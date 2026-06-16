Nettoyeurs haute pression HDS 13/20-4 S Classic
Fiable, robuste et mobile : le nettoyeur haute pression à eau chaude de la gamme Super avec châssis tubulaire en acier et pompe à vilebrequin est parfait pour les applications quotidiennes dans des conditions difficiles.
Conçu pour une utilisation en conditions difficiles, sur les chantiers, dans l'agriculture ou dans l'industrie automobile et du transport, le nettoyeur haute pression à eau chaude mobile HDS 13/20-4 S Classic offre des performances élevées, une grande facilité d'utilisation et un excellent rapport qualité-prix. Grâce à la structure ouverte du châssis en acier robuste, tous les composants essentiels sont faciles d'accès pour une maintenance aisée. La pièce maîtresse de cet appareil de la gamme Super est la puissante pompe à vilebrequin avec culasse en laiton et pistons à gaines en céramique. Le moteur électrique lent à 4 pôles permet un fonctionnement sûr et de longue durée. La pression de service et le débit d'eau peuvent en outre être confortablement réglés directement sur la pompe protégée par une technologie de sécurité éprouvée. Même les longues séances de nettoyage sont possibles grâce au réservoir de carburant de 30 litres, le pistolet haute pression Classic de série offrant d'excellents résultats de nettoyage. Avec le mode eco!efficiency activable, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.
Caractéristiques et avantages
Robuste et longue durée de vieUn châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
FiabilitéTechnologies de sécurité éprouvées telles que les vannes thermostatiques et de sécurité et le filtre à eau.
Technologie de brûleur efficaceEfficacité élevée avec de faibles émissions et une longue durée de vie. Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l. En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.
Haute mobilité
- Grandes roues anticrevaison pour manœuvrer en toute sécurité sur les sols irréguliers.
- Avec crochet de levage pour un transport facile.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|600 - 1300
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|8,9
|Consommation fioul eco!efficiency (kg/h)
|7,2
|Puissance de raccordement (kW)
|9,5
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Réservoir à carburant (l)
|30
|Poids (avec accessoire) (kg)
|157
|Poids emballage inclus (kg)
|167
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1075 x 722 x 915
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Standard
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
Équipement
- Coupure de la pression
- Commutateur de changement de pôle (3~)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'appareils et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage dans le processus de fabrication
- Nettoyage d'installations de production
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HDS 13/20-4 S Classic
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