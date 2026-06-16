Hogedrukreiniger HDS 13/20-4 Classic
Betrouwbaar, robuust en mobiel: de warmwater hogedrukreiniger uit de superklasse met stalen buizenframe en krukaspomp overtuigt tijdens dagelijks gebruik onder de zwaarste omstandigheden.
Ontwikkeld voor gebruik onder zware omstandigheden, zoals op bouwplaatsen, in de landbouw of in de automotive en transportsector, onderscheidt de HDS 13/20-4 S Classic mobiele warmwater hogedrukreiniger zich door zijn topprestaties, eenvoudige bediening en een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij het open ontwerp met robuust stalen frame zijn alle relevante componenten te allen tijde toegankelijk en zeer eenvoudig te onderhouden. Het hart van de machine uit de superklasse is de krachtige krukaspomp met messing cilinderkop en zuiger met keramische bussen, terwijl de 4-polige elektromotor met laag toerental zorgt voor een veilige en duurzame werking. De gewenste werkdruk en waterstroom kunnen ook eenvoudig direct op de pomp worden ingesteld, die wordt beschermd door beproefde veiligheidstechnologie. Zelfs zeer lange reinigingstoepassingen kunnen met gemak worden uitgevoerd dankzij de brandstoftank van 30 liter, terwijl het standaard Classic hogedrukpistool zorgt voor de beste reinigingsresultaten. De eco!efficiency-modus maakt het bovendien mogelijk om te werken in het zeer zuinige temperatuurbereik van 60°C met volledige waterstroom.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamEen robuust stalen buisframe beschermt de machine effectief tegen beschadiging. Goede toegankelijkheid voor eenvoudig onderhoud en service.
BetrouwbaarheidBewezen veiligheidstechnologie zoals warmte- en veiligheidskleppen en waterfilter.
Efficiënte brandertechniekHoge efficiëntie met lage emissies en een lange levensduur. Lange werktoepassingen dankzij brandstoftank van 30 liter. In de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming.
Grote mobiliteit
- Lekbestendige, grote wielen voor veilig manoeuvreren op oneffen ondergrond.
- Met kraanhaak voor eenvoudig transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|600 - 1300
|Werkdruk (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|max. 80
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|8,9
|Verbruik stookolie, eco!efficiency (kg/u)
|7,2
|Vermogen (kW)
|9,5
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|30
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|157
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|167
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1075 x 722 x 915
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: Standaard
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Drukuitschakeling
- Krachtstroomstekker (3-fasen)
Videos
Toepassingen
- Reiniging van voertuigen
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 13/20-4 Classic
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