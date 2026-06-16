Conçu pour une utilisation en conditions difficiles, sur les chantiers, dans l'agriculture ou dans l'industrie automobile et du transport, le nettoyeur haute pression à eau chaude mobile HDS 13/20-4 S Classic offre des performances élevées, une grande facilité d'utilisation et un excellent rapport qualité-prix. Grâce à la structure ouverte du châssis en acier robuste, tous les composants essentiels sont faciles d'accès pour une maintenance aisée. La pièce maîtresse de cet appareil de la gamme Super est la puissante pompe à vilebrequin avec culasse en laiton et pistons à gaines en céramique. Le moteur électrique lent à 4 pôles permet un fonctionnement sûr et de longue durée. La pression de service et le débit d'eau peuvent en outre être confortablement réglés directement sur la pompe protégée par une technologie de sécurité éprouvée. Même les longues séances de nettoyage sont possibles grâce au réservoir de carburant de 30 litres, le pistolet haute pression Classic de série offrant d'excellents résultats de nettoyage. Avec le mode eco!efficiency activable, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.