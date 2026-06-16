Ontwikkeld voor gebruik onder zware omstandigheden, zoals op bouwplaatsen, in de landbouw of in de automotive en transportsector, onderscheidt de HDS 13/20-4 S Classic mobiele warmwater hogedrukreiniger zich door zijn topprestaties, eenvoudige bediening en een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij het open ontwerp met robuust stalen frame zijn alle relevante componenten te allen tijde toegankelijk en zeer eenvoudig te onderhouden. Het hart van de machine uit de superklasse is de krachtige krukaspomp met messing cilinderkop en zuiger met keramische bussen, terwijl de 4-polige elektromotor met laag toerental zorgt voor een veilige en duurzame werking. De gewenste werkdruk en waterstroom kunnen ook eenvoudig direct op de pomp worden ingesteld, die wordt beschermd door beproefde veiligheidstechnologie. Zelfs zeer lange reinigingstoepassingen kunnen met gemak worden uitgevoerd dankzij de brandstoftank van 30 liter, terwijl het standaard Classic hogedrukpistool zorgt voor de beste reinigingsresultaten. De eco!efficiency-modus maakt het bovendien mogelijk om te werken in het zeer zuinige temperatuurbereik van 60°C met volledige waterstroom.