency : économique et écologique, même en cas d'utilisation prolongée.
- Réduction de 20 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2.
Vaste éventail d'accessoires avec EASY!Lock
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue car sans effort de maintien.
- La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control entre la lance et le pistolet.
- Lance en acier inoxydable rotative de 1 050 mm.
Sécurité de fonctionnement
- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe des particules contenues dans l'eau.
- Les soupapes de sécurité ainsi que la protection contre le manque d'eau et la sécurité manque de carburant assurent la disponibilité de l'appareil.
Fiabilité
- Adoucisseur d'eau visant à protéger le serpentin de chauffage des dommages liés à la calcification.
- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
Possibilités de rangement variées pour les accessoires directement sur l'appareil
- Crochet pour le câble d'alimentation et le tuyau HD.
- Rangement des buses intégré.
- Support de lance intégré en vue du transport.
Dosage de détergent
- Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage
- Large ouverture du réservoir avec goulotte de remplissage.
Mobilité
- Principe du jogger avec de grandes roues recouvertes de caoutchouc et des roulettes pivotantes.
- Benne basculante intégrée, pour un basculement simple en cas de dépassement du débit.
- Guidons pour un transport et une manœuvrabilité faciles.
Commandes faciles à utiliser
- Utilisation intuitive grâce au grand bouton de commande unique.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|300 - 800
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Pression max. (bar)
|220
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Puissance de raccordement (kW)
|6
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|5,2
|Consommation fioul eco!efficiency (kg/h)
|4,2
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse
|025
|Réservoir à carburant (l)
|15
|Poids (avec accessoire) (kg)
|119,4
|Poids emballage inclus (kg)
|131,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1066 x 650 x 920
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
- Servo Control
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Système antibélier (SDS)
- Coupure de la pression
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'appareils et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage dans le processus de fabrication
- Nettoyage d'installations de production
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HDS 8/18-4 C
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.